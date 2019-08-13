Экономика
Поставки самолетов Boeing сократились на 38% за годИзвестия 16:35
Американская компания Boeing в 2019 году поставила заказчикам на 38% меньше пассажирских самолетов, чем за аналогичный период прошлого года. Как пишет газета The Wall Street Journal во вторник, 13 августа, по этому показателю Boeing уступил корпорации Airbus.
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Футбол
Роналду рассказал о его различиях с Месси
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Авто
В Госдуме предлагают запретить эксплуатацию старых машин
В Госдуме предлагают запретить эксплуатацию старых машин Думский комитет по промышленности предложил запретить эксплуатацию транспортных средств, «достигших предельного срока эксплуатации».
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Армия и оружие
В США проверяют ВМС после сообщений об употреблении наркотиков
Обновлено вчера в 19:59
Политика
Зеленский уволил украинского представителя в «минской группе»
Президент Украины Владимир Зеленский освободил от должности представителя страны в политической подгруппе Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе Романа Безсмертного.
Обновлено в 12:10
Автоспорт
Марко — о замене Гасли: «Ред Булл» должен был отреагировать
Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко объяснил решение совершить рокировку между пилотами «Торо Россо» и «Ред Булл».
Обновлено в 13:35
Общество
В Госдуме одобрили идею перехода на четырехдневную рабочую неделю
Переход на сокращённую рабочую неделю даст людям больше свободного времени, которое можно потратить на семью, самообразование или заботу о здоровье, например, пройти диспансеризацию, сообщил глава комитета по труду Андрей Исаев.
Обновлено в 11:19
Футбол
Порту — Краснодар 2:3
Первая встреча, прошедшая на домашней арене "быков", завершилась победой португальского клуба - 1:0. Таким образом, по сумме двух встреч в раунд плей-офф вышел "Краснодар".
Обновлено в 16:52
Здоровье
Минздрав назвал регионы с наибольшим числом больных вирусным гепатитом
На первом месте по количеству выявленных случаев гепатита — Чукотский автономный округ (по состоянию на конец 2018 года в регионе было выявлено 3546,2 случая на 100 тыс. граждан).
Обновлено в 12:24
Общество
Наводнение в Хабаровском крае может затронуть 18 тысяч человек
В «зоне риска» живут 18468 человек, подтопление может затронуть 3388 домов и 70 социальных объектов.
Обновлено в 20:04
Политика
Постпред Британии заявила об отчаянном положении украинцев в Крыму
Постпред Британии при ООН Карен Пирс заявила, что жители Крымского полуострова, которые имеют украинское гражданство, находятся в отчаянном положении.
Обновлено в 16:33
Кино
В сети появился дублированный трейлер «Ведьмака» от Netflix
В сети опубликовали трейлер «Ведьмака» с официальным русским дубляжом от Netflix.
Обновлено в 17:36
Экономика
Сбербанк ввёл услугу по получению наличных через СМС по всей России
Услуга действует для всех клиентов. Пользователи Сбербанка в России могут снимать наличные в банкоматах по коду смс-сообщения.
Обновлено в 04:01
Музыка
Музыканту Дельфину стало плохо во время записи песни
Поэт и музыкант Андрей Лысиков, известный под псевдонимом Дельфин, почувствовал недомогание во время работы в студии звукозаписи, об этом сообщает "Пятый канал".
Обновлено в 18:26
Политика
Лидер демократов в Конгрессе США поддержал протестующих в Москве
Лидер демократов в палате представителей американского Конгресса Стени Хойер поддержал участников акций протеста в Москве, что является наглядным примером попытки вмешательства в выборы в России и внутренние дела страны.
Обновлено в 03:05
Армия и оружие
Договор с США оказался под угрозой из-за взрыва под Северодвинском
Взрыв на военном полигоне под Северодвинском произошел 8 августа при испытании жидкостной реактивной двигательной установки.
Обновлено в 16:41
Авто
Видео: осы превратили Chevrolet Malibu в жужжащий улей
Обновлено в 09:26
Здоровье
Эксперты: вареные колбасы – «это не только ценный жир…»
Эксперты предупреждают, что сосиски, сардельки, а также вареная колбаса проходят щадящую обработку, поэтому покупатели уверены, что они не опасны.
Обновлено в 17:29
Происшествия
Начальника полиции Омска уволили после драки в московском метро
Ранее сообщалось, что начальник полиции по Омску Алексей Меркушов подрался 10 июля поздно вечером на станции московского метро "Каширская" с машинистом.
Обновлено в 07:31
Политика
Свободная трасса: «Тавриду» расширят до четырех полос через год
Движение по федеральной трассе «Таврида» будет открыто в сентябре 2020-го, а до конца года автомобильную дорогу официально сдадут в эксплуатацию.
Обновлено в 17:01
Игры
В сеть утёк стильный постер Need for Speed: Heat
До анонса новой Need for Speed остаются считанные часы, однако свежие утечки всё продолжают появляться: вслед за парой кадров и логотипом из грядущего трейлера на форуме ЕА нашли полноценный постер гонки.
Обновлено в 18:21
Общество
Сибиряка оштрафовали за оскорбительный пост о низкой зарплате и Путине
Жителя Енисейска Красноярского края оштрафовали на 30 тысяч рублей после оскорбительного поста о главе государства.
Обновлено в 05:58
Происшествия
Женщина бросила дочь в кафе с запиской на Кубани
В Краснодарском крае в Белореченске женщина бросила в кафе своего четырехлетнего ребенка, оставив с ним пакет с вещами и записку.
Обновлено в 15:39
Шоу-бизнес
Бузова оправдалась за сравнение себя с блокадниками
Ранее Бузова разместила в инстаграме видео, на котором она облизывает тарелку и, смеясь, сравнивает себя с блокадниками.
Обновлено в 11:33
Авто
В Сети рассекретили фары новой Kia Optima
Ранее сообщалось, что новое поколение Kia Optima получит более агрессивную внешность и динамичный силуэт.
Обновлено в 17:53
Политика
Меркель подтвердила свое намерение уйти из политики
Канцлер Германии Ангела Меркель подтвердила свое намерение уйти из политики после 2021 года. Об этом сообщает газета Ostsee-Zeitung.
Обновлено в 12:58