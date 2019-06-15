Поставки вина из России в Китай сдерживаются пошлинами, заявил ТитовРИА Новости 03:33

Наращивание экспорта российской винодельческой продукции в Китай сдерживается ввозными пошлинами при том, что другие страны пользуются правом беспошлинного ввоза, заявил в субботу уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов в рамках V российско-китайского делового форума малого и среднего бизнеса.

Поставки вина из России в Китай сдерживаются пошлинами, заявил Титов

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