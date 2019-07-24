Экономика

Поставщиком турбин для новой ТЭС в Тамани может стать иранская MapnaДеловая газета. Юг 03:54

ООО «ВО "Технопромэкспорт"» (ООО ТПЭ, входит в «Ростех»), которое строит ТЭС «Ударная» в Тамани, собирается закупить две турбины у компании Mapna (Иран), производящей оборудование по лицензии Siemens, пишет газета «Коммерсантъ». По данным издания, компания пока не вышла на заключение контракта.
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Mapna может поставить оборудование для «Технопромэкспорта»

ООО «ВО "Технопромэкспорт"» (ООО ТПЭ, входит в «Ростех»), строящее ТЭС «Ударная» в Тамани на 500 МВт, планирует закупить две турбины иранской компании Mapna, производящей оборудование по лицензии Siemens.
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Российская инжиниринговая компания. Входит в состав госкорпорации "Ростех". Занимается строительством энергетических объектов. За время своего существования «Технопромэкспорт» реализовал более 400 энергопроектов в 50 странах мира. Полное наименование - Открытое акционерное общество «Внешнеэкономическое объединение „Технопромэкспорт“»; предыдущее название - Федеральное Государственное унитарное предприятие «Внешнеэкономическое объединение „Технопромэкспорт“». Штаб-квартира - в Москве. С 2016 года компания находится в состоянии банкротства.
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