Экономика

Поставки самолетов Boeing сократились на 38% за годИзвестия 16:35

Американская компания Boeing в 2019 году поставила заказчикам на 38% меньше пассажирских самолетов, чем за аналогичный период прошлого года. Как пишет газета The Wall Street Journal во вторник, 13 августа, по этому показателю Boeing уступил корпорации Airbus.
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Поставки самолетов Boeing в этом году упали более чем на треть

Эхо Москвы20:04

СМИ узнали о снижении поставок самолетов Boeing на 38%

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WSJ: поставки самолетов Boeing в 2019 году сократились на 38%

ТАСС14:33

Поставки самолетов Boeing сократились на 38%

ТК Звезда16:57

Поставки самолетов Boeing сократились на 38% за год

Известия16:35

Компания Boeing на 38% сократила поставки самолётов в 2019 году

News.ru14:54

WSJ сообщила о сокращении поставок самолетов Boeing на 38%

Газета.Ru17:30
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