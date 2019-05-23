Политика
Поставщик спецсвязи для Кремля объявлен в международный розыскREGNUM 04:29
Агаронов выехал из России в 2016 году, передает РБК. Агаронов, согласно базе СПАРК, входит в совет директоров предприятия «Каскад», которое поставляет оборудование спецсвязи для Кремля и Минобороны РФ. Он также является совладельцем компании.
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Наука
Составлена карта всех грибов на земле
Обновлено в 02:07
Шоу-бизнес
Потап и Настя Каменских поженились
Украинские музыканты Алексей Потапенко и Настя Каменских поженились 23 мая. Об этом девушка рассказала в своем Instagram.
Обновлено в 05:10
Авто
Названа цена нового кроссовера Renault Arkana
Стоимость нового кроссовера Renault Arkana в комплектации Edition One на российском рынке составит 1 419 990 рублей за версию 4х2 и 1 499 990 рублей за версию 4x4.
Обновлено в 06:20
Футбол
Исполком РФС отложил рассмотрение вопроса о лимите на легионеров
Ожидалось, что сегодня Исполком РФС рассмотрит все варианты изменения лимита.
Обновлено в 07:57
Политика
На Украине опубликовали петицию об отставке Зеленского
На сайте украинского лидера появилась петиция «за отставку президента Украины Владимира Зеленского».
Обновлено в 03:50
Политика
Путин вручил Матвиенко орден Андрея Первозванного
Президент Владимир Путин вручил спикеру Совета Федерации Валентине Матвиенко орден Святого Апостола Андрея Первозванного — высшую государственную награду России.
Обновлено в 08:02
Экономика
Приватбанк подал иск к Коломойскому в американский суд
Украинский Приватбанк подал в суд на своего бывшего совладельца, бизнесмена Игоря Коломойского.
Обновлено в 06:33
Музыка
Организаторы «Евровидения-2019» пересчитали итоги голосования
"Европейский вещательный союз подтверждает, что в ходе стандартной практики пересмотра баллов было обнаружено, что в результате человеческой ошибки был использован неправильный средний результат", - передает сообщение организаторов музыкального конкурса РИА Новости.
Обновлено вчера в 15:02
Экономика
Сбербанк стал основным владельцем Антипинского НПЗ
Группа Сбербанк стала основным владельцем Антипинского НПЗ, получив право собственности на акции Vikay (контролирует 80% Антипинского НПЗ).
Обновлено в 05:35
Политика
Макаревич рассказал о способности власти «губить и засирать все вокруг себя»
Музыкант Андрей Макаревич высказался по поводу бездействия властей. Певец опубликовал пост на свое странице в Facebook.
Обновлено в 06:43
Экономика
Сегодня в Азовском районе началось строительство ветропарка
Торжественная церемония закладки первого камня в основание ветропарка прошла сегодня в Азовском районе Ростовской области.
Обновлено в 03:32
Происшествия
В уральском городе Нижняя Салда огонь охватил шесть домов
В Нижней Салде сегодня загорелось шесть домов, два из которых - жилые. К этому часу пожарным удалось локализовать пламя.
Обновлено в 08:03
Политика
Зеленский исключил возможность переговоров с Россией
Президент Украины Владимир Зеленский исключил возможность проведения переговоров с Россией. Об этом сообщает канал «112 Украина».
Обновлено в 07:50
Общество
Госдума приняла закон об обязательной фотофиксации техосмотра
Госдума приняла закон об обязательной фотофиксации техосмотра автомобилей.
Обновлено в 07:12
Политика
ЦИК Украины объявил о начале с 24 мая кампании по выборам в Раду
Центральная избирательная комиссия Украины объявила о начале кампании по досрочным выборам в Верховную раду с 24 мая.
Обновлено в 05:52
Авто
Volvo отзывает 79 автомобилей в России
Согласно опубликованной информации на сайте Росстандарта, шведская компания на территории Российской Федерации объявила о начале отзывной компании, под которую попадут 79 автомобилей Volvo S90, XC60, реализованные в 2018-2019.
Обновлено в 04:55
Общество
Красноярский депутат предложил запретить Minecraft
Депутат Законодательного собрания Красноярского края Владимир Рейнгардт предложил запретить популярную компьютерную игру Minecraft.
Обновлено в 06:54
Происшествия
В России в прошлом году погибли более 400 сотрудников МВД
"Всего в 2018 году был выплачен 1 миллиард 314,4 миллиона рублей", - добавил заместитель главы МВД РФ.
Обновлено в 08:05
Политика
Белоруссия ищет себе нефть в Казахстане
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам, что пока вопрос поставок казахстанской нефти в Белоруссию между Владимиром Путиным и Александром Лукашенко не обсуждался.
Обновлено в 08:10
Авто
АвтоВАЗ готовит 1,8-литровый мотор с безвтыковыми поршнями
Напомним, что с середины лета 2018 года «АвтоВАЗ» начал комплектовать 1,6-литровые двигатели «безвтыковыми» поршнями, которые исключают возможность удара клапана в поршень, например, при обрыве ремня ГРМ.
Обновлено вчера в 03:58
Происшествия
Аппарат лучевой терапии раздавил пациентку онкодиспансера в Воронеже
Обновлено вчера в 15:27
Кино
Фанаты «Росомахи» требуют отдать главную роль Дени Де Вито
Фанаты научно-фантастического фильма «Росомаха» требуют отдать роль перезагрузившегося Росомахи Дени Де Вито.
Обновлено в 03:40
Политика
В США отчеканили монету о победителях во Второй мировой без СССР
Частная американская компания Bradford Exchange выпустила памятную сувенирную монету к 75-летию окончания Второй мировой войны, на которой среди союзников отсутствует СССР.
Обновлено вчера в 21:43
Технологии
«Яндекс» запустит сеть облачных ресторанов
«Яндекс» запустит сеть облачных ресторанов ― совместный проект компании и ресторанов-партнеров.
Обновлено в 06:38
Технологии
В России представили первый суперкомпьютер с процессорами «Эльбрус»
Первый суперкомпьютер на российских 8-ядерных микропроцессорах «Эльбрус-8С» разработали специалисты ИНЭУМ им. И. С. Брука (входит в концерн «Автоматика»), сообщает 23 мая пресс-служба госкорпорации «Ростех».
Обновлено в 06:27
Общество
Соловьёв отказался от дуэли с журналистом
Обновлено в 07:13
Кино
Кристофер Нолан рассекретил актерский состав нового фильма
Обновлено в 07:03
Армия и оружие
В ДНР заявили, что задержанные бойцы ВСУ готовили диверсию против ОБСЕ
Задержанные в самопровозглашённой Донецкой народной республике украинские военнослужащие признались в подготовке диверсии против ОБСЕ.
Обновлено в 08:08