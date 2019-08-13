Экономика
Поставки самолетов Boeing сократились на 38% за годИзвестия 16:35
Американская компания Boeing в 2019 году поставила заказчикам на 38% меньше пассажирских самолетов, чем за аналогичный период прошлого года. Как пишет газета The Wall Street Journal во вторник, 13 августа, по этому показателю Boeing уступил корпорации Airbus.
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Футбол
Почему «Матч ТВ» не показывает матч «Краснодара» в Порту
Телеканал «Матч ТВ» в 22:00 мск объявил об отмене трансляции ответного матча 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов «Порту» — «Краснодар» буквально перед стартовым свистком.
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В свою очередь, врач-психиатр, психотерапевт, кандидат медицинских наук Лев Пережогин добавил, что нельзя однозначно сказать, как повлияет сокращение рабочей недели на психологию человека.
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Армия и оружие
В НАТО объяснили сближение истребителя с самолетом Шойгу
Ранее 13 августа стало известно, что истребитель НАТО F-18 пытался приблизиться к самолету, на котором летел Шойгу.
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Армия и оружие
Договор с США оказался под угрозой из-за взрыва под Северодвинском
Взрыв на военном полигоне под Северодвинском произошел 8 августа при испытании жидкостной реактивной двигательной установки.
Обновлено в 16:41
Общество
Роскачество рассказало, как выбрать вареную колбасу
«Вареная колбаса, произведенная по ГОСТу, должна иметь следующий ингредиентный состав: свинина, говядина, вода, яйца куриные или меланж яичный, молоко коровье сухое цельное или обезжиренное, соль поваренная пищевая, сахар-песок, пряности (орех мускатный или кардамон)»,— приводит «РИА Новости» слова директора департамента исследований Роскачества Людмилы Викуловой.
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Армия и оружие
Снайпер «Азова» подорвался в Донбассе
Обновлено в 18:46
Политика
В России отреагировали на переговоры США с талибами
В России ожидают от США, что они поделятся информацией об итогах переговоров спецпредставителя США по Афганистану Залмая Халилзада с запрещённой в России радикальной группировкой «Талибан».
Обновлено в 22:57
Происшествия
Оскандалившийся священник извинился за грубое крещение малыша
Игумен Мариенбургского Покровского храма города Гатчины Ленинградской области Фотий, который стал известен после того, как провел в грубой форме обряд крещения годовалого ребенка, встретился с матерью малыша.
Обновлено вчера в 19:22
Происшествия
Убийцу девятилетней девочки из Братска осудили на 20 лет
"Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде 20 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима", - говорится в сообщении.
Обновлено в 23:28
Общество
В Гидрометцентре сообщили о приходе 36-градусной жары
Днем безоблачное небо увеличит прогрев воздуха до плюс 30-36 градусов.
Обновлено в 22:00
Авто
В Госдуме предложили запретить эксплуатацию старых машин
Обновлено в 20:50
Кино
Фильм «Движение вверх» собрал в китайском прокате $13 млн
Обновлено в 19:10
Происшествия
Женщина бросила дочь в кафе с запиской на Кубани
В Краснодарском крае в Белореченске женщина бросила в кафе своего четырехлетнего ребенка, оставив с ним пакет с вещами и записку.
Обновлено в 15:39
Здоровье
Нейропсихолог Наталья Семенова рассказала об особенностях левшей
Нейропсихолог Наталья Семенова констатировала: подобное мнение об особенностях левшей неоправданно.
Обновлено в 07:26
Политика
Представитель Зеленского обосновал позицию по водной блокаде Крыма
Ранее крымский вице-премьер, постоянный представитель региона при президенте РФ Георгий Мурадов заявил, что Крым имеет законное право на поставку днепровской воды с Украины, так как исток Днепра находится на территории России.
Обновлено в 05:24
Экономика
11 миллиардов рублей похитили из Пенсионного фонда
В хищении 11 миллиардов рублей из Пенсионного фонда России следствие подозревает негосударственный пенсионный фонд "Согласие".
Обновлено в 03:09
Политика
Постпред Британии заявила об отчаянном положении украинцев в Крыму
Постпред Британии при ООН Карен Пирс заявила, что жители Крымского полуострова, которые имеют украинское гражданство, находятся в отчаянном положении.
Обновлено в 16:33
Политика
Коммунисты пожаловались в СКР на фальсификации на выборах в Мосгордуму
Кандидаты от КПРФ насчитали 600 тыс. фиктивных подписей Кандидаты в Мосгордуму от КПРФ подали заявку в Следственный комитет РФ (СКР) с сообщением о фальсификациях при сборе подписей провластными кандидатами и нарушениях при отказе в регистрации оппозиционных кандидатов.
Обновлено в 17:40
Шоу-бизнес
Пригожин прокомментировал шутку Бузовой про блокадников
Продюсер Иосиф Пригожин в интервью "Вечерней Москве" прокомментировал резонансный ролик певицы и телеведущей Ольги Бузовой, в котором она сравнила себя с жителями блокадного Ленинграда.
Обновлено в 22:22
Здоровье
В Новосибирской области растёт общая заболеваемость населения
Общая заболеваемость населения Новосибирской области за три года, с 2015 по 2018 год, увеличилась на 3,8% — с 1 638 человек на 1 тысячу населения до 1 702.
Обновлено в 09:07
Политика
Володин отреагировал на указ Зеленского о гражданстве для россиян
Председатель Госдумы Вячеслав Володин прокомментировал указ украинского лидера Владимира Зеленского о гражданстве для россиян.
Обновлено в 14:44
Происшествия
В Одессе мужчина выбросил с балкона бывшую жену
В Одессе мужчина решил ограбить квартиру своей бывшей жены. Он пробрался в жилище женщины ночью и стал собирать некоторые вещи.
Обновлено в 14:36
Политика
Мосгорсуд обязал зарегистрировать Митрохина кандидатом в Мосгордуму
Мосгорсуд отменил отказ окружного избиркома в регистрации Сергея Митрохина как кандидата в депутаты Мосгордумы, сообщили РИА Новости в суде.
Обновлено в 11:58
Интернет
Facebook уличили в прослушивании аудиосообщений пользователей
Американская компания Facebook платила подрядчикам за расшифровку голосовых сообщений пользователей сервисов, принадлежащих корпорации.
Обновлено в 19:52
Шоу-бизнес
Экс-возлюбленная Мела Гибсона снялась обнаженной на коне
Экс-возлюбленная Мела Гибсона снялась обнаженной на коне Модель и певица Оксана Григорьева выпустила новый клип, где предстала в неожиданном образе.
Обновлено в 01:52
Происшествия
На Алтае от крушения спасли теплоход с пассажирами
Отмечается, что теплоход удалось спасти от крушения, никто не пострадал.
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Авто
Honda объявила о скидках на кроссоверы Honda CR-V и Pilot
Обновлено в 05:06
Экономика
Экономика Германии не оправдала ожиданий
Индекс экономических настроений ZEW демонстрирует, что ожидания упали до самого низкого уровня с 2011 года.
Обновлено в 13:31