Американская компания Boeing в 2019 году поставила заказчикам на 38% меньше пассажирских самолетов, чем за аналогичный период прошлого года. Как пишет газета The Wall Street Journal во вторник, 13 августа, по этому показателю Boeing уступил корпорации Airbus.

Поставки самолетов Boeing сократились на 38% за год

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