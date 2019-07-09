Экономика

Поставки Boeing 737 упали после запрета на полеты модели MAXРБК вчера в 14:42

Приостановлены полеты Boeing 737 MAX в том числе в России и США. Как отмечает Reuters, по итогам первого полугодия корпорация Boeing Co продала значительно меньше самолетов, чем ее главный конкурент — европейская компания Airbus, которая отчиталась о поставках за первое полугодие 389 машин.
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Названа величина падения объёма поставок Boeing 737

REGNUMвчера в 19:52

Поставки самолётов Boeing сократились на 54%

RT на русскомвчера в 12:56

Поставки Boeing 737 упали после запрета на эксплуатацию модели MAX

News.ruвчера в 15:22

Поставки Boeing 737 упали после запрета на полеты модели MAX

РБКвчера в 14:42

Boeing не получает новых заказов на 737 Max третий месяц подряд

Коммерсантъвчера в 14:30

Поставки Boeing 737 сократились вдвое после запрета на полеты модели MAX

ФедералПрессвчера в 15:18

Boeing в I полугодии снизил поставки коммерческих самолетов на 36,8%

ПРАЙМвчера в 12:10
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Автоматически обработано 7313 источников, обновлено в 03:02, Вашингтон
Экономика

Россияне стали экономить на лекарствах

Снижение продаж лекарств связано с падением реальных доходов россиян, заявил изданию гендиректор компании Сергей Шуляк.
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Познер высказался после оскорблений Габунии в адрес Путина

Российский телеведущий Владимир Познер прокомментировал грубые высказывания грузинского журналиста Георгия Габунии в адрес президента РФ Владимира Путина.
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Политика

Россия задумалась о возобновлении авиасообщения с Грузией

В МИД отметили, что если« русофобия в Грузии прекратится, а власти государства будут последовательны», то не исключено возобновление авиасообщения.
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Происшествия

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Басманный суд Москвы наложил арест на €121,7 млн (8,7 млрд рублей), находящихся на банковских счетах экс-министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова.
Обновлено вчера в 21:03
Происшествия

Диверсия могла быть причиной гибели подводников на «Лошарике»

Обновлено вчера в 17:50
Происшествия

Сотрудники ФСБ проводят обыски у первого вице-премьера Якутии

В кабинете первого заместителя председателя правительства Якутии Алексея Колодезникова прошли обыски.
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Наука

Ученые нашли новый способ эффективного похудения

Обновлено в 00:55
Происшествия

У детей из семьи избитой ингушской девочки нашли нарушения в развитии

В прошлую пятницу, 5 июля, власти города решили изъять двух детей из семьи, где семилетняя девочка получила множество серьёзных травм.
Обновлено вчера в 12:00
Транспорт

В России могут появиться квадратные светофоры и турбоперекрестки

Обновлено вчера в 19:16
Общество

Киностудия имени Горького продаст свою землю в Москве и Петербурге

Речь идет о трех имущественных комплексах в Москве - территории бывшей Центральной студии научно-популярных и учебных фильмов (39 500 кв. м) и двух бывших автобазах Минкультуры (8600 кв. м и 13 200 кв. м), а также о территории бывшей киностудии «Леннаучфильм» в Санкт-Петербурге (19 500 кв. м), пионерском лагере «Буревестник» в Серпуховском районе Подмосковья (65 000 кв. м).
Обновлено в 03:01
Шоу-бизнес

Николай Басков рассказал о своем состоянии после смерти отца

Отечественный певец Николай Басков рассказал о своем состоянии после недавней смерти отца.
Обновлено вчера в 12:55
Армия и оружие

В Германии потребовали сноса памятника погибшим в бою под Прохоровкой

Ведущий редактор исторического раздела немецкой газеты Die Welt Свен Феликс Келлерхофф призвал снести памятник Победы на Прохоровском поле, возведенный в память о погибших в танковом сражении в этом месте в июле 1943 года.
Обновлено вчера в 22:21
Путешествия

В Великобритании туристка отсудила у турфирмы почти 24 тысячи евро

Туристка из Великобритании отсудила у турфирмы, отправившей ее на отдых, около 24 тысяч евро из-за отравления, сообщает АТОР.
Обновлено вчера в 22:14
Политика

Путин напомнил о несоблюденных Обамой договоренностях по Украине

"Во всяком случае могу сказать, что наши договоренности, которые были достигнуты в этом телефонном разговоре, с американской стороны не были исполнены", - сказал Путин в интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну для фильма "В борьбе за Украину".
Обновлено вчера в 20:16
Происшествия

Мутко поручил МЧС завершить аварийные работы в Иркутской области

Обновлено вчера в 13:54
Общество

Жительница Бурятии 55 лет стояла в очереди на жилье и получила отказ

Обновлено в 00:45
Общество

ФСИН предложила запретить заключать под стражу беременных

ФСИН и Совет при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека предлагают запретить заключение под стражу беременных женщин, женщин с малолетними детьми, а также инвалидов I и II групп.
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Авто

Культовый Volkswagen Beetle ушел в историю

В среду, 10 июля, концерн Volkswagen снимет с производства одну из самых популярных моделей в мировой истории – легендарный Volkswagen Beetle («Жук», или Vocho, как его называют в Мексике).
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Политика

Против телеканала NewsOne возбудили дело о «финансировании терроризма»

Против украинского телеканала NewsOne, который планировал провести телемост с Россией, завели уголовное дело о финансировании терроризма, заявил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.
Обновлено вчера в 11:12
Общество

В Гидрометцентре рассказали о погодных аномалиях в августе

Обновлено вчера в 22:00
Кино

В Петербурге стартовали съемки фильма со Светланой Ходченковой

Обновлено вчера в 09:38
Недвижимость

Дешевого жилья в Екатеринбурге стало меньше с начала года на 4%

Доступного жилья для населения в Екатеринбурге стало гораздо меньше, составлен рейтинг районов, сообщает информационно-новостное издание evo-rus.com.
Обновлено в 02:18
Происшествия

Количество сотрудников ФСБ в деле о разбое возросло до 15

До 15 увеличилось число сотрудников ФСБ, которых подозревают в разбое. Об этом сообщили информированные источники.
Обновлено вчера в 09:13
Кино

Умер актер из «Людей в черном» Рип Торн

Американский актер Рип Торн, сыгравший агента Зед в фильме «Люди в черном», скончался на 89-м году жизни.
Обновлено в 01:00
Политика

Климкин назвал три условия «противодействия» России

Глава МИД Украины Павел Климкин назвал три условия, при которых Киев, по его мнению, может "противодействовать" России.
Обновлено вчера в 20:33
Общество

Владимир Петров попал в рейтинг самых богатых чиновников России

В тоже время депутат заксобрания Ленинградской области Владимир Петров попал в рейтинг.
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Армия и оружие

Американский стелс-катер заметили на ходовых испытаниях

Ударный катер ВМС США в футуристическом исполнении, выполненный согласно канонам концепции «стелс», 8 июля был «пойман» во время ходовых испытаний, проходивших у побережья американского города Вирджиния-Бич.
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Экономика

США грозит дефолт уже в сентябре

США грозит дефолт уже в сентябре.
Обновлено вчера в 02:14
Общество

Около 63 тысяч человек пострадали из-за наводнений в Индии

Около 63 тысяч человек пострадали на северо-востоке индийского штата Ассам из-за наводнений, вызванных ливнями.
Обновлено в 00:55
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