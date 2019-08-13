Экономика

Поставки самолетов Boeing сократились на 38% за годИзвестия 16:35

Американская компания Boeing в 2019 году поставила заказчикам на 38% меньше пассажирских самолетов, чем за аналогичный период прошлого года. Как пишет газета The Wall Street Journal во вторник, 13 августа, по этому показателю Boeing уступил корпорации Airbus.
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Поставки Boeing в 2019 году сократились на 38%

Коммерсантъ22:17

Компания Boeing на 38% сократила поставки самолётов в 2019 году

News.ru14:54

СМИ узнали о снижении поставок самолетов Boeing на 38%

Телеканал 360°17:55

WSJ сообщила о сокращении поставок самолетов Boeing на 38%

Газета.Ru17:30

Поставки самолетов Boeing сократились на 38% за год

Известия16:35

Поставки самолетов Boeing в этом году упали более чем на треть

Эхо Москвы20:04

WSJ: поставки самолетов Boeing в 2019 году сократились на 38%

ТАСС14:33
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Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 23:40, Ашберн
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