с чего всё началось

Компания Boeing за семь месяцев текущего года поставила заказчикам на 38% меньше пассажирских самолетов, чем за аналогичный период прошлого года и уступила по этому показателю европейской авиастроительной корпорации Airbus.

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Политика США призвали КНР избегать насилия при подавлении протестов в Гонконге Вашингтон призывает Пекин отказаться от жёсткого подавления протестов в Гонконге и признать право жителей на автономию, говорится в заявлении комитета по международным делам палаты представителей США.

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Происшествия Атамбаеву предъявили обвинения еще по двум делам Бывшему президенту Киргизии Алмазбеку Атамбаеву предъявили обвинения еще по двум уголовным делам.

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Политика Аксенов обвинил Запад в водной блокаде Крыма Глава Крыма Сергей Аксенов обвинил Запад в водной блокаде Крыма. Об этом он написал на своей странице в фейсбуке.

Политика В Крыму оценили слова постпреда Британии об ущемлении прав украинцев В Крыму оценили высказывание постпреда Великобритании при ООН Карен Пирс об "ужасающем положении дел" с гуманитарными правами жителей полуострова.

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Шоу-бизнес Максим Виторган опубликовал смешное фото с сыном от Ксении Собчак Максим Виторган поделился забавным фото сына К слову, неделю назад умилительным видео с Платоном делилась Ксения Собчак.

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Игры 1C Entertainment анонсировала King’s Bounty II Разработчики King's Bounty II указали, что в игре будет нелинейное повествование — действия игрока будут влиять на сюжет.

Футбол «Матч ТВ» отменил трансляцию игры «Порту»—«Краснодар» «Матч ТВ» отменил трансляцию матча квалификации футбольной Лиги чемпионов «Порту»—«Краснодар» за две минуты до начала встречи.

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