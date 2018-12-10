Экономика
Поставщика сосисок для Росгвардии заподозрили в нарушениях
Поставщика сосисок для Росгвардии заподозрили в нарушенияхREGNUM00:57
Назначенный единственным поставщиком продовольствия для Росгвардии мясокомбинат «Дружба народов» заподозрили в «коррупционноёмкой» деятельности. Об этом сообщает 10 декабря РБК.
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с чего всё началось
Контрразведка заинтересовалась сардельками Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дело о наличии признаков нарушения законодательства России о государственном оборонном заказе при поставке продуктов Росгвардии мясокомбинатом "Дружба народов", рассказали РБК источник в службе и собеседник в правоохранительных органах.РБКвчера в 23:01
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Экономика
Названы регионы России с самой высокой средней пенсией
Обновлено в 03:28
Экономика
Экс-главе Nissan предъявлены обвинения в сокрытии доходов
Прокуратура Токио предъявила бывшему главе концерна Nissan Карлосу Гону обвинения в сокрытии доходов на сумму 5 млрд иен (около $44 млн), передаёт Kyodo.
Обновлено в 03:15
Экономика
40 субъектов РФ получат гранты за высокие темпы роста экономики
Уточняется, что субъекты РФ, занявшие с 1-го по 40-е места по итогам оценки эффективности деятельности региональных органов исполнительной власти по достижению высоких темпов роста экономики в 2017 году, получат гранты в размере 19,96 млрд рублей.
Обновлено в 03:26
Экономика
Россия вышла на второе место в мире по продаже оружия
Россия впервые с начала 2000-х годов вышла на второе место в мире по продажам оружия, сообщает Стокгольмский международный институт исследования проблем мира (СИПРИ).
Обновлено в 03:27
Финансы
Курс доллара на Мосбирже снизился до 66,3 рубля
Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи уменьшился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 9 копеек и составил 66,3 рубля.
Обновлено в 03:20
Экономика
«Росгосстрах» стал владельцем компании «ЭРГО Жизнь»
«Росгосстрах» стал владельцем 100% долей в капитале компании ООО «ЭРГО Жизнь».
Обновлено в 03:13
Экономика
«Ведомости»: АСВ займется продажей активов рухнувших банков
Агентство по страхованию вкладов (АСВ) откроет в Москве офис продаж активов банков, которые перешли под контроль агентства после отзыва у них лицензий.
Обновлено в 03:26
Экономика
Россиян развернут в цифровой профиль
Согласно «дорожной карте» проекта, прототип цифрового профиля разработают к концу марта 2019 года, а в промышленную эксплуатацию введут в декабре 2019-го.
Обновлено в 03:08
Экономика
Чиновники расписали специализации для регионов на ближайшие семь лет
Представитель Минэкономразвития отказался от комментариев, а представитель Мутко не смог предоставить их в воскресенье.
Обновлено в 03:25
Экономика
Максим Полетаев покидает Сбербанк
Максим Полетаев покидает Сбербанк Максим Полетаев, проработавший в структурах Сбербанка более 20 лет, покинет банк и перейдет в структуры бизнесмена Олега Дерипаски.
Обновлено в 03:07
Экономика
Эстония и Кипр обогнали Россию в рейтинге эффективности госрасходов
При составлении выборки во ВШЭ ориентировались на уровень ВВП по паритету покупательной способности: для стран из рейтинга он составил от $5 тыс. до $31 тыс. со средним значением $21,4 тыс. Для оценки эффективности бюджетных расходов авторы анализировали траты на образование, здравоохранение и госуправление (по ним наиболее доступны данные для анализа).
Обновлено в 03:15
Экономика
Падение ВВП Японии в III квартале стало максимальным за четыре года
В первом квартале 2018 года экономика Японии снизилась на 0,3%, до этого экономический подъем продолжался восемь кварталов подряд, что стало самым длительным периодом непрерывного роста за 28 лет.
Обновлено в 02:46
Недвижимость
Квартиры на ранней стадии строительства подорожают на 9% — PwC
В результате отказа долевого строительства в пользу эскроу-счетов цены на готовые квартиры не изменятся, однако сделки на «уровне котлована» подорожают на 9%, сообщает 10 декабря РБК со ссылкой на результаты анализа консалтинговой компании PwC.
Обновлено в 03:24
Экономика
Оператор речных круизов «Водоходъ» нацелился на иностранцев
Крупнейший в России оператор речных круизов «Водоходъ» намерен сфокусироваться на работе с иностранными туристами в «люксовом» сегменте.
Обновлено в 03:04
Экономика
Русгидро продал 50% киргизскому ОАО «Электрические станции»
Обновлено в 03:17