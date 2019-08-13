Экономика
Поставки самолетов Boeing сократились на 38% за годИзвестия 16:35
Американская компания Boeing в 2019 году поставила заказчикам на 38% меньше пассажирских самолетов, чем за аналогичный период прошлого года. Как пишет газета The Wall Street Journal во вторник, 13 августа, по этому показателю Boeing уступил корпорации Airbus.
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Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 23:17, Ашберн
Политика
Постпред Британии заявила об отчаянном положении украинцев в Крыму
Постпред Британии при ООН Карен Пирс заявила, что жители Крымского полуострова, которые имеют украинское гражданство, находятся в отчаянном положении.
Обновлено в 16:33
Армия и оружие
В Сирии провели праздник для детей погибших военных
В сирийской провинции Эль-Кунейтра провели праздник для детей военнослужащих сирийской армии, которые погибли во время боевых действий, сообщил замгубернатора провинции Хусейн Исхарк.
Обновлено в 22:08
Армия и оружие
НАТО объяснило приближение своего истребителя к самолету Шойгу
Североатлантический Альянс прокомментировал инцидент в водах Балтийского моря, в котором истребитель НАТО F-18 пытался подлететь к самолету министра обороны России Сергея Шойгу.
Обновлено в 13:08
Шоу-бизнес
Ксения Бородина прокомментировала слухи о расставании с мужем
Недавно в Сети начали обсуждать очередное расставание Ксении Бородиной и ее мужа Курбана Омарова.
Обновлено в 11:01
Политика
Меркель подтвердила намерение уйти из политики после 2021 года
Канцлер ФРГ Ангела Меркель подтвердила, что после выборов в бундестаг в 2021 году не будет претендовать на политические посты в Германии и Евросоюзе.
Обновлено в 14:39
Интернет
Facebook признала прослушку голосовых сообщений пользователей
Компания Facebook Inc. платила сотням сторонних подрядчиков за то, чтобы они расшифровывали голосовые сообщения пользователей сервисов, принадлежащих корпорации.
Обновлено в 19:38
Общество
Роскомнадзор внес Instagram Светова в реестр запрещенной информации
Роскомнадзор внес аккаунт в Instagram члена федерального комитета Либертарианской партии и блогера Михаила Светова в реестр страниц, содержащих запрещенную информацию.
Обновлено в 09:59
Здоровье
Врачи предупредили об опасностях четырехдневной рабочей недели
В свою очередь, врач-психиатр, психотерапевт, кандидат медицинских наук Лев Пережогин добавил, что нельзя однозначно сказать, как повлияет сокращение рабочей недели на психологию человека.
Обновлено в 20:08
Футбол
Еськов рассудит «Спартак» и ЦСКА в матче шестого тура РПЛ
Арбитр Алексей Еськов из Москвы назначен на дерби между московскими клубами "Спартак" и ЦСКА в рамках шестого тура чемпионата России по футболу, сообщается на официальном сайте Российского футбольного союза (РФС).
Обновлено в 16:03
Шоу-бизнес
Пригожин прокомментировал шутку Бузовой про блокадников
Продюсер Иосиф Пригожин в интервью "Вечерней Москве" прокомментировал резонансный ролик певицы и телеведущей Ольги Бузовой, в котором она сравнила себя с жителями блокадного Ленинграда.
Обновлено в 22:22
Футбол
Стюарды «Драгау» не пускают корреспондентов «Матч ТВ» на бровку
Стюарды стадиона "Драгау" препятствуют работе корреспондентов "Матч ТВ", не пуская их на бровку для интервью с футболистами.
Обновлено в 17:24
Политика
Строители трассы «Таврида» отчитались перед Владимиром Путиным
Трасса «Таврида» в Крыму будет сдана в декабре 2020 года в четырехполосном варианте.
Обновлено в 15:14
Футбол
Стали известны все пары раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов
Раунд плей-офф "Динамо" Загреб (Хорватия) — "Русенборг" (Норвегия) АПОЭЛ (Кипр) — "Аякс" (Голландия) ЛАСК (Австрия) — "Брюгге" (Бельгия) "Олимпиакос" (Греция) — "Краснодар" (Россия) ЧФР Клуж (Румыния) — "Славия" Прага (Чехия) "Янг Бойз" (Швейцария) — "Црвена Звезда" (Сербия) Первые матчи пройдут 20 – 21 августа, ответные — 27 – 28 августа.
Обновлено в 17:13
Авто
В Госдуме предложили запретить эксплуатацию старых машин
Обновлено в 20:50
Общество
В Приморье объявили штормовое предупреждение
В Китае из-за тайфуна погибли 28 человек, передает «Синьхуа». Осадки могут достигать 30 мм и более за 1 час.
Обновлено 11 августа в 00:29
Происшествия
Пять человек погибли в ДТП на Кубани
В аварии погибли четыре человека, в том числе ребенок, еще шесть человек пострадали, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
Обновлено в 13:05
Космос
На орбите кометы Чурюмова–Герасименко обнаружен неизвестный объект
На снимках кометы 67P/Чурюмова–Герасименко, полученных камерой OSIRIS на борту космического аппарата Европейского космического агентства «Rosetta», замечен объект диаметром примерно 4 метра, который, вероятно, вырвался с поверхности ледяной гостьи и оставался на ее орбите как минимум до 23 октября 2015 года.
Обновлено вчера в 12:20
Политика
Режимный морской район вокруг Крыма хотят создать на Украине
Государственное учреждение "Госгидрография" планирует создать морской режимный район вокруг Крымского полуострова.
Обновлено в 11:29
Энергетика
Мировые цены на нефть вновь снижаются в ходе торгов
Мировые цены на нефть в ходе торгов во вторник, 13 августа, снижаются.
Обновлено в 01:09
Здоровье
Редкое заболевание превратило 10-летнюю девочку из Камбоджи в старушку
Редкое заболевание сделало десятилетнюю девочку из Камбоджи похожей на пожилую женщину.
Обновлено в 09:52
Политика
Украинский журналист посетовал на хорошее отношение грузин к россиянам
Украинский журналист Кирилл Сазонов пожаловался на хорошее отношении жителей Грузии к россиянам.
Обновлено в 19:55
Экономика
Госдума может ограничить рекламу микрофинансовых займов
Во вторник заместитель губернатора по экономическому развитию Кемеровской области Константин Венгер сообщил журналистам, что власти региона обратились в Государственную думу с инициативой наложить запрет на рекламу и выдачу микрозаймов в местах массового скопления людей.
Обновлено в 06:42
Экономика
Нефтекомпании не хотят тратиться на оценку воздействия на окружающую среду
Нефтекомпании предполагали, что в этом году будет принят закон о переносе ГЭЭ на предпроектную стадию, что «позволит не проводить ее для каждого возводимого объекта и сократить количество экспертиз», а в силу он вступит к концу переходного периода.
Обновлено в 19:00
Общество
Дым от лесных пожаров в Сибири скоро накроет Гренландию
Обновлено в 22:52
Общество
Названы самые востребованные профессии в России в 2019 году
Mossovetinfo.ru – В 2019 году в России наиболее востребованы профессии продавца-кассира, повара, педагога профессионального обучения и юриста, сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование ВНИИ труда Министерства труда.
Обновлено в 02:41
Космос
Робота Федора разместили на космическом корабле «Союз»
«Можете меня поздравить - сегодня меня перенесли в пилотируемый корабль "Союз МС" и сейчас размещают в кресле пилота», - говорится в сообщении.
Обновлено 11 августа в 12:57
Экономика
В «Роскосмосе» объяснили суммы зарплат сотрудников
Напомним, в годовом отчете было указано, что средняя месячная зарплата 605 сотрудников госкорпорации составляет 396 тысяч рублей.
Обновлено в 18:00
Происшествия
Превышение уровня радиации под Северодвинском назвали безопасным
Зафиксированное Росгидрометом кратковременное превышение уровня радиации при взрыве на военном полигоне под Северодвинском Архангельской области не представляло опасности для местных жителей.
Обновлено в 07:49
Общество
Украинская компания претендует на «Турецкий поток» в Болгарии
Консорциум с участием украинской компании предложил выполнить болгарский проект за $ 210 млн, превысив тем самым установленную планку, и, очевидно, уступит другому консорциуму — DZZD FERROSTAAL BALKANGAZ.
Обновлено в 06:02