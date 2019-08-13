Экономика
Поставки самолетов Boeing сократились на 38%Газета.Ru 09:13
Компания Boeing за семь месяцев текущего года поставила заказчикам на 38% меньше пассажирских самолетов, чем за аналогичный период прошлого года и уступила по этому показателю европейской авиастроительной корпорации Airbus.
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с чего всё началось
Как стало известно газете The Wall Street Journal, в этом году Boeing за полгода поставил заказчикам 258 самолетов, в прошлом за этот же период — 417.Телеканал 360°вчера в 17:55
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