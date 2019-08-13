Экономика
Поставки самолетов Boeing сократились на 38% за годИзвестия вчера в 16:35
Американская компания Boeing в 2019 году поставила заказчикам на 38% меньше пассажирских самолетов, чем за аналогичный период прошлого года. Как пишет газета The Wall Street Journal во вторник, 13 августа, по этому показателю Boeing уступил корпорации Airbus.
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Футбол
Тренер «Краснодара» рассказал о победе над «Порту» в Лиге чемпионов
Главный тренер «Краснодара» Сергей Матвеев оценил победу подопечных над португальским «Порту» (3:2) в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов.
Обновлено вчера в 21:57
Гаджеты
Авиавласти США запретили провоз ряда ноутбуков MacBook Pro
Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) вводит запрет на провоз в самолетах некоторых моделей ноутбуков MacBook Pro 2015-2017 годов после заявления компании Apple о риске возгорания батарей этих компьютеров, сообщает газета Hill со ссылкой на заявление управления.
Обновлено вчера в 21:28
Шоу-бизнес
Пригожин прокомментировал шутку Бузовой про блокадников
Продюсер Иосиф Пригожин в интервью "Вечерней Москве" прокомментировал резонансный ролик певицы и телеведущей Ольги Бузовой, в котором она сравнила себя с жителями блокадного Ленинграда.
Обновлено вчера в 22:22
Общество
Жара не вернется в Москву до конца лета
Жаркая погода в оставшиеся дни лета в Москву не вернется.
Обновлено в 03:34
Армия и оружие
СМИ опознали истребитель НАТО, приблизившийся к самолету Шойгу
Истребитель F-18, пытавшийся приблизиться к самолету министра обороны Сергея Шойгу над нейтральными водами Балтийского моря, принадлежит ВВС Испании, сообщила газета ABC.
Обновлено в 00:12
Происшествия
В Хабаровском крае медведь разрыл могилу и утащил покойника
Медведь разрыл могилу на кладбище в Комсомольске-на-Амуре и утащил тело умершего, проводится проверка, сообщил РИА Новости представитель городского УМВД в среду.
Обновлено в 01:54
Общество
РЖД создали департамент квантовых коммуникаций
"Российские железные дороги" (РЖД) создали департамент квантовых коммуникаций, который будет заниматься реализацией соглашения холдинга с правительством РФ о развитии высокотехнологичных отраслей.
Обновлено в 01:38
Космос
В Калужском музее космонавтики откроется филателистическая выставка
На выставке будет работать "Космическая почта", где всем желающим предоставят возможность отправить российским адресатам почтовую карточку с оттисками памятных штемпелей музея.
Обновлено 12 августа в 04:33
Происшествия
Виновника ДТП на Малышева — Московской задержали до обвинения
Виновника резонансного ДТП на Малышева — Московской, случившегося ранним утром 4 августа, задержали после допроса в ГСУ ГУ МВД на Степана Разина.
Обновлено вчера в 07:28
Авто
В Госдуме предложили запретить эксплуатацию старых машин
Комитет Госдумы по промышленности выступил с предложением запретить эксплуатацию транспортных средств, «достигших предельного срока эксплуатации».
Обновлено вчера в 20:50
Политика
Постпред Британии заявила об отчаянном положении украинцев в Крыму
Постпред Британии при ООН Карен Пирс заявила, что жители Крымского полуострова, которые имеют украинское гражданство, находятся в отчаянном положении.
Обновлено вчера в 16:33
Финансы
Рубль снижается к доллару и евро в начале торгов
На открытии торгов во вторник, 13 августа, рубль снижается к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Обновлено вчера в 03:02
Общество
В Роскачестве назвали признаки некачественного вина
Эксперты Российской системы качества (Роскачество) дали рекомендации по выбору вина, сообщают 14 августа «Известия».
Обновлено в 02:22
Религия
В России 14 августа отмечают Медовый спас
Обновлено в 00:48
Армия и оружие
Договор с США оказался под угрозой из-за взрыва под Северодвинском
Вашингтон задумался о целесообразности продления Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3).
Обновлено вчера в 16:41
Технологии
Футболки с принтом из автомобильных номеров обманули камеры видеорегистрации
Обновлено в 01:53
Политика
Володин отреагировал на указ Зеленского о гражданстве для россиян
Председатель Госдумы Вячеслав Володин прокомментировал указ украинского лидера Владимира Зеленского о гражданстве для россиян.
Обновлено вчера в 14:44
Политика
Потери от антироссийских санкций подсчитали в Черногории
Лидер оппозиционного «Демократического фронта» Милан Кнежевич рассказал о потере экономикой Черногории около €2 млрд из-за санкций против России.
Обновлено в 00:26
Армия и оружие
СБУ передала дело МН17 Нидерландам
Отмечается, что украинской стороной Нидерландам были переданы материалы уголовного дела, фигурантами которого являются экс-министр обороны самопровозглашенной ДНР Игорь Гиркин (Стрелков) и еще трое подозреваемых в крушении самолета Malaysia Airlines рейса МН17 в Донбассе.
Обновлено в 02:27
Кино
Disney нацелилась на ремейк «Бэмби»
Во вторник, 13 августа, в сети появилась информация, что Disney нацелилась на ремейк "Бэмби".
Обновлено вчера в 15:42
Общество
В США отменили выступление Пласидо Доминго после секс-скандала
Обновлено вчера в 14:42
Экономика
Рост цен на мощность для генерирующих компаний увеличит их прибыльность
Исходя из наших расчетов, цены на мощность для генерирующих компаний могут вырасти на горизонте пяти лет к 2024 г. на 74% в европейской части России и на 55% в Сибири по сравнению с текущим уровнем на 2019 г. Это превышает наши прогнозы на 5–15% и может дать сильный импульс к увеличению прибыльности всех генерирующих компаний сектора в среднесрочной перспективе.
Обновлено в 03:41
Политика
Раскрыта судьба пропавшего в Сирии российского борца с рабством
Лидер общественного движения против рабства «Альтернатива» Олег Мельников, пропавший в Сирии, скрылся от боевиков в убежище.
Обновлено в 01:48
Шоу-бизнес
Ксения Бородина высмеяла слухи о своем расставании с мужем
Кроме того, Омаров выставил на продажу свой автомобиль, который он много лет водил, будучи в браке с Бородиной.
Обновлено в 03:29
Наука
Доклинические исследования показывают противораковый эффект кето-диеты
Новые исследования, проведенные биологами из Техасского университета в Далласе, показывают, что ограничение уровня глюкозы в крови может сдерживать некоторые виды рака.
Обновлено вчера в 15:46
Технологии
Телефонные мошенники изобрели новый способ обмана клиентов банков
Уже поставлен рекорд незаконного списания с карты - 3,5 млн руб. Телефонные мошенники изобрели новый способ обмана клиентов российских банков, отмечает "Российская газета".
Обновлено вчера в 02:47
Политика
Представитель Зеленского обосновал позицию по водной блокаде Крыма
Ранее крымский вице-премьер, постоянный представитель региона при президенте РФ Георгий Мурадов заявил, что Крым имеет законное право на поставку днепровской воды с Украины, так как исток Днепра находится на территории России.
Обновлено вчера в 05:24
Музыка
Музыкант Дельфин потерял сознание во время записи песни
Во время работы на звукозаписывающей студии музыкант Андрей Лысиков (Дельфин) начал терять сознание, сообщают СМИ.
Обновлено вчера в 19:58
Гаджеты
Смартфон Xiaomi Mi 9T Pro представят в Европе 20 августа
Обновлено в 03:29