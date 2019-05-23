Политика

Поставщика спецсвязи для Кремля объявили в международный розыскКоммерсантъ 02:58

Совладельца предприятия «Каскад», гражданина Израиля Чингиза Агаронова объявили в международный розыск по обвинению во взятках в особо крупном размере (ч. 5 ст. 291 УК РФ). Соответствующее решение накануне, 22 мая, принял Тверской районный суд Москвы, пишет РБК.
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Совладельцы предприятия «Каскад», гражданина Израиля объявили в международный розыск по обвинению во взятках

Эхо Москвы03:32

В России заочно арестовали сбежавшего за границу поставщика спецсвязи для Кремля

URA.Ru04:41

Поставщик спецсвязи для Кремля сбежал за границу

Газета.Ru04:21

Поставщик спецсвязи для Кремля скрылся за границей

Московский Комсомолец05:14

Поставщик спецсвязи для Кремля сбежал от ФСБ после обвинений во взятках

Lenta.ru03:12

Поставщика спецсвязи для Кремля объявили в международный розыск

Коммерсантъ02:58

Совладельца фирмы-поставщика спецсвязи для Кремля объявили в розыск

РБК01:00
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Политика

Кравчук считает, что вернуть мир на Украину можно с помощью диалога

Первый президент Украины Леонид Кравчук считает, что вернуть мир на Украину и прекратить военный конфликт в Донбассе можно с помощью освобождения пленных, диалога и прекращения огня.
Обновлено в 05:02
Происшествия

Вынесен приговор по делу о пожаре в ТЦ «Адмирал» в Казани

Обновлено в 06:10
Экономика

Четыре российских банка вошли в топ крупнейших эквайеров Европы

Четыре российских банка (Сбербанк, ВТБ, Тинькофф Банк и Альфа-банк) по итогам 2018 года вошли в топ-20 европейских банков-эквайеров по объему транзакций в интернете и через мобильные терминалы.
Обновлено в 01:43
Общество

На Москву надвигается резкое похолодание

Ожидается усиление ветра до 18 метров в секунду. Днем в столице максимальная температура плюс 22-24 градуса, по области - 19-24 тепла.
Обновлено вчера в 22:00
Происшествия

Священник напал с ножом на монаха в Троице-Сергиевой лавре

Обновлено в 04:34
Общество

Краснодарский журналист вызвал Соловьева на дуэль

Краснодарский журналист Кирилл Гурьев вызвал на дуэль телеведущего Владимира Соловьева после его высказывании о жителях Екатеринбурга, которых ведущий телеканала «Россия-1» назвал «наследниками бесов».
Обновлено в 06:01
Общество

Москвичей предупредили о граде, грозе и сильном ветре до вечера

Обновлено в 06:42
Происшествия

В квартире экс-министра Абызова нашли наркотики

Следствие нашло наркотики в квартире экс-министра открытого правительства Михаила Абызова, заявил следователь по особо важным делам Сергей Степанов.
Обновлено в 06:09
Шоу-бизнес

Потап и Настя Каменских поженились

Украинские музыканты Алексей Потапенко и Настя Каменских поженились 23 мая. Об этом девушка рассказала в своем Instagram.
Обновлено в 05:10
Политика

Кремль сообщил о проблеме с выполнением поручений Путина

Песков констатировал невыполнение поручений главы государства Владимира Путина по этой проблеме: «Поэтому сейчас мы просто еще раз, что называется, сверим часы, в какой именно части не выполняются эти поручения».
Обновлено в 05:43
Музыка

Лазарев отреагировал на пересчет голосов «Евровидением»

Российский поп-певец Сергей Лазарев, который во второй раз проиграл на "Евровидении", заявил, что все артисты "страдают" от "манипуляций" с голосами со стороны организаторов конкурса.
Обновлено вчера в 19:20
Политика

На Украине опубликовали петицию об отставке Зеленского

Обновлено в 03:50
Энергетика

Независимые АЗС России предупредили о росте цен на бензин

Представители независимых АЗС России написали письмо, в котором предупредили заместителя председателя правительства Дмитрия Козака о возможном росте цен на бензин.
Обновлено в 04:39
Политика

Лукашенко предложил Казахстану активизировать переговоры по нефти

Белорусский лидер Александр Лукашенко в ходе встречи с послом Казахстана Ермухаметом Ертысбаевым предложил активизировать переговоры по поставкам нефти.
Обновлено в 04:48
Футбол

В «Локомотиве» ответили на обвинения в лояльности со стороны судей

21 мая Сергей Хусаинов в интервью изданию «Спорт день за днем», отвечая на вопрос, связаны ли ошибки судей в пользу «Локомотива» с работой в клубе экс-арбитра ФИФА Станислава Сухины, заявил, что эти ошибки не являются совпадением.
Обновлено вчера в 22:59
Футбол

Черчесов объявил состав сборной России на отборочные матчи Евро-2020

Обновлено в 05:18
Политика

На Порошенко подали заявление об отмывании средств и неуплате налогов

Бывший заместитель главы администрации экс-президента Виктора Януковича, юрист Андрей Портнов в четверг зарегистрировал в Государственном бюро расследований (ГБР) заявление о якобы отмывании средств и неуплате налогов Петром Порошенко, будет требовать ареста активов экс-президента Украины.
Обновлено в 06:42
Авто

Названа цена нового кроссовера Renault Arkana

В продаже новый кроссовер Renault Arkana появится летом этого года.
Обновлено в 06:20
Религия

Мэр Екатеринбурга предложил не вычеркивать сквер из опроса о храме

Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский считает, что сквер возле Свердловского театра драмы не нужно исключать из перечня площадок в опросе о выборе места строительства храма Святой Екатерины.
Обновлено в 06:48
Экономика

Минтруд начал подготовку к реформе Пенсионного фонда

В правительстве ранее обсуждалась идея преобразовать ПФР в публично-правовую компанию, сообщили источники РБК в конце декабря 2017 года.
Обновлено вчера в 23:56
Гаджеты

«Яндекс» представил медиаплеер «Яндекс.Модуль»

Компания «Яндекс» представила на Yet another Conference (YAC) медиаплеер «Яндекс.Модуль», который подключается к телевизору через HDMI-порт и позволяет включить «Яндекс.Эфир» или другое видео из приложения компании на большом экране.
Обновлено в 06:09
Наука

Густые усы снижают риск возникновения онкологии у мужчин в 16 раз

Как показало исследование, мужчины, имеющие усы толщиной не менее 9 мм, в 16 раз реже страдают именно этой разновидностью рака.
Обновлено в 04:35
Финансы

Набиуллина считает реальным снижение ставок по ипотеке до 8%

Достижение ставок по ипотечному кредитованию в 8% реально, заявила глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина.
Обновлено в 04:54
Происшествия

В Москве мигранты держали детей в подвале и заставляли рыть котлован

Накануне телеканал РЕН-ТВ сообщил, что рабочие, которые проводили ремонтные работы в подвале дома в московском районе Голяново, якобы заманили в здание трех школьников в возрасте 12-14 лет и заставили рыть котлован.
Обновлено в 06:28
Футбол

Гвардиола в ближайшее время возглавит «Ювентус»

Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола может стать новым главным тренером "Ювентуса", передает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 22:17
Технологии

В России представили первый суперкомпьютер с процессорами «Эльбрус»

Первый суперкомпьютер на российских 8-ядерных микропроцессорах «Эльбрус-8С» разработали специалисты ИНЭУМ им. И. С. Брука (входит в концерн «Автоматика»), сообщает 23 мая пресс-служба госкорпорации «Ростех».
Обновлено в 06:27
Армия и оружие

РВСН РФ начали получать ракетные комплексы «Авангард»

Ракетные войска стратегического назначения (РВСН) России начали получать ракетные комплексы пятого поколения «Авангард», которые уже в конце 2019 года встанут на боевое дежурство.
Обновлено вчера в 08:29
Происшествия

Задержанные в Астрахани экстремисты планировали теракты

Задержанные в Астрахани три члена праворадикальной группы планировали совершить в России террористические акты с помощью самодельных мин и фугасов.
Обновлено в 05:37
Политика

Саакашвили просит Зеленского вернуть ему украинское гражданство

Экс-глава Грузии Михаил Саакашвили обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой вернуть ему украинское гражданство.
Обновлено вчера в 15:37
Экономика

Минсельхоз прогнозирует урожай зерновых к 2035 году в 150 млн тонн

Прогноз Минсельхоза по урожаю зерновых на 2019 год составляет 118 млн тонн, по экспорту на текущий сельхозгод (июль 2018 - июнь 2019 года) - 44 млн тонн, в том числе 37 млн тонн пшеницы.
Обновлено в 06:34
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