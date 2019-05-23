Политика
Поставщика спецсвязи для Кремля объявили в международный розыскКоммерсантъ 02:58
Совладельца предприятия «Каскад», гражданина Израиля Чингиза Агаронова объявили в международный розыск по обвинению во взятках в особо крупном размере (ч. 5 ст. 291 УК РФ). Соответствующее решение накануне, 22 мая, принял Тверской районный суд Москвы, пишет РБК.
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Автоматически обработаны 7253 источника, обновлено в 06:55, Ашберн
Политика
Кравчук считает, что вернуть мир на Украину можно с помощью диалога
Первый президент Украины Леонид Кравчук считает, что вернуть мир на Украину и прекратить военный конфликт в Донбассе можно с помощью освобождения пленных, диалога и прекращения огня.
Обновлено в 05:02
Экономика
Четыре российских банка вошли в топ крупнейших эквайеров Европы
Четыре российских банка (Сбербанк, ВТБ, Тинькофф Банк и Альфа-банк) по итогам 2018 года вошли в топ-20 европейских банков-эквайеров по объему транзакций в интернете и через мобильные терминалы.
Обновлено в 01:43
Общество
На Москву надвигается резкое похолодание
Ожидается усиление ветра до 18 метров в секунду. Днем в столице максимальная температура плюс 22-24 градуса, по области - 19-24 тепла.
Обновлено вчера в 22:00
Общество
Краснодарский журналист вызвал Соловьева на дуэль
Краснодарский журналист Кирилл Гурьев вызвал на дуэль телеведущего Владимира Соловьева после его высказывании о жителях Екатеринбурга, которых ведущий телеканала «Россия-1» назвал «наследниками бесов».
Обновлено в 06:01
Происшествия
В квартире экс-министра Абызова нашли наркотики
Следствие нашло наркотики в квартире экс-министра открытого правительства Михаила Абызова, заявил следователь по особо важным делам Сергей Степанов.
Обновлено в 06:09
Шоу-бизнес
Потап и Настя Каменских поженились
Украинские музыканты Алексей Потапенко и Настя Каменских поженились 23 мая. Об этом девушка рассказала в своем Instagram.
Обновлено в 05:10
Политика
Кремль сообщил о проблеме с выполнением поручений Путина
Песков констатировал невыполнение поручений главы государства Владимира Путина по этой проблеме: «Поэтому сейчас мы просто еще раз, что называется, сверим часы, в какой именно части не выполняются эти поручения».
Обновлено в 05:43
Музыка
Лазарев отреагировал на пересчет голосов «Евровидением»
Российский поп-певец Сергей Лазарев, который во второй раз проиграл на "Евровидении", заявил, что все артисты "страдают" от "манипуляций" с голосами со стороны организаторов конкурса.
Обновлено вчера в 19:20
Политика
На Украине опубликовали петицию об отставке Зеленского
Обновлено в 03:50
Энергетика
Независимые АЗС России предупредили о росте цен на бензин
Представители независимых АЗС России написали письмо, в котором предупредили заместителя председателя правительства Дмитрия Козака о возможном росте цен на бензин.
Обновлено в 04:39
Политика
Лукашенко предложил Казахстану активизировать переговоры по нефти
Белорусский лидер Александр Лукашенко в ходе встречи с послом Казахстана Ермухаметом Ертысбаевым предложил активизировать переговоры по поставкам нефти.
Обновлено в 04:48
Футбол
В «Локомотиве» ответили на обвинения в лояльности со стороны судей
21 мая Сергей Хусаинов в интервью изданию «Спорт день за днем», отвечая на вопрос, связаны ли ошибки судей в пользу «Локомотива» с работой в клубе экс-арбитра ФИФА Станислава Сухины, заявил, что эти ошибки не являются совпадением.
Обновлено вчера в 22:59
Политика
На Порошенко подали заявление об отмывании средств и неуплате налогов
Бывший заместитель главы администрации экс-президента Виктора Януковича, юрист Андрей Портнов в четверг зарегистрировал в Государственном бюро расследований (ГБР) заявление о якобы отмывании средств и неуплате налогов Петром Порошенко, будет требовать ареста активов экс-президента Украины.
Обновлено в 06:42
Авто
Названа цена нового кроссовера Renault Arkana
В продаже новый кроссовер Renault Arkana появится летом этого года.
Обновлено в 06:20
Религия
Мэр Екатеринбурга предложил не вычеркивать сквер из опроса о храме
Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский считает, что сквер возле Свердловского театра драмы не нужно исключать из перечня площадок в опросе о выборе места строительства храма Святой Екатерины.
Обновлено в 06:48
Экономика
Минтруд начал подготовку к реформе Пенсионного фонда
В правительстве ранее обсуждалась идея преобразовать ПФР в публично-правовую компанию, сообщили источники РБК в конце декабря 2017 года.
Обновлено вчера в 23:56
Гаджеты
«Яндекс» представил медиаплеер «Яндекс.Модуль»
Компания «Яндекс» представила на Yet another Conference (YAC) медиаплеер «Яндекс.Модуль», который подключается к телевизору через HDMI-порт и позволяет включить «Яндекс.Эфир» или другое видео из приложения компании на большом экране.
Обновлено в 06:09
Наука
Густые усы снижают риск возникновения онкологии у мужчин в 16 раз
Как показало исследование, мужчины, имеющие усы толщиной не менее 9 мм, в 16 раз реже страдают именно этой разновидностью рака.
Обновлено в 04:35
Финансы
Набиуллина считает реальным снижение ставок по ипотеке до 8%
Достижение ставок по ипотечному кредитованию в 8% реально, заявила глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина.
Обновлено в 04:54
Происшествия
В Москве мигранты держали детей в подвале и заставляли рыть котлован
Накануне телеканал РЕН-ТВ сообщил, что рабочие, которые проводили ремонтные работы в подвале дома в московском районе Голяново, якобы заманили в здание трех школьников в возрасте 12-14 лет и заставили рыть котлован.
Обновлено в 06:28
Футбол
Гвардиола в ближайшее время возглавит «Ювентус»
Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола может стать новым главным тренером "Ювентуса", передает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 22:17
Технологии
В России представили первый суперкомпьютер с процессорами «Эльбрус»
Первый суперкомпьютер на российских 8-ядерных микропроцессорах «Эльбрус-8С» разработали специалисты ИНЭУМ им. И. С. Брука (входит в концерн «Автоматика»), сообщает 23 мая пресс-служба госкорпорации «Ростех».
Обновлено в 06:27
Армия и оружие
РВСН РФ начали получать ракетные комплексы «Авангард»
Ракетные войска стратегического назначения (РВСН) России начали получать ракетные комплексы пятого поколения «Авангард», которые уже в конце 2019 года встанут на боевое дежурство.
Обновлено вчера в 08:29
Происшествия
Задержанные в Астрахани экстремисты планировали теракты
Задержанные в Астрахани три члена праворадикальной группы планировали совершить в России террористические акты с помощью самодельных мин и фугасов.
Обновлено в 05:37
Политика
Саакашвили просит Зеленского вернуть ему украинское гражданство
Экс-глава Грузии Михаил Саакашвили обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой вернуть ему украинское гражданство.
Обновлено вчера в 15:37
Экономика
Минсельхоз прогнозирует урожай зерновых к 2035 году в 150 млн тонн
Прогноз Минсельхоза по урожаю зерновых на 2019 год составляет 118 млн тонн, по экспорту на текущий сельхозгод (июль 2018 - июнь 2019 года) - 44 млн тонн, в том числе 37 млн тонн пшеницы.
Обновлено в 06:34