ООО «ВО "Технопромэкспорт"» (ООО ТПЭ, входит в «Ростех»), строящее ТЭС «Ударная» в Тамани на 500 МВт, планирует закупить две турбины иранской компании Mapna, производящей оборудование по лицензии Siemens.

с чего всё началось

ООО «ВО "Технопромэкспорт"» (ООО ТПЭ, входит в «Ростех»), которое строит ТЭС «Ударная» в Тамани, собирается закупить две турбины у компании Mapna (Иран), производящей оборудование по лицензии Siemens, пишет газета «Коммерсантъ». По данным издания, компания пока не вышла на заключение контракта.

Поставщиком турбин для новой ТЭС в Тамани может стать иранская Mapna

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