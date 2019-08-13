Экономика

Поставки самолетов Boeing сократились на 38%Газета.Ru 09:13

Компания Boeing за семь месяцев текущего года поставила заказчикам на 38% меньше пассажирских самолетов, чем за аналогичный период прошлого года и уступила по этому показателю европейской авиастроительной корпорации Airbus.
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Как стало известно газете The Wall Street Journal
, в этом году Boeing за полгода поставил заказчикам 258 самолетов, в прошлом за этот же период — 417.
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