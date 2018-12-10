Экономика

Прокуратура подтвердила проверку поставщика продуктов для Росгвардии
РБК
06:27

Ранее источник в службе и собеседник в правоохранительных органах сообщил РБК, что Федеральная антимонопольная служба (ФАС) по обращению ФСБ возбудила дело по признакам нарушения законодательства о гособоронзаказе при поставке продуктов Росгвардии мясокомбинатом «Дружба народов».
РБК06:27
с чего всё началось

Прокуратура по просьбе ФСБ проверит поставщика продуктов для Росгвардии

Контрразведка заинтересовалась сардельками Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дело о наличии признаков нарушения законодательства России о государственном оборонном заказе при поставке продуктов Росгвардии мясокомбинатом "Дружба народов", рассказали РБК источник в службе и собеседник в правоохранительных органах.
РБКвчера в 23:01

Подробнее о событии

Военная прокуратура началу проверку поставок продуктов для Росгвардии

РИА Новости05:28

Прокуратура подтвердила проверку поставщика продуктов для Росгвардии

РБК06:27

Главная военная прокуратура проверяет законность поставок продуктов для Росгвардии

ТАСС05:19

Главная военная прокуратура проверит поставщика сосисок в Росгвардию после расследования Навального

URA.Ru05:37

ФАС возбудила дело после обращения ФСБ о завышении цен в закупках Росгвардии

Интерфакс05:15

РБК: прокуратура и ФАС по просьбе ФСБ проверяют поставщика продуктов для Росгвардии

Коммерсантъ00:01

Военная прокуратура и Федеральная антимонопольная служба проверяют единого поставщика продовольствия Росгвардии

Эхо Москвы06:01
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Автоматически обработано 7137 источников, обновлено в 06:33, Ашберн
Экономика

40 субъектов РФ получат гранты за высокие темпы роста экономики

Уточняется, что субъекты РФ, занявшие с 1-го по 40-е места по итогам оценки эффективности деятельности региональных органов исполнительной власти по достижению высоких темпов роста экономики в 2017 году, получат гранты в размере 19,96 млрд рублей.
Обновлено в 06:28
Экономика

Россия стала второй в мире по производству и продаже оружия

Обновлено в 06:27
Экономика

Названы регионы с самой маленькой и большой пенсией

Самая высокая пенсия в России выплачивается на Чукотке. На 1 июля средний размер выплат составлял 25 тысячи 173 руб.
Обновлено в 06:30
Финансы

Рубль незначительно меняется к доллару и евро

В понедельник, 10 декабря, рубль несущественно меняется к евро и доллару. Об этом свидетельствуют данные торгов на Московской бирже.
Обновлено в 04:11
Экономика

В Росавиации рассказали о новом российском авиаперевозчике

В России может появится новый авиаперевозчик. Об этом сказал журналистам глава Росавиации Александр Нерадько.
Обновлено в 06:08
Экономика

Застройщики перечислили в Фонд защиты дольщиков более 7,5 млрд рублей

По словам Ниденса, в настоящее время фонд находится в процедуре решений двух проблемных застройщиков – компаний Urban Group и «Реставрация», по которой конкурсная процедура была введена на прошлой неделе.
Обновлено в 06:06
Экономика

«Росгосстрах» получил полный контроль над «ЭРГО Жизнь»

По словам Николауса Фрая, покупка СК "ЭРГО Жизнь" позволит сразу запустить продажи собственных продуктов страхования жизни через компании, входящие в группу "Открытие", а чуть позже - и через розничную сеть "Росгосстраха".
Обновлено в 06:29
Экономика

Чиновники расписали специализации для регионов на ближайшие семь лет

Представитель Минэкономразвития отказался от комментариев, а представитель Мутко не смог предоставить их в воскресенье.
Обновлено в 06:17
Экономика

ЦБ выпустил монету в честь 25-летия принятия Конституции России

Банк России 10 декабря выпускает в обращение памятную монету из недрагоценного металла номиналом 25 рублей "25-летие принятия Конституции Российской Федерации".
Обновлено в 06:23
Экономика

Эстония оказалась эффективнее России

Лидерами рейтинга стали Эстония, Кипр и Словения. Россия поделила 19-20 места со Словакией.
Обновлено в 05:03
Экономика

«Ведомости»: АСВ займется продажей активов рухнувших банков

Агентство по страхованию вкладов (АСВ) откроет в Москве офис продаж активов банков, которые перешли под контроль агентства после отзыва у них лицензий.
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Энергетика

Вложившая в «Северный поток — 2» €531 млн OMV продолжит финансирование

Обновлено в 06:02
Экономика

Кабмин выделил 2 млрд рублей на обновление автопарка Росгвардии

"В целях обновления автомобильного парка выделить Росгвардии из резервного фонда правительства РФ в 2018 году бюджетные ассигнования в размере 2 млрд рублей, имея в виду закупку не менее 600 колесных транспортных средств", - говорится в распоряжении.
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ЦБ усилит контроль за платежным рынком

Поправки готовились больше года, активное участие в их разработке принимал ЦБ, знают два человека, знакомых с ходом подготовки проектов.
Обновлено в 06:30
Экономика

Торговая война не в пользу Трампа: импорт КНР из США рухнул на 25%

Дональд Трамп хотел таким образом снизить дефицит торговли с КНР, однако на практике дефицит США в торговле с Китаем по итогам ноября достиг исторического максимума, сообщило издание Caixin со ссылкой на данные Главного таможенного управления КНР.
Обновлено в 01:54
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