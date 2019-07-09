Экономика
Поставки Boeing 737 упали после запрета на полеты модели MAXРБК вчера в 14:42
Приостановлены полеты Boeing 737 MAX в том числе в России и США. Как отмечает Reuters, по итогам первого полугодия корпорация Boeing Co продала значительно меньше самолетов, чем ее главный конкурент — европейская компания Airbus, которая отчиталась о поставках за первое полугодие 389 машин.
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Экономика
Россияне стали экономить на лекарствах
Снижение продаж лекарств связано с падением реальных доходов россиян, заявил изданию гендиректор компании Сергей Шуляк.
Обновлено в 02:36
Политика
Познер высказался после оскорблений Габунии в адрес Путина
Российский телеведущий Владимир Познер прокомментировал грубые высказывания грузинского журналиста Георгия Габунии в адрес президента РФ Владимира Путина.
Обновлено вчера в 18:59
Политика
Россия задумалась о возобновлении авиасообщения с Грузией
В МИД отметили, что если« русофобия в Грузии прекратится, а власти государства будут последовательны», то не исключено возобновление авиасообщения.
Обновлено вчера в 22:58
Происшествия
Владимир Путин после посещения УрФУ вышел к народу
Обновлено вчера в 13:25
Происшествия
Суд арестовал около €122 млн на счетах экс-министра Абызова
Басманный суд Москвы наложил арест на €121,7 млн (8,7 млрд рублей), находящихся на банковских счетах экс-министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова.
Обновлено вчера в 21:03
Происшествия
Диверсия могла быть причиной гибели подводников на «Лошарике»
Обновлено вчера в 17:50
Происшествия
Сотрудники ФСБ проводят обыски у первого вице-премьера Якутии
В кабинете первого заместителя председателя правительства Якутии Алексея Колодезникова прошли обыски.
Обновлено вчера в 22:30
Наука
Ученые нашли новый способ эффективного похудения
Обновлено в 00:55
Происшествия
У детей из семьи избитой ингушской девочки нашли нарушения в развитии
В прошлую пятницу, 5 июля, власти города решили изъять двух детей из семьи, где семилетняя девочка получила множество серьёзных травм.
Обновлено вчера в 12:00
Транспорт
В России могут появиться квадратные светофоры и турбоперекрестки
Обновлено вчера в 19:16
Общество
Киностудия имени Горького продаст свою землю в Москве и Петербурге
Речь идет о трех имущественных комплексах в Москве - территории бывшей Центральной студии научно-популярных и учебных фильмов (39 500 кв. м) и двух бывших автобазах Минкультуры (8600 кв. м и 13 200 кв. м), а также о территории бывшей киностудии «Леннаучфильм» в Санкт-Петербурге (19 500 кв. м), пионерском лагере «Буревестник» в Серпуховском районе Подмосковья (65 000 кв. м).
Обновлено в 03:01
Шоу-бизнес
Николай Басков рассказал о своем состоянии после смерти отца
Отечественный певец Николай Басков рассказал о своем состоянии после недавней смерти отца.
Обновлено вчера в 12:55
Армия и оружие
В Германии потребовали сноса памятника погибшим в бою под Прохоровкой
Ведущий редактор исторического раздела немецкой газеты Die Welt Свен Феликс Келлерхофф призвал снести памятник Победы на Прохоровском поле, возведенный в память о погибших в танковом сражении в этом месте в июле 1943 года.
Обновлено вчера в 22:21
Путешествия
В Великобритании туристка отсудила у турфирмы почти 24 тысячи евро
Туристка из Великобритании отсудила у турфирмы, отправившей ее на отдых, около 24 тысяч евро из-за отравления, сообщает АТОР.
Обновлено вчера в 22:14
Политика
Путин напомнил о несоблюденных Обамой договоренностях по Украине
"Во всяком случае могу сказать, что наши договоренности, которые были достигнуты в этом телефонном разговоре, с американской стороны не были исполнены", - сказал Путин в интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну для фильма "В борьбе за Украину".
Обновлено вчера в 20:16
Происшествия
Мутко поручил МЧС завершить аварийные работы в Иркутской области
Обновлено вчера в 13:54
Общество
ФСИН предложила запретить заключать под стражу беременных
ФСИН и Совет при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека предлагают запретить заключение под стражу беременных женщин, женщин с малолетними детьми, а также инвалидов I и II групп.
Обновлено в 02:06
Авто
Культовый Volkswagen Beetle ушел в историю
В среду, 10 июля, концерн Volkswagen снимет с производства одну из самых популярных моделей в мировой истории – легендарный Volkswagen Beetle («Жук», или Vocho, как его называют в Мексике).
Обновлено вчера в 22:15
Политика
Против телеканала NewsOne возбудили дело о «финансировании терроризма»
Против украинского телеканала NewsOne, который планировал провести телемост с Россией, завели уголовное дело о финансировании терроризма, заявил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.
Обновлено вчера в 11:12
Общество
В Гидрометцентре рассказали о погодных аномалиях в августе
Обновлено вчера в 22:00
Кино
В Петербурге стартовали съемки фильма со Светланой Ходченковой
Обновлено вчера в 09:38
Недвижимость
Дешевого жилья в Екатеринбурге стало меньше с начала года на 4%
Доступного жилья для населения в Екатеринбурге стало гораздо меньше, составлен рейтинг районов, сообщает информационно-новостное издание evo-rus.com.
Обновлено в 02:18
Происшествия
Количество сотрудников ФСБ в деле о разбое возросло до 15
До 15 увеличилось число сотрудников ФСБ, которых подозревают в разбое. Об этом сообщили информированные источники.
Обновлено вчера в 09:13
Кино
Умер актер из «Людей в черном» Рип Торн
Американский актер Рип Торн, сыгравший агента Зед в фильме «Люди в черном», скончался на 89-м году жизни.
Обновлено в 01:00
Политика
Климкин назвал три условия «противодействия» России
Глава МИД Украины Павел Климкин назвал три условия, при которых Киев, по его мнению, может "противодействовать" России.
Обновлено вчера в 20:33
Общество
Владимир Петров попал в рейтинг самых богатых чиновников России
В тоже время депутат заксобрания Ленинградской области Владимир Петров попал в рейтинг.
Обновлено вчера в 03:48
Армия и оружие
Американский стелс-катер заметили на ходовых испытаниях
Ударный катер ВМС США в футуристическом исполнении, выполненный согласно канонам концепции «стелс», 8 июля был «пойман» во время ходовых испытаний, проходивших у побережья американского города Вирджиния-Бич.
Обновлено в 02:14
Экономика
США грозит дефолт уже в сентябре
США грозит дефолт уже в сентябре.
Обновлено вчера в 02:14
Общество
Около 63 тысяч человек пострадали из-за наводнений в Индии
Около 63 тысяч человек пострадали на северо-востоке индийского штата Ассам из-за наводнений, вызванных ливнями.
Обновлено в 00:55