Политика
Прокуратура подтвердила проверку поставщика продуктов для Росгвардии
Прокуратура подтвердила проверку поставщика продуктов для РосгвардииРБК06:27
Ранее источник в службе и собеседник в правоохранительных органах сообщил РБК, что Федеральная антимонопольная служба (ФАС) по обращению ФСБ возбудила дело по признакам нарушения законодательства о гособоронзаказе при поставке продуктов Росгвардии мясокомбинатом «Дружба народов».
РБК06:27
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с чего всё началось
Еще 8 мая 2018 года Вертей сообщил в ФАС о завышении контрактных цен при поставках продовольствия Росгвардии и предложил провести совместную проверку закупок ведомства у «Дружбы народов».РБКвчера в 23:01
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Политика
Мэй отменила голосование по Brexit
Британский премьер-министр Тереза Мэй отменила парламентское голосование по сделке о выходе Великобритании из состава Европейского союза (ЕС).
Обновлено в 12:54
Армия и оружие
Россия отправила в Венесуэлу два стратегических бомбардировщика Ту-160
В понедельник, 10 декабря, издание The Washington Free Beacon со ссылкой на неназванных представителей Пентагона сообщило о намерении России отправить Ту-160 в Венесуэлу на учения, назвав этот полет провокационным.
Обновлено в 12:55
Политика
Порошенко разорвал договор о дружбе с Россией
Президент Украины Петр Порошенко подписал ранее принятый Верховной радой закон о прекращении Договора о дружбе и сотрудничестве с Россией.
Обновлено в 12:53
Политика
Путин поддержал идею о переносе столицы Дальнего Востока
Владимир Путин поддержал идею о переносе столицы Дальневосточного федерального округа из Хабаровска во Владивосток, заявил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Обновлено в 12:55
Политика
Защита Бутиной попросила суд о слушаниях о сделке со следствием
Арестованная американским судом по подозрению в связях со спецслужбами россиянка Мария Бутина попросила о слушаниях по вопросу о сделке со следствием, заявила ее защита.
Обновлено в 12:56
Политика
Блок Пашиняна лидирует на дистанционных выборах в парламент Армении
Центральная избирательная комиссия Армении опубликовала данные дистанционного голосования на парламентских выборах в стране, согласно которым блок исполняющего обязанности премьер-министра Армении Никола Пашиняна лидирует.
Обновлено в 12:00
Политика
Климкин сообщил о обещании ЕС рассмотреть новые санкции против России
ЕС пообещал по просьбе Киева рассмотреть вопрос введения новых антироссийских санкций из-за ситуации в Керченском проливе.
Обновлено в 12:46
Политика
Турция назвала саудовского генконсула причастным к убийству Хашкаджи
Генконсул Саудовской Аравии в Стамбуле - соучастник убийства оппозиционного саудовского журналиста, колумниста американской газеты Washington Post Джамаля Хашкаджи.
Обновлено в 12:43
Политика
В Кремле прокомментировали протесты во Франции
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков дал комментарий в связи с протестами, которые в настоящее время происходят на территории Франции.
Обновлено в 11:12
Армия и оружие
Украина засекретила данные об инциденте в Керченском проливе
Обновлено в 12:38
Политика
Путин вошел в число кандидатов на звание «Человек года» по версии Time
Обновлено в 12:56
Политика
Патриарх Киевский пригрозил сорвать объединительный собор
Глава канонически непризнанной православной церкви Киевского патриархата (КП) Филарет заявил в эфире телеканала "1+1", что он может саботировать собор по предоставлению автокефалии украинской церкви.
Обновлено в 12:51
Политика
Евросоюз ввел новые санкции из-за выборов в Донбассе
Евросоюз ввел санкции против девяти человек за организацию и проведение выборов в самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках 11 ноября, передает ТАСС со ссылкой на заявление Совета ЕС.
Обновлено в 12:16
Армия и оружие
Разведка ДНР: ВСУ планируют прорваться к границе ДНР и России
Обновлено в 12:52
Армия и оружие
Высокопоставленная делегация армии Израиля 11 декабря посетит Москву
Делегация высокопоставленных израильских военных направится в Москву во вторник, 11 декабря. Об этом заявили в пресс-службе армии Израиля.
Обновлено в 12:50