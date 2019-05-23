Политика

Поставщика спецсвязи для Кремля объявили в международный розыскКоммерсантъ 02:58

Совладельца предприятия «Каскад», гражданина Израиля Чингиза Агаронова объявили в международный розыск по обвинению во взятках в особо крупном размере (ч. 5 ст. 291 УК РФ). Соответствующее решение накануне, 22 мая, принял Тверской районный суд Москвы, пишет РБК.
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Поставщик спецсвязи для Кремля скрылся за границей

Московский Комсомолец05:14

В России заочно арестовали сбежавшего за границу поставщика спецсвязи для Кремля

URA.Ru04:41

Поставщика спецсвязи для Кремля объявили в международный розыск

Коммерсантъ02:58

Совладельцы предприятия «Каскад», гражданина Израиля объявили в международный розыск по обвинению во взятках

Эхо Москвы03:32

Поставщик спецсвязи для Кремля сбежал от ФСБ после обвинений во взятках

Lenta.ru03:12

Поставщик спецсвязи для Кремля сбежал за границу

Газета.Ru04:21

Совладельца фирмы-поставщика спецсвязи для Кремля объявили в розыск

РБК01:00
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Культура

Сегодня в Петербурге выберут проект памятника Даниилу Гранину

Сегодня, 23 мая состоится заседание комиссии, на которой будет выбран лучший проект памятника Даниилу Гранину, сообщили в пресс-службе Российского военно-исторического общества.
Обновлено в 06:24
Футбол

«Спартак» оштрафован на 250 тысяч рублей

Московский "Спартак" оштрафован на 250 тысяч рублей по итогам матча 29-го тура чемпионата России против самарских "Крыльев Советов", сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 10:36
Происшествия

В квартире экс-министра Абызова нашли наркотики

Следствие нашло наркотики в квартире экс-министра открытого правительства Михаила Абызова, заявил следователь по особо важным делам Сергей Степанов.
Обновлено в 06:09
Происшествия

Самолёт экстренно сел в Барселоне из-за сообщения о бомбе

Лайнер испанской авиакомпании Vueling совершил экстренную посадку в аэропорту Барселоны из-за сообщения о нахождении на борту взрывного устройства.
Обновлено в 10:52
Авто

Renault начала в России прием заказов на лимитированную серию Arkana

Обновлено в 10:12
Авто

Audi e-tron получил пять звезд в краш-тестах Euro NCAP

Обновлено вчера в 07:14
Происшествия

Пензенского экс-министра заподозрили в изнасиловании

Экс-министра здравоохранения Пензенской области Владимира Стрючкова задержали по подозрению в изнасиловании.
Обновлено в 10:50
Политика

Трамп назвал Тиллерсона тупым за его комментарий о встрече с Путиным

Президент США Дональд Трамп подверг критике бывшего госсекретаря Рекса Тиллерсона, который сказал, что глава Белого дома был плохо готов к переговорам с российским лидером Владимиром Путиным на саммите G20 в Гамбурге в июле 2017 года.
Обновлено в 08:47
Политика

Петиция за отставку Зеленского набрала нужные для рассмотрения голоса

Петиция за отставку президента Украины Владимира Зеленского набрала необходимое количество подписей, чтобы её рассмотрели.
Обновлено в 08:11
Кино

Актер Уилл Смит удивился коврам на стенах в квартирах россиян

Американский актер, номинант двух премий «Оскар» Уилл Смит удивился традиции жителей России вешать ковры на стены в своих квартирах.
Обновлено в 10:30
Политика

МИД отреагировал на скандал с вице-канцлером Австрии

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала скандал вокруг бывшего вице-канцлера Австрии Хайнца-Кристиана Штрахе.
Обновлено в 10:35
Энергетика

Росстат отозвал статистику по промышленному производству из-за ошибки

Росстат сообщил о выявленной ошибке в отчете по промышленному производству в январе—апреле 2019 года.
Обновлено в 08:21
Политика

Вакарчук напомнил Зеленскому о последствиях референдумов

Украинский певец и лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук посоветовал президенту Украины Владимиру Зеленскому не перекладывать ответственность по переговорам с РФ на жителей страны.
Обновлено в 11:01
Общество

Соловьев отказался от дуэли с краснодарским журналистом

Обновлено в 06:00
Авто

Города, в которых чаще всего угоняют автомобили

Специалисты страховой компании «АльфаСтрахование» проанализировали обращения клиентов, застрахованных по КАСКО и назвали города России, где чаще всего угоняли автомобили в 2018 и 2017 годах.
Обновлено в 08:19
Шоу-бизнес

Потап и Настя Каменских поженились

Украинские музыканты Алексей Потапенко и Настя Каменских поженились 23 мая. Об этом девушка рассказала в своем Instagram.
Обновлено в 05:10
Музыка

Лобода проигнорирует съемки спецвыпуска «Голоса»

Обновлено в 08:14
Хоккей

Россия — США 2:1 (2-й перерыв)

Гусев открыл счёт на второй минуте. Ассистентами стали Михаил Сергачёв и Никита Кучеров. Текущий счёт — 1:0. Идёт первый период встречи.
Обновлено в 10:20
Общество

Владелец приморских косаток и белух отказался выпускать их на волю

Обновлено в 05:13
Армия и оружие

В Сирии террористы атаковали российскую авиабазу Хмеймим

В Сирии террористы запустили 17 ракет по российской авиабазе Хмеймим, сообщили в Минобороны.
Обновлено вчера в 08:17
Футбол

Стал известен состав сборной России на матчи с Сан-Марино и Кипром

Тренерский штаб национальной команды России определился с футболистами, которые будут готовиться к двум предстоящим матчам отборочного цикла Евро-2020 - против Сан-Марино (8 июня) и Кипра (11 июня).
Обновлено в 05:10
Происшествия

Вылетевший в Симферополь самолет вернулся в Москву из-за дебошира

Самолет авиакомпании Red Wings, выполнявший рейс Москва — Симферополь, вернулся в аэропорт вылета из-за действий дебошира на борту, сообщается на сайте авиакомпании.
Обновлено в 11:01
Общество

В Германии проводницу уволили за съемки порно на рабочем месте

По данным СМИ, девушка является приемной дочерью политика из Христианско-демократического союза Железнодорожный концерн ФРГ Deutsche Bahn уволил 33-летнюю проводницу за съемки видео эротического характера во время работы в пригородной электричке.
Обновлено в 10:28
Происшествия

В Троице-Сергиевой лавре пьяный священник ударил ножом другого

Обновлено в 08:43
Общество

Почти половина россиян выступила за равные права для геев

За равные права для ЛГБТ Социологи Левада-центра спросили россиян об их отношении к людям нетрадиционной сексуальной ориентации.
Обновлено в 00:00
Армия и оружие

Россия поставит в ЦАР новую партию оружия

В октябре 2018 года Россия направила в Комитет СБ ООН запрос на отправку в ЦАР второй партии оружия.
Обновлено в 09:47
Кино

В первом трейлере нового «Терминатора» показали седую Сару Коннор

В клипе появляются звезды ранних фильмов серии Линда Хэмильтон (Сара Коннор) и Арнольд Шварценеггер (терминатор Т-800).
Обновлено в 09:50
Общество

Госдума утвердила законопроект о фотофиксакции техосмотра

Госдума приняла в третьем чтении законопроект, вводящий фотофиксацию техосмотра транспортных средств.
Обновлено в 09:13
Транспорт

В РЖД рассказали, как изменится интерьер «Сапсана»

Обновлено в 07:43
Политика

Зеленский отказался от диалога с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский исключил возможность ведения переговоров с Россией, передает ТАСС.
Обновлено в 07:38
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