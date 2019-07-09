Экономика

Поставки самолётов Boeing сократились на 54%RT на русском вчера в 12:56

Американский концерн Boeing Company сократил поставки самолётов во втором квартале 2019 года на 54% в годовом исчислении. Согласно пресс-релизу Boeing, за отчётный период компания поставила 90 самолетов.
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У Airbus появился шанс обойти Boeing по числу поставок самолетов в 2019 году

Интерфакс03:51

Поставки Boeing 737 сократились вдвое после запрета на полеты модели MAX

ФедералПрессвчера в 15:18

Поставки самолётов Boeing сократились на 54%

RT на русскомвчера в 12:56

Поставки Boeing 737 упали после запрета на полеты модели MAX

РБКвчера в 14:42

Boeing не получает новых заказов на 737 Max третий месяц подряд

Коммерсантъвчера в 14:30

Поставки Boeing 737 упали после запрета на эксплуатацию модели MAX

News.ruвчера в 15:22

Boeing в I полугодии снизил поставки коммерческих самолетов на 36,8%

ПРАЙМвчера в 12:10
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Общество

ФСИН предложила запретить заключать под стражу беременных

ФСИН и Совет при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека предлагают запретить заключение под стражу беременных женщин, женщин с малолетними детьми, а также инвалидов I и II групп.
Обновлено в 02:06
Политика

Как мать Габунии отреагировала на скандал после оскорбления Путина

Со слов члена "Союза грузин России" Игоря Гвритишвили, скандал вокруг нецензурной брани в эфире телеканала "Рустави 2" в адрес российского президента Владимира Путина шокировал Джульетту Вашакмадзе – мать грузинского ведущего Георгия Габунии, передает "Московский комсомолец".
Обновлено в 01:53
Транспорт

В России могут появиться турбоперекрёстки

В России могут появиться скоростные турбоперекрёстки.
Обновлено вчера в 17:41
Общество

Похитившая более 20 млн рублей кассир обкрадывала банк два года

Марат Хайруллин, муж жительницы башкирского города Салават Луизы Хайруллиной, подозреваемой в хищении более 20 миллионов рублей из Россельхозбанка, заявил в эксклюзивном интервью программе «Пусть говорят», что именно он стал инициатором преступления.
Обновлено в 03:39
Авто

В Москве появилась парковка с заездом на высокий тротуар

Обновлено в 02:32
Наука

Ученые нашли новый способ эффективного похудения

Обновлено в 00:55
Политика

Украинцы назвали лидеров на выборах в парламент

Пройти в Верховную Раду на выборах 21 июля наибольшие шансы имеют 4 партии. Партия Дмитрия Разумкова "Слуга народа" может набрать 48,5%.
Обновлено в 03:07
Авто

Названы топ-10 самых популярных автомобилей в онлайн-продажах

Обновлено в 01:57
Общество

Жительница Бурятии 55 лет стояла в очереди на жилье и получила отказ

Прокурором Советского района Улан-Удэ оспорено в суде решение администрации города об исключении местной жительницы из числа нуждающихся в жилье.
Обновлено в 00:45
Армия и оружие

Показано видео с рисующим танком

Появилось видео с демонстрацией мастерства танкового экипажа на одном из полигонов во время проведения военно-технического форума.
Обновлено вчера в 22:57
Кино

Умер актер из «Людей в черном» Рип Торн

Американский актер Рип Торн, сыгравший агента Зед в фильме «Люди в черном», скончался на 89-м году жизни.
Обновлено в 01:00
Футбол

«МЮ» не планирует продавать Погба

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер заявил, что клуб не намерен продавать полузащитника Поля Погба.
Обновлено в 03:45
Авто

Электрический Mini Cooper SE: серийная версия

Электрический Mini Cooper SE, только что представленный на специальном мероприятии в Роттердаме, оснащен тем же 184-сильным мотором, который ставят на модели BMW i3s.
Обновлено вчера в 11:45
Спорт

Олимпийский чемпион из Кореи дисквалифицирован за рукоприкладство

Двукратный олимпийский чемпион по конькобежному спорту Ли Сын Хун из Южной Кореи отстранен от соревнований на год.
Обновлено в 03:24
Политика

Россия может возобновить авиасообщение с Грузией

Авиасообщение между Россией и Грузией может возобновиться. Такую возможность допустили в МИД России.
Обновлено в 03:18
Путешествия

Заработавшая фобию путешествий британка отсудила у турфирмы €24 тысячи

Вернувшись домой, британка сразу подала в суд. По ее словам, инцидент вызвал у нее «фобию путешествий за рубеж».
Обновлено в 03:45
Происшествия

В Крыму в ДТП на трассе «Таврида» погибли женщина и двое детей

В Крыму, на 73-м километре автодороги "Таврида", в районе поселка Приморский, произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие с участием легкового автомобиля Hyundai и грузовика Man, в котором погибли три человека.
Обновлено в 03:10
Гаджеты

Huawei пытается скупать российские технологии

Huawei ведет переговоры с несколькими российскими компаниями о покупке бизнеса, создании совместных предприятий и использовании их технологий.
Обновлено в 03:19
Политика

В Кремле отреагировали на сообщения об инциденте с кортежем Путина

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос о девушке якобы перебегавшей дорогу кортежу президента РФ Владимира Путина в Екатеринбурге.
Обновлено в 03:21
Авто

«Автостат» назвал десять самых популярных автомобилей в Сибири

Обновлено в 03:51
Армия и оружие

Разработчик рассказал о новом российском авианосце

«Всего, согласно нашей концепции, на борту авианосца могут базироваться порядка 40 самолётов и вертолётов и даже больше», — сообщил в интервью РИА Новости руководитель Крыловского государственного научного центра, разработчик концепции Павел Филиппов.
Обновлено в 02:44
Происшествия

СК возбудил дело о крупном хищении у Московского метрополитена

Следственный комитет возбудил уголовное дело о хищении в особо крупном размере у столичного метрополитена.
Обновлено в 03:31
Происшествия

Тетя-садистка изувеченной в Ингушетии девочки нападала с ножом на мужа

Кузнецова рассказала о "тяжелых решениях" для изувеченной в Ингушетии девочки По информации издания "Московский комсомолец", подозреваемая в истязании девочки жительница Сунжи вела асоциальный образ жизни и неоднократно нападала на супруга.
Обновлено вчера в 12:55
Армия и оружие

Историк оценил призыв журналиста из Германии снести памятник Победы

Замдиректора института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов прокомментировал в беседе с RT слова немецкого журналиста Свена Феликса Келлерхоффа о том, что необходимо снести памятник Победы, возведённый в память о погибших в танковом сражении на Прохоровском поле в 1943 году.
Обновлено в 03:26
Политика

Зеленский отменил военный парад в день независимости

Президент Украины Владимир Зеленский объявил об отмене традиционного военного парада в День независимости 24 августа.
Обновлено вчера в 11:24
Политика

Вскрылись детали дела пойманного на госизмене помощника полпреда

Помощник полпреда российского президента в Уральском федеральном округе (УрФО) Александр Воробьев, которого обвинили в госизмене, мог передать важные данные с заседаний Совбеза в Польшу.
Обновлено вчера в 12:30
Происшествия

Саакашвили отрицает, что сломал руку пенсионерке

Ранее появилась информация, что он якобы напал на пожилую женщину.
Обновлено в 00:28
Политика

Матвиенко заявила о нагнетании «антироссийской истерии» в Грузии

Нагнетание в Грузии антироссийской истерии выгодно третьим силам, заявила председатель Совета федерации Валентина Матвиенко на заседании верхней палаты российского парламента.
Обновлено в 03:46
Кино

Джордж Р. Р. Мартин рассказал о приквеле «Игры престолов»

Белые ходоки, мамонты и Старки — в беседе с Entertainment Weekly Джордж Р. Р. Мартин в общих чертах раскрыл, что ждет зрителей в сериале «Долгая ночь», приквеле «Игры престолов».
Обновлено в 03:10
Общество

В Гидрометцентре рассказали о погодных аномалиях в августе

В целом на европейской территории страны средняя температура августа ожидается близкой к норме, пояснил заведующий отделом долгосрочных прогнозов погоды Владимир Тищенко.
Обновлено вчера в 22:00
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