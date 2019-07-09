Американский концерн Boeing Company сократил поставки самолётов во втором квартале 2019 года на 54% в годовом исчислении. Согласно пресс-релизу Boeing, за отчётный период компания поставила 90 самолетов.

Общество ФСИН предложила запретить заключать под стражу беременных ФСИН и Совет при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека предлагают запретить заключение под стражу беременных женщин, женщин с малолетними детьми, а также инвалидов I и II групп.

Политика Как мать Габунии отреагировала на скандал после оскорбления Путина Со слов члена "Союза грузин России" Игоря Гвритишвили, скандал вокруг нецензурной брани в эфире телеканала "Рустави 2" в адрес российского президента Владимира Путина шокировал Джульетту Вашакмадзе – мать грузинского ведущего Георгия Габунии, передает "Московский комсомолец".

Транспорт В России могут появиться турбоперекрёстки В России могут появиться скоростные турбоперекрёстки.

Общество Похитившая более 20 млн рублей кассир обкрадывала банк два года Марат Хайруллин, муж жительницы башкирского города Салават Луизы Хайруллиной, подозреваемой в хищении более 20 миллионов рублей из Россельхозбанка, заявил в эксклюзивном интервью программе «Пусть говорят», что именно он стал инициатором преступления.

Политика Украинцы назвали лидеров на выборах в парламент Пройти в Верховную Раду на выборах 21 июля наибольшие шансы имеют 4 партии. Партия Дмитрия Разумкова "Слуга народа" может набрать 48,5%.

Общество Жительница Бурятии 55 лет стояла в очереди на жилье и получила отказ Прокурором Советского района Улан-Удэ оспорено в суде решение администрации города об исключении местной жительницы из числа нуждающихся в жилье.

Армия и оружие Показано видео с рисующим танком Появилось видео с демонстрацией мастерства танкового экипажа на одном из полигонов во время проведения военно-технического форума.

Кино Умер актер из «Людей в черном» Рип Торн Американский актер Рип Торн, сыгравший агента Зед в фильме «Люди в черном», скончался на 89-м году жизни.

Футбол «МЮ» не планирует продавать Погба Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер заявил, что клуб не намерен продавать полузащитника Поля Погба.

Авто Электрический Mini Cooper SE: серийная версия Электрический Mini Cooper SE, только что представленный на специальном мероприятии в Роттердаме, оснащен тем же 184-сильным мотором, который ставят на модели BMW i3s.

Спорт Олимпийский чемпион из Кореи дисквалифицирован за рукоприкладство Двукратный олимпийский чемпион по конькобежному спорту Ли Сын Хун из Южной Кореи отстранен от соревнований на год.

Политика Россия может возобновить авиасообщение с Грузией Авиасообщение между Россией и Грузией может возобновиться. Такую возможность допустили в МИД России.

Путешествия Заработавшая фобию путешествий британка отсудила у турфирмы €24 тысячи Вернувшись домой, британка сразу подала в суд. По ее словам, инцидент вызвал у нее «фобию путешествий за рубеж».

Происшествия В Крыму в ДТП на трассе «Таврида» погибли женщина и двое детей В Крыму, на 73-м километре автодороги "Таврида", в районе поселка Приморский, произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие с участием легкового автомобиля Hyundai и грузовика Man, в котором погибли три человека.

Гаджеты Huawei пытается скупать российские технологии Huawei ведет переговоры с несколькими российскими компаниями о покупке бизнеса, создании совместных предприятий и использовании их технологий.

Политика В Кремле отреагировали на сообщения об инциденте с кортежем Путина Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос о девушке якобы перебегавшей дорогу кортежу президента РФ Владимира Путина в Екатеринбурге.

Армия и оружие Разработчик рассказал о новом российском авианосце «Всего, согласно нашей концепции, на борту авианосца могут базироваться порядка 40 самолётов и вертолётов и даже больше», — сообщил в интервью РИА Новости руководитель Крыловского государственного научного центра, разработчик концепции Павел Филиппов.

Происшествия СК возбудил дело о крупном хищении у Московского метрополитена Следственный комитет возбудил уголовное дело о хищении в особо крупном размере у столичного метрополитена.

Происшествия Тетя-садистка изувеченной в Ингушетии девочки нападала с ножом на мужа Кузнецова рассказала о "тяжелых решениях" для изувеченной в Ингушетии девочки По информации издания "Московский комсомолец", подозреваемая в истязании девочки жительница Сунжи вела асоциальный образ жизни и неоднократно нападала на супруга.

Армия и оружие Историк оценил призыв журналиста из Германии снести памятник Победы Замдиректора института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов прокомментировал в беседе с RT слова немецкого журналиста Свена Феликса Келлерхоффа о том, что необходимо снести памятник Победы, возведённый в память о погибших в танковом сражении на Прохоровском поле в 1943 году.

Политика Зеленский отменил военный парад в день независимости Президент Украины Владимир Зеленский объявил об отмене традиционного военного парада в День независимости 24 августа.

Политика Вскрылись детали дела пойманного на госизмене помощника полпреда Помощник полпреда российского президента в Уральском федеральном округе (УрФО) Александр Воробьев, которого обвинили в госизмене, мог передать важные данные с заседаний Совбеза в Польшу.

Происшествия Саакашвили отрицает, что сломал руку пенсионерке Ранее появилась информация, что он якобы напал на пожилую женщину.

Политика Матвиенко заявила о нагнетании «антироссийской истерии» в Грузии Нагнетание в Грузии антироссийской истерии выгодно третьим силам, заявила председатель Совета федерации Валентина Матвиенко на заседании верхней палаты российского парламента.

Кино Джордж Р. Р. Мартин рассказал о приквеле «Игры престолов» Белые ходоки, мамонты и Старки — в беседе с Entertainment Weekly Джордж Р. Р. Мартин в общих чертах раскрыл, что ждет зрителей в сериале «Долгая ночь», приквеле «Игры престолов».