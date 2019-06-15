Политика
Поставки вина из России в Китай сдерживаются пошлинами, заявил ТитовРИА Новости 03:33
Наращивание экспорта российской винодельческой продукции в Китай сдерживается ввозными пошлинами при том, что другие страны пользуются правом беспошлинного ввоза, заявил в субботу уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов в рамках V российско-китайского делового форума малого и среднего бизнеса.
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Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 03:48, Вашингтон
Технологии
ИИ научился выявлять отретушированные фото
Компания Adobe в сотрудничестве с учеными Калифорнийского университета в Беркли разработала инструмент на основе машинного обучения, который автоматически обнаруживает любые манипуляции, сделанные с лицом на фотографии.
Обновлено вчера в 12:26
Происшествия
В центре Москвы автомобиль упал в реку
В Москве напротив стадиона "Лужники" автомобиль упал в реку, сообщил телеканал РЕН ТВ. Инцидент произошел на Новодевичьей набережной.
Обновлено вчера в 21:10
Политика
Более 25 тысяч полицейских будут охранять саммит G20 в Осаке
В связи с саммитом G20 будут введены серьезные ограничения для проезда транспорта, власти намерены запретить использование камер хранения на железной дороге.
Обновлено вчера в 23:38
Финансы
Первый раз за год Центробанк снизил ключевую ставку
Ряд экспертов в области экономики уверены, что в конце 2019 года россиян ждет повторное снижение ключевой ставки ЦБ, но есть и те, кто, с учетом постоянно меняющихся внешних факторов, считает, что говорить об этом пока рано.
Обновлено вчера в 07:20
Происшествия
Жители села под Пензой устроили сход из-за конфликта с цыганами
Жители села Чемодановка в Пензенской области 14 июня устроили массовый сход из-за конфликта с цыганами, сообщают местные издания.
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Происшествия
Младший сын хоккеиста Максима Соколова подозревается в убийстве матери
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Обновлено вчера в 04:08
Шоу-бизнес
Ани Лорак подтвердила роман с продюсером Black Star
Пару дней назад Ани Лорак заподозрили в романе с Егором Глебом. Друг Егора Крида занимает должность саунд-продюсера в лейбле Black Star.
Обновлено вчера в 15:27
Происшествия
Агапитова рассказала о разврате в детском лагере под Выборгом
Обновлено вчера в 07:55
Происшествия
В Москве задержали звезду «Универа» Андрея Гайдуляна
В центре Москвы на Хохловской площади на территории общественного пространства «Яма» был задержан сотрудниками полиции известный российский актер, звезда сериалов «Универ» и «Саша+Таня» Андрей Гайдулян.
Обновлено в 01:26
Футбол
Бразилия разгромила Боливию на старте Кубка Америки
Как итог, сборная Бразилии добилась убедительной победы со счетом 3:0, которая принесла бразильцам три очка в турнирной таблице группы "А". У них промежуточное первое место, однако свои матчи не сыграли соперники — команды Перу и Венесуэлы.
Обновлено вчера в 22:30
Музыка
Группа «Мегаполис» выпустила сингл на стихи Жака Превера
Группа «Мегаполис» выпустила сингл на стихи французского поэта Жака Превера. Композиция вышла под названием «Три спички».
Обновлено в 01:43
Политика
Началась выдача российских паспортов жителям Донбасса
Президент РФ Владимир Путин в конце апреля подписал указ об упрощенной выдаче российских паспортов жителям некоторых районов Донбасса.
Обновлено вчера в 05:59
Общество
Повреждения забора во время протестов на Драме оценили в 900 тысяч
ООО «Храм Святой Екатерины» оценил ущерб от повреждения забора, установленного в сквере у Драмтеатра, в 923 тысячи рублей.
Обновлено в 02:23
Политика
Путин подарил Си Цзиньпину мороженое
Президент России Владимир Путин поздравил председателя КНР Си Цзиньпина с днем рождения, подарив ему коробку российского мороженого, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в субботу, 15 июня.
Обновлено в 03:26
Происшествия
Приговор Кокорина и Мамаева отменен
Приговор, вынесенный футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву, по решению Мосгорсуда был отменен.
Обновлено 13 июня в 11:47
Политика
Водная блокада Крыма ударила по самой Украине
Обновлено вчера в 00:38
Экономика
Минэкономики предложило оказывать меры господдержки самозанятым
Минэкономики РФ предлагает распространить отдельные меры государственной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) на физических лиц, попадающих в категорию самозанятых.
Обновлено вчера в 19:25
Энергетика
«Нафтогаз» снизил цены на газ для населения Украины на 7,3%
Компания "Нафтогаз" решила снизить цену природного газа для населения.
Обновлено в 01:17
Футбол
Божович хочет получить российское гражданство
Главный тренер «Крыльев Советов» Миодраг Божович в интервью корреспонденту Sport24 Артему Калинину рассказал о планах получить российское гражданство.
Обновлено в 02:45
Религия
Православные отмечают Троицкую родительскую субботу
15 июня православные христиане отмечают родительскую (Троицкую) субботу — день поминовения усопших.
Обновлено вчера в 22:22
Экономика
Путин одобрил новые пенсионные изменения
Президент России Владимир Путин одобрил запуск системы индивидуального пенсионного капитала (ИПК), при которой россияне смогут делать пенсионные взносы из своего кармана.
Обновлено вчера в 05:47
Хоккей
Любушкин подписал однолетний контракт с «Аризоной»
«Аризона» официально объявила о подписании нового контракта с российским защитником Ильей Любушкиным.
Обновлено вчера в 16:31
Происшествия
Помилованный капитан браконьерского судна вернулся на Украину
Четырёх моряков обменяли на команду захваченного Украиной крымского рыболовецкого судна "Норд". Капитан украинского судна оставался в Крыму.
Обновлено вчера в 23:30
Футбол
«Боруссия» собирается вернуть Хуммельса
Тренерский штаб дортмундской «Боруссии» собирается вернуть в клуб защитника Матса Хуммельса, выступающего за «Баварию», сообщает Sport Bild.
Обновлено вчера в 21:31
Авто
Стали известны лучшие внедорожные минивэны в России
Специалисты портала «Автоновости дня» поделилась с пользователями сети списком лучших полноприводных минивэнов повышенной проходимости в России.
Обновлено в 01:40
Армия и оружие
Су-34 мощнейшей бомбой похоронил десятки боевиков
Истребитель-бомбардировщик Су-34 уничтожил мощной корректируемой авиабомбой КАБ-1500ЛГ целую группу боевиков в Сирии.
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Авто
Внедорожник Jeep Renegade PHEV скоро представят публике
Известный бренд Jeep в ближайшее время намерен презентовать обновленную модификацию внедорожника Jeep Renegade.
Обновлено в 03:01
Общество
СМИ сообщили о бизнесе семьи полковника ФСБ из расследования Голунова
О подполковнике ФСБ Марате Медоеве в связи с делом журналиста «Медузы» Ивана Голунова ранее писал «Проект».
Обновлено 13 июня в 16:41
Единоборства
Федор Емельяненко подписал контракт с Bellator
Российский боец смешанного стиля (MMA) Федор Емельяненко подписал контракт с Bellator, передает ТАСС со ссылкой на представителя команды спортсмена.
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