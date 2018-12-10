Еще 8 мая 2018 года Вертей сообщил в ФАС о завышении контрактных цен при поставках продовольствия Росгвардии и предложил провести совместную проверку закупок ведомства у «Дружбы народов».

с чего всё началось

Ранее источник в службе и собеседник в правоохранительных органах сообщил РБК, что Федеральная антимонопольная служба (ФАС) по обращению ФСБ возбудила дело по признакам нарушения законодательства о гособоронзаказе при поставке продуктов Росгвардии мясокомбинатом «Дружба народов».

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