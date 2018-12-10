Экономика
Поставщика сосисок для Росгвардии заподозрили в нарушениях
Поставщика сосисок для Росгвардии заподозрили в нарушенияхREGNUM00:57
Отмечается, что Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ возбудила дело по признакам нарушений при поставке предприятием Росгвардии 20 тонн сосисок и 20 тонн сарделек.
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с чего всё началось
Контрразведка заинтересовалась сардельками Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дело о наличии признаков нарушения законодательства России о государственном оборонном заказе при поставке продуктов Росгвардии мясокомбинатом "Дружба народов", рассказали РБК источник в службе и собеседник в правоохранительных органах.РБКвчера в 23:01
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Экономика
Экс-главе Nissan предъявлены обвинения в сокрытии доходов
Прокуратура Токио предъявила бывшему главе концерна Nissan Карлосу Гону обвинения в сокрытии доходов на сумму 5 млрд иен (около $44 млн), передаёт Kyodo.
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Экономика
Названы регионы с самой маленькой и большой пенсией
Обновлено в 04:53
Экономика
Россия вышла на второе место в мире по продажам оружия
Обновлено в 05:00
Финансы
Курс доллара на Мосбирже снизился до 66,3 рубля
Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи уменьшился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 9 копеек и составил 66,3 рубля.
Обновлено в 04:11
Экономика
40 субъектов России получат гранты за высокие темпы роста экономики
Поощрение получат те субъекты, где показатели наращивания экономического потенциала оказались наиболее высокими по итогам 2017 года.
Обновлено в 05:00
Экономика
Регионы России отсортируют по «профильным» производственным сферам
За российскими регионами могут быть закреплены специализации в сфере производства, соответствующий документ внесен на рассмотрение правительства России Министерством экономического развития (МЭР) РФ.
Обновлено в 04:36
Экономика
Эстония и Кипр обогнали Россию в рейтинге эффективности госрасходов
Россия заняла 19-е из 25 мест в рейтинге эффективности бюджетных расходов, который подготовили эксперты Высшей школы экономики (ВШЭ).
Обновлено в 04:53
Экономика
Банк Франции оценил замедление роста экономики из-за «желтых жилетов»
Банк Франции прогнозирует замедление экономического роста в последнем квартале 2018 года из-за протестов, сообщает Reuters.
Обновлено в 04:34
Экономика
«Росгосстрах» стал владельцем 100% компании «ЭРГО Жизнь»
"Росгосстрах" стал владельцем 100% долей в капитале компании ООО "ЭРГО Жизнь", следует из раскрытой страховщиком информации.
Обновлено в 04:46
Экономика
ЦБ выпустил памятную монету «25-летие принятия Конституции РФ»
Банк России с 10 декабря 2018 года выпускает в обращение памятную монету из недрагоценного металла «25-летие принятия Конституции Российской Федерации», сообщается на сайте регулятора.
Обновлено в 04:59
Экономика
«Ведомости»: АСВ займется продажей активов рухнувших банков
Агентство по страхованию вкладов (АСВ) откроет в Москве офис продаж активов банков, которые перешли под контроль агентства после отзыва у них лицензий.
Обновлено в 03:59
Экономика
Авиакомпании России за 11 месяцев перевезли рекордное число пассажиров
Российские авиакомпании по итогам одиннадцати месяцев 2018 года перевезли 107 млн пассажиров.
Обновлено в 04:52
Экономика
Россиян захотели избавить от бумажной волокиты
Компания «Ростелеком» и Центральный банк России подготовили концепцию цифрового профиля граждан с электронными документами и актуальными данными из государственных информационных систем (ГИС).
Обновлено в 04:59
Экономика
Фонд защиты дольщиков собрал более 7,5 млрд рублей
Отчисления в фонд делают более 2 тыс. застройщиков Москва.
Обновлено в 05:01
Экономика
Советник Грефа покидает Сбербанк
Бывший первый зампред Сбербанка, советник Германа Грефа Максим Полетаев покидает кредитную организацию.
Обновлено в 04:58