Политика

Прокуратура подтвердила проверку поставщика продуктов для Росгвардии
РБК
06:27

Ранее источник в службе и собеседник в правоохранительных органах сообщил РБК, что Федеральная антимонопольная служба (ФАС) по обращению ФСБ возбудила дело по признакам нарушения законодательства о гособоронзаказе при поставке продуктов Росгвардии мясокомбинатом «Дружба народов».
РБК06:27
с чего всё началось

Контракт по «Дружбе»: почему поставщик Росгвардии заинтересовал ФСБ

Еще 8 мая 2018 года Вертей сообщил в ФАС о завышении контрактных цен при поставках продовольствия Росгвардии и предложил провести совместную проверку закупок ведомства у «Дружбы народов».
РБКвчера в 23:01

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Что произошло за день: понедельник, 10 декабря

Интерфакс12:45

Прокуратура подтвердила сообщения о проверке поставок продуктов Росгвардии

Ведомости06:39

Военная прокуратура началу проверку поставок продуктов для Росгвардии

РИА Новости05:28

Прокуратура подтвердила проверку поставщика продуктов для Росгвардии

РБК06:27

Главная военная прокуратура проверит поставщика сосисок в Росгвардию после расследования Навального

URA.Ru05:37

Главная военная прокуратура и ФАС проверяют возможные нарушения при поставках продовольствия Росгвардии

Эхо Москвы10:15

РБК: прокуратура и ФАС по просьбе ФСБ проверяют поставщика продуктов для Росгвардии

Коммерсантъ00:01
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Автоматически обработано 7139 источников, обновлено в 12:59, Ашберн
Политика

Мэй отменила голосование по Brexit

Британский премьер-министр Тереза Мэй отменила парламентское голосование по сделке о выходе Великобритании из состава Европейского союза (ЕС).
Обновлено в 12:54
Армия и оружие

Россия отправила в Венесуэлу два стратегических бомбардировщика Ту-160

В понедельник, 10 декабря, издание The Washington Free Beacon со ссылкой на неназванных представителей Пентагона сообщило о намерении России отправить Ту-160 в Венесуэлу на учения, назвав этот полет провокационным.
Обновлено в 12:55
Политика

Порошенко разорвал договор о дружбе с Россией

Президент Украины Петр Порошенко подписал ранее принятый Верховной радой закон о прекращении Договора о дружбе и сотрудничестве с Россией.
Обновлено в 12:53
Политика

Путин поддержал идею о переносе столицы Дальнего Востока

Владимир Путин поддержал идею о переносе столицы Дальневосточного федерального округа из Хабаровска во Владивосток, заявил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Обновлено в 12:55
Политика

Защита Бутиной попросила суд о слушаниях о сделке со следствием

Арестованная американским судом по подозрению в связях со спецслужбами россиянка Мария Бутина попросила о слушаниях по вопросу о сделке со следствием, заявила ее защита.
Обновлено в 12:56
Политика

Блок Пашиняна лидирует на дистанционных выборах в парламент Армении

Центральная избирательная комиссия Армении опубликовала данные дистанционного голосования на парламентских выборах в стране, согласно которым блок исполняющего обязанности премьер-министра Армении Никола Пашиняна лидирует.
Обновлено в 12:00
Политика

Климкин сообщил о обещании ЕС рассмотреть новые санкции против России

ЕС пообещал по просьбе Киева рассмотреть вопрос введения новых антироссийских санкций из-за ситуации в Керченском проливе.
Обновлено в 12:46
Политика

Турция назвала саудовского генконсула причастным к убийству Хашкаджи

Генконсул Саудовской Аравии в Стамбуле - соучастник убийства оппозиционного саудовского журналиста, колумниста американской газеты Washington Post Джамаля Хашкаджи.
Обновлено в 12:43
Политика

В Кремле прокомментировали протесты во Франции

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков дал комментарий в связи с протестами, которые в настоящее время происходят на территории Франции.
Обновлено в 11:12
Армия и оружие

Украина засекретила данные об инциденте в Керченском проливе

Обновлено в 12:38
Политика

Путин вошел в число кандидатов на звание «Человек года» по версии Time

Обновлено в 12:56
Политика

Патриарх Киевский пригрозил сорвать объединительный собор

Глава канонически непризнанной православной церкви Киевского патриархата (КП) Филарет заявил в эфире телеканала "1+1", что он может саботировать собор по предоставлению автокефалии украинской церкви.
Обновлено в 12:51
Политика

Евросоюз ввел новые санкции из-за выборов в Донбассе

Евросоюз ввел санкции против девяти человек за организацию и проведение выборов в самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках 11 ноября, передает ТАСС со ссылкой на заявление Совета ЕС.
Обновлено в 12:16
Армия и оружие

Разведка ДНР: ВСУ планируют прорваться к границе ДНР и России

Обновлено в 12:52
Армия и оружие

Высокопоставленная делегация армии Израиля 11 декабря посетит Москву

Делегация высокопоставленных израильских военных направится в Москву во вторник, 11 декабря. Об этом заявили в пресс-службе армии Израиля.
Обновлено в 12:50
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