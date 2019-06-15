Экономика
Поставки вина из России в Китай сдерживаются пошлинами, заявил ТитовРИА Новости 03:33
Наращивание экспорта российской винодельческой продукции в Китай сдерживается ввозными пошлинами при том, что другие страны пользуются правом беспошлинного ввоза, заявил в субботу уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов в рамках V российско-китайского делового форума малого и среднего бизнеса.
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Обновлено в 04:56
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Самолет совершил жесткую посадку в Краснодаре
По словам представителей пресс-службы аэропорта, около двух часов ночи воздушное судно коснулось хвостом взлетно-посадочной полосы при попытке уйти на второй круг.
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Финансы
Первый раз за год Центробанк снизил ключевую ставку
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Переименованная партия экс-президента Петра Порошенко «Европейская солидарность» («ЕС») идет на парламентские выборы под модным ныне на Украине лозунгом обновления и привлечения в свои ряды новых лиц.
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Общество
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Первые зоны коммерческой эксплуатации сетей 5G введут в Москве, Санкт-Петербурге и Казани, заявил журналистам вице-премьер Максим Акимов в рамках VI Российско-китайского ЭКСПО в Харбине.
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Происшествия
Источник: летчики-испытатели повторят заход на посадку разбившегося в Шереметьево SSJ
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Происшествия
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Эквадор расследует шпионаж Ассанжа
В Эквадоре началось расследование предполагаемых случаев шпионажа со стороны основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа, передает РИА "Новости".
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Федор Емельяненко прокомментировал подписание контракта с Bellator
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Путин предупредил о последствиях выхода США из СВПД
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Агапитова рассказала о разврате в детском лагере под Выборгом
Обновлено вчера в 07:55