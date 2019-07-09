Экономика
Поставки самолётов Boeing сократились на 54%RT на русском вчера в 12:56
Американский концерн Boeing Company сократил поставки самолётов во втором квартале 2019 года на 54% в годовом исчислении. Согласно пресс-релизу Boeing, за отчётный период компания поставила 90 самолетов.
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Кино
Умер актер из «Людей в черном» Рип Торн
Обновлено в 01:00
Политика
Путин прокомментировал слова обматерившего его грузинского журналиста
Президент России Владимир Путин прокомментировал высказывание грузинского журналиста Георгии Габунии, оскорбившего его в эфире канала «Русави 2». Об этом пишут «Известия».
Обновлено вчера в 22:25
Происшествия
Женщина и двое детей погибли в аварии на трассе «Таврида»
В результате ДТП на 73-м километре трассы «Таврида» погибли женщина и двое детей.
Обновлено в 04:02
Наука
«Роскосмос» показал разработанный своей «дочкой» беспилотный трактор
Презентация прошла в рамках Международной промышленной выставки «Иннопром-2019» в Екатеринбурге, сообщает пресс-служба космической корпорации.
Обновлено в 04:08
Путешествия
Названы южные города с самым дешевым жильем для отпускников
Самыми дорогими городами стали традиционные центры морского отдыха: Сочи (2 090 рублей) и Ялта (2 310 рублей).
Обновлено вчера в 22:00
Происшествия
Саакашвили отрицает, что сломал руку пенсионерке
Ранее появилась информация, что он якобы напал на пожилую женщину.
Обновлено в 00:28
Политика
Жители Грузии оценили решение Путина по санкциям
Пользователи грузинского сегмента соцсетей бурно отреагировали на заявление президента России Владимира Путина о том, что он не поддерживает идею ввести санкции в отношении Тбилиси.
Обновлено вчера в 12:42
Происшествия
Суд арестовал около €122 млн на счетах экс-министра Абызова
Басманный суд Москвы наложил арест на €121,7 млн (8,7 млрд рублей), находящихся на банковских счетах экс-министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова.
Обновлено вчера в 21:03
Авто
Названы самые популярные машины в Сибирском федеральном округе России
Автомобиль Lada 2106 остаётся самым распространённым в Сибирском федеральном округе.
Обновлено в 04:06
Происшествия
Стали известны хозяева отобранных сотрудниками ФСБ миллионов рублей
Деньги, в похищении которых подозревают сотрудников ФСБ, принадлежали гражданам Китая.
Обновлено вчера в 19:34
Происшествия
В США минивэн врезался в остановку с людьми
Водитель сбил зеркало автобуса, который остановился чтобы высадить пассажиров.
Обновлено в 03:07
Политика
Совет Федерации досрочно прекратил полномочия сенатора Ирины Гехт
Совет Федерации в ходе заседания досрочно прекратил полномочия сенатора от Челябинской области Ирины Гехт, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 03:45
Политика
Спикер Рады призвал военных провести парад в Киеве
Спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий раскритиковал решение президента Владимира Зеленского не проводить военный парад на День независимости и призвал военных 24 августа провести шествие по центральной улице Киева.
Обновлено в 04:30
Авто
АвтоВАЗ показал первые фото обновлённой Lada Largus
Обновленная Lada Largus появится на рынке только в 2020 году, а пока АвтоВАЗ опубликовал первые фотографии рестайлингового универсала.
Обновлено 08 июля в 04:44
Армия и оружие
В Германии призвали снести памятник под Прохоровкой
Редактор отдела истории немецкой газеты Die Welt Свен Феликс Келлерхофф предложил снести мемориальную звонницу, воздвигнутую на Прохоровском поле в память о солдатах, погибших в танковой битве под Прохоровкой летом 1943 года.
Обновлено в 04:00
Спорт
Олимпийский чемпион из Кореи дисквалифицирован за рукоприкладство
Двукратный олимпийский чемпион по конькобежному спорту Ли Сын Хун из Южной Кореи отстранен от соревнований на год.
Обновлено в 03:24
Политика
Кремль опроверг информацию об инциденте с кортежем Путина
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг информацию СМИ о том, что девушка чуть не попала под колеса президентского кортежа в Екатеринбурге.
Обновлено в 04:17
Политика
Путин напомнил о невыполненных Обамой договоренностях по Украине
Президент России Владимир Путин рассказал о договоренностях с занимавшим тогда пост главы США Бараком Обамой, касающихся Украины, которые не были исполнены американской стороной.
Обновлено вчера в 15:57
Происшествия
В Барнауле горит строительный супермаркет
Строительный супермаркет "Аксиома" загорелся на Павловском тракте в Барнауле в среду.
Обновлено в 03:49
Происшествия
СК возбудил дело о крупном хищении у Московского метрополитена
Следственный комитет возбудил уголовное дело о хищении в особо крупном размере у столичного метрополитена.
Обновлено в 03:31
Кино
Кинорежиссер Тинто Брасс госпитализирован в Риме
Обновлено в 04:06
Общество
Госдума повышает штрафы за вождение без техосмотра
Госдума во втором чтении приняла пакет законопроектов, ужесточающих наказание за вождение без пройденного техосмотра, передает корреспондент ИА REGNUM 9 июля.
Обновлено вчера в 08:02
Политика
Чиновники разъяснили порядок межевания дачных участков
Согласование местоположения границ земельного участка проводится на общем собрании заинтересованных лиц или в индивидуальном порядке под расписку.
Обновлено в 01:52
Общество
«Дикси» открыла в Москве магазин нового формата
Сеть "Дикси" открыла в Москве первый экспериментальный супермаркет с новым дизайном, сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на пресс-службу ритейлера.
Обновлено в 03:04
Общество
В Гидрометцентре рассказали о погодных аномалиях в августе
В целом на европейской территории страны средняя температура августа ожидается близкой к норме, пояснил заведующий отделом долгосрочных прогнозов погоды Владимир Тищенко.
Обновлено вчера в 22:00
Экономика
Россияне стали экономить на лекарствах
Снижение продаж лекарств связано с падением реальных доходов россиян, заявил изданию гендиректор компании Сергей Шуляк.
Обновлено в 02:36
Транспорт
В России могут появиться квадратные светофоры и турбоперекрестки
Обновлено вчера в 19:16