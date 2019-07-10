Экономика
Поставки самолетов Boeing сократились на 54%Газета.Ru 11:04
Скандальная история с Boeing 737 MAX привела к тому, что поставки самолетов американского производителя упали вдвое за один квартал. Такими темпами у Airbus есть все шансы впервые за восемь лет обойти конкурента по числу проданных лайнеров.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7317 источников, обновлено в 13:17, Вашингтон
Музыка
Forbes назвал самых высокооплачиваемых знаменитостей в мире
Обновлено в 10:18
Авто
Bentley официально представил концепт Bentley EXP 100 GT
Может показаться, что EXP 100 GT — это окно в будущее бренда, тем более автономная система вождения дебютировала впервые именно на концепте.
Обновлено в 11:50
Армия и оружие
Автоколонна с главой Донецкой области попала под смертельный обстрел
Автоколонна, в которой ехал глава подконтрольной Киеву Донецкой областной государственной администрации Украины Павел Кириленко, попала под обстрел, передает "Интерфакс".
Обновлено в 12:19
Футбол
«Динамо» подписало контракт с Шарлем Каборе
Руководство московского футбольного клуба "Динамо" подписало контракт с полузащитником Шарлем Каборе, сообщил заместитель генерального директора по спортивным вопросам столичной команды Роман Орещук.
Обновлено в 13:05
Авто
Mitsubishi анонсировала обновлённый Pajero Sport
Компания Mitsubishi анонсировала премьеру обновленного кроссовера Pajero Sport.
Обновлено в 02:51
Энергетика
Нефть дорожает из-за снижения запасов в США
Нефть дорожает на данных Американского института нефти (API) о снижении запасов нефти в стране в 8,13 млн баррелей за неделю, после сокращения на 5 млн баррелей за неделю до этого.
Обновлено в 05:30
Политика
Зеленский открыл Чернобыль для туристов
Обновлено в 08:43
Хоккей
Илья Воробьев покидает пост главного тренера сборной России
Место Ильи Воробьева, под руководством которого сборная России на чемпионате мира-2019 заняла третье место, займет Алексей Кудашов, ранее являвшийся ассистентом главного тренера.
Обновлено вчера в 19:15
Армия и оружие
Адмирал США заявил о сотнях российских военных в Венесуэле
«В Венесуэле есть российские войска, и есть российские подрядчики оборонного сектора, поддерживающие режим Мадуро»,– заявил Крейг Фоллер, выступая на слушаниях в сенате.
Обновлено в 01:40
Политика
Путин выступил против санкций в отношении Грузии
Российский лидер Владимир Путин, комментируя возможность введения санкций в отношении Грузии, заявил, что не считает это необходимым из уважения к грузинскому народу.
Обновлено вчера в 08:38
Политика
Зеленский прокомментировал ситуацию с телеканалом NewsOne
Двухчасовой телемост «Надо поговорить» был запланирован на 12 июля и должен был вестись из студий телеканалов «Россия 1» и NewsOne.
Обновлено в 11:36
Футбол
Воспитанник «Локомотива» продолжит карьеру в «Ростове»
Обновлено в 11:35
Авто
В России отзывают 145 автомобилей Bentley
Всех владельцев отзываемых автомобилей в ближайшее время оповестят о необходимости предоставить машину в ближайший сервисный центр бренда для устранения дефекта.
Обновлено в 11:06
Армия и оружие
Украина заявила о заходе российского корабля в зону учений Sea Breeze
Обновлено в 07:48
Экономика
Рубль резко подорожал на заявлении председателя ФРС США Пауэлла
Рублю помог укрепиться председатель ФРС Джером Пауэлл: он заявил, что видит риски для экономики, а трейдеры расценили его слова как сигнал к снижению процентных ставок уже в июле, говорит старший аналитик «БКС премьера» Сергей Суверов.
Обновлено в 11:33
Политика
Совладельцы «Рустави 2» отказались уволить гендиректора телеканала
Совладельцы и партнёры грузинского телеканала «Рустави 2» не поддержали требование одного из акционеров — Нино Нижарадзе — об отставке генерального директора Ники Гварамии.
Обновлено в 12:41
Политика
Венедиктов передал Зеленскому письмо от матери Вышинского
Обновлено в 10:57
Общество
Польша отказалась выдать Швеции россиянина, забравшего своих детей
Окружной суд Варшавы отказал Стокгольму в экстрадиции россиянина Дениса Лисова, который забрал из шведской приемной семьи трех своих дочерей и вывез их в Польшу.
Обновлено в 08:58
Футбол
СМИ сообщили об интересе «Спартака» к футболисту сборной Уругвая
«Спартак» заинтересовался атакующим полузащитником «Сампдории» и сборной Уругвая Гастоном Рамиресом, передает Sport24.
Обновлено в 07:38
Здоровье
Назван самый полезный летний фрукт
Врачи назвали самый полезный летний фрукт, который может улучшить даже качество сна.
Обновлено вчера в 01:03
Кино
Джордж Мартин рассказал о приквеле «Игры престолов»
Ранее Мартин рассказал, как может закончиться книжная версия «Игры престолов».
Обновлено в 04:33
Происшествия
Назван возможный виновник гибели 20-летней российской гандболистки
Назван возможный виновник гибели игрока сборной России по пляжному гандболу Екатерины Королевой.
Обновлено в 11:47
Происшествия
В Москве мужчина пытался продать девочку за полмиллиона рублей
Мужчину задержали в Москве после попытки продать девочку-подростка за 500 тысяч рублей, сообщила в среду журналистам старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова.
Обновлено в 09:19
Футбол
«Удинезе» объявил о подписании контракта с Бекао
Обновлено в 11:39
Экономика
Россиянам захотели запретить дополнительный доход
Глава Банка России Эльвира Набиуллина захотела ограничить россиянам доступ к фондовым рынкам и запретить популярные способы приумножения капитала, а также доступ к многочисленным финансовым инструментам и активам.
Обновлено в 05:34
Шоу-бизнес
Шепелев разоблачил отравление Алибасова
Продюсер Бари Алибасова стал новым героем передачи «На самом деле», которую ведёт журналист Дмитрий Шепелев.
Обновлено в 12:39
Политика
Медведев назвал способы решения газового спора с Украиной
Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что существуют два способа разрешить газовый спор с Украиной после того, как срок действия нынешнего газового контракта истечет в конце 2019 года.
Обновлено в 11:18
Происшествия
Опрокинувшийся в Черном море катер подняли со дна
Обновлено в 12:04
Общество
Жителям Киселевска, просившим убежища у Канады, запретили чаепитие
Жители Киселевска, ранее разместившие видеообращение о тяжелой экологической обстановке и попросившие убежища в Канаде, получили уведомление от полиции о незаконности планировавшейся ими акции.
Обновлено в 12:12
Происшествия
В России ужесточат наказание за препятствование проезда скорой
В Госдуме во втором чтении рассмотрят законопроект, который ужесточает наказание за воспрепятствование доступа врачей к больному.
Обновлено в 07:21