Экономика

Поставки самолетов Boeing сократились на 54%Газета.Ru 11:04

Скандальная история с Boeing 737 MAX привела к тому, что поставки самолетов американского производителя упали вдвое за один квартал. Такими темпами у Airbus есть все шансы впервые за восемь лет обойти конкурента по числу проданных лайнеров.
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У Airbus появился шанс обойти Boeing по числу поставок самолетов в 2019 году

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Автоматически обработано 7317 источников, обновлено в 13:17, Вашингтон
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