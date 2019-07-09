Экономика

Поставки самолётов Boeing сократились на 54%RT на русском вчера в 12:56

Американский концерн Boeing Company сократил поставки самолётов во втором квартале 2019 года на 54% в годовом исчислении. Согласно пресс-релизу Boeing, за отчётный период компания поставила 90 самолетов.
Читать в источнике
Обсудить

Подробнее о событии

Поставки самолётов Boeing сократились на 54%

RT на русскомвчера в 12:56

Поставки Boeing 737 сократились вдвое после запрета на полеты модели MAX

ФедералПрессвчера в 15:18

Поставки Boeing 737 упали после запрета на эксплуатацию модели MAX

News.ruвчера в 15:22

Поставки Boeing 737 упали после запрета на полеты модели MAX

РБКвчера в 14:42

Boeing не получает новых заказов на 737 Max третий месяц подряд

Коммерсантъвчера в 14:30

У Airbus появился шанс обойти Boeing по числу поставок самолетов в 2019 году

Интерфакс03:51

Boeing в I полугодии снизил поставки коммерческих самолетов на 36,8%

ПРАЙМвчера в 12:10
Показать все источники
Автоматически обработано 7313 источников, обновлено в 04:34, Вашингтон
Кино

Умер актер из «Людей в черном» Рип Торн

Обновлено в 01:00
Политика

Путин прокомментировал слова обматерившего его грузинского журналиста

Президент России Владимир Путин прокомментировал высказывание грузинского журналиста Георгии Габунии, оскорбившего его в эфире канала «Русави 2». Об этом пишут «Известия».
Обновлено вчера в 22:25
Происшествия

Женщина и двое детей погибли в аварии на трассе «Таврида»

В результате ДТП на 73-м километре трассы «Таврида» погибли женщина и двое детей.
Обновлено в 04:02
Наука

«Роскосмос» показал разработанный своей «дочкой» беспилотный трактор

Презентация прошла в рамках Международной промышленной выставки «Иннопром-2019» в Екатеринбурге, сообщает пресс-служба космической корпорации.
Обновлено в 04:08
Путешествия

Названы южные города с самым дешевым жильем для отпускников

Самыми дорогими городами стали традиционные центры морского отдыха: Сочи (2 090 рублей) и Ялта (2 310 рублей).
Обновлено вчера в 22:00
Происшествия

Саакашвили отрицает, что сломал руку пенсионерке

Ранее появилась информация, что он якобы напал на пожилую женщину.
Обновлено в 00:28
Политика

Жители Грузии оценили решение Путина по санкциям

Пользователи грузинского сегмента соцсетей бурно отреагировали на заявление президента России Владимира Путина о том, что он не поддерживает идею ввести санкции в отношении Тбилиси.
Обновлено вчера в 12:42
Происшествия

Суд арестовал около €122 млн на счетах экс-министра Абызова

Басманный суд Москвы наложил арест на €121,7 млн (8,7 млрд рублей), находящихся на банковских счетах экс-министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова.
Обновлено вчера в 21:03
Авто

Названы самые популярные машины в Сибирском федеральном округе России

Автомобиль Lada 2106 остаётся самым распространённым в Сибирском федеральном округе.
Обновлено в 04:06
Общество

Жительница Бурятии 55 лет стояла в очереди на жилье и получила отказ

Обновлено в 00:45
Происшествия

Стали известны хозяева отобранных сотрудниками ФСБ миллионов рублей

Деньги, в похищении которых подозревают сотрудников ФСБ, принадлежали гражданам Китая.
Обновлено вчера в 19:34
Происшествия

В США минивэн врезался в остановку с людьми

Водитель сбил зеркало автобуса, который остановился чтобы высадить пассажиров.
Обновлено в 03:07
Политика

Совет Федерации досрочно прекратил полномочия сенатора Ирины Гехт

Совет Федерации в ходе заседания досрочно прекратил полномочия сенатора от Челябинской области Ирины Гехт, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 03:45
Политика

Спикер Рады призвал военных провести парад в Киеве

Спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий раскритиковал решение президента Владимира Зеленского не проводить военный парад на День независимости и призвал военных 24 августа провести шествие по центральной улице Киева.
Обновлено в 04:30
Авто

АвтоВАЗ показал первые фото обновлённой Lada Largus

Обновленная Lada Largus появится на рынке только в 2020 году, а пока АвтоВАЗ опубликовал первые фотографии рестайлингового универсала.
Обновлено 08 июля в 04:44
Армия и оружие

В Германии призвали снести памятник под Прохоровкой

Редактор отдела истории немецкой газеты Die Welt Свен Феликс Келлерхофф предложил снести мемориальную звонницу, воздвигнутую на Прохоровском поле в память о солдатах, погибших в танковой битве под Прохоровкой летом 1943 года.
Обновлено в 04:00
Спорт

Олимпийский чемпион из Кореи дисквалифицирован за рукоприкладство

Двукратный олимпийский чемпион по конькобежному спорту Ли Сын Хун из Южной Кореи отстранен от соревнований на год.
Обновлено в 03:24
Политика

Кремль опроверг информацию об инциденте с кортежем Путина

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг информацию СМИ о том, что девушка чуть не попала под колеса президентского кортежа в Екатеринбурге.
Обновлено в 04:17
Политика

Путин напомнил о невыполненных Обамой договоренностях по Украине

Президент России Владимир Путин рассказал о договоренностях с занимавшим тогда пост главы США Бараком Обамой, касающихся Украины, которые не были исполнены американской стороной.
Обновлено вчера в 15:57
Происшествия

В Барнауле горит строительный супермаркет

Строительный супермаркет "Аксиома" загорелся на Павловском тракте в Барнауле в среду.
Обновлено в 03:49
Происшествия

СК возбудил дело о крупном хищении у Московского метрополитена

Следственный комитет возбудил уголовное дело о хищении в особо крупном размере у столичного метрополитена.
Обновлено в 03:31
Кино

Кинорежиссер Тинто Брасс госпитализирован в Риме

Обновлено в 04:06
Общество

Госдума повышает штрафы за вождение без техосмотра

Госдума во втором чтении приняла пакет законопроектов, ужесточающих наказание за вождение без пройденного техосмотра, передает корреспондент ИА REGNUM 9 июля.
Обновлено вчера в 08:02
Политика

Чиновники разъяснили порядок межевания дачных участков

Согласование местоположения границ земельного участка проводится на общем собрании заинтересованных лиц или в индивидуальном порядке под расписку.
Обновлено в 01:52
Общество

«Дикси» открыла в Москве магазин нового формата

Сеть "Дикси" открыла в Москве первый экспериментальный супермаркет с новым дизайном, сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на пресс-службу ритейлера.
Обновлено в 03:04
Происшествия

В детском лагере Саратовской области массово отравились дети

Обновлено в 02:29
Общество

В московских парках проведут уроки предпринимательства для детей

Обновлено в 00:53
Общество

В Гидрометцентре рассказали о погодных аномалиях в августе

В целом на европейской территории страны средняя температура августа ожидается близкой к норме, пояснил заведующий отделом долгосрочных прогнозов погоды Владимир Тищенко.
Обновлено вчера в 22:00
Экономика

Россияне стали экономить на лекарствах

Снижение продаж лекарств связано с падением реальных доходов россиян, заявил изданию гендиректор компании Сергей Шуляк.
Обновлено в 02:36
Транспорт

В России могут появиться квадратные светофоры и турбоперекрестки

Обновлено вчера в 19:16
Как работают Яндекс.Новости?
Главное