с чего всё началось

Компания Boeing за семь месяцев текущего года поставила заказчикам на 38% меньше пассажирских самолетов, чем за аналогичный период прошлого года и уступила по этому показателю европейской авиастроительной корпорации Airbus.

Общество Выходной в пятницу: профсоюзы предложили сократить рабочую неделю Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) выдвинула предложение о переходе на четырехдневную рабочую неделю в России.

Наука В Гренландии обнаружили акулу, которой более 500 лет В водах Северной Атлантики найдена 500-летняя акула. Старейшая акула - представитель вида гренландской акулы.

Политика Путин опустился на колено перед юной балериной и поцеловал ей руку В среду, 14 августа, президент России Владимир Путин встретился с детьми, прошедшими отбор в Академию хореографии Севастополя.

Авто В Госдуме предложили запретить эксплуатацию старых автомобилей В Госдуме предложили запретить эксплуатацию старых машин. Минпромторг и Минтранс рассматривают инициативу депутатов.

Интернет В WhatsApp для Android появилась новая функция Разработчики WhatsApp начали тестирование новой функции для Android-устройств, которая позволяет проходить авторизацию по отпечатку пальца.

Футбол Джано назвал игроков «Спартака», у которых не видит огня в глазах Полузащитник «Спартака» Джано высказал мнение, что ряд молодых футболистов, которые привлекаются к тренировкам с основой, не выкладываются полностью на занятиях.

Общество Власти Москвы предложили провести митинг без шествия 25 августа Московские власти предложили организаторам акции 25 августа провести митинг на проспекте Академика Сахарова без шествия по бульварам.

Происшествия Впавший в кому после ДТП известный фанат «Спартака» умер Известный болельщик московского "Спартака", известный в кругах футбольных фанатов как Алексей "Бахыт", скончался 14 августа, сообщает "Чемпионат.com".

Политика Глава партии Зеленского призвал отказаться от русского языка в Раде Глава партии президента Украины Владимира Зеленского "Слуга народа" Дмитрий Разумков высказался о произошедшем между депутатами Верховной рады нового созыва перепалке о русском языке.

Политика Жириновский назвал условие, при котором СССР можно было бы сохранить Лидер ЛДПР Владимир Жириновский назвал условие, при котором Советский Союз можно было бы сохранить.

Происшествия В Урюпинске начали проверку после купания медведя на местном пляже В Волгоградской области начали проверку после публикации в интернете видео с медведем, который купается на пляже Урюпинска.

Технологии В России появился новый способ телефонного мошенничества В России появился новый способ телефонного мошенничества, который получает всё большее распространение, пишет «Российская газета».

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Шоу-бизнес В Сети опубликовано фото располневшей Аллы Пугачевой На фан-странице Instagram дочери Примадонны опубликовано архивное фото с Аллой Пугачевой.

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Игры Глава Take-Two высказался о фотореалистичной графике на следующем поколении консолей Исполнительный директор Take-Two Штраус Зельник дал интервью CNBC, в котором прокомментировал следующее поколение консолей.

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Общество В Гидрометцентре предупредили о приходе 36-градусной жары Температурный фон в скором времени вернется к климатической норме, а затем превысит ее, пишет "Российская газета" со ссылкой на руководителя отдела краткосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра Александра Голубева.

Общество На Кубани объявлено экстренное предупреждение из-за жары В ближайшие двое суток на территории Краснодарского края ожидается сильная жара до 39 градусов, на Черноморском побережье - 37 градусов.

Шоу-бизнес Мать Бузовой вступилась за дочь после слов о блокадниках Мать певицы и телеведущей Ольги Бузовой отреагировала на негативную реакцию интернет-пользователей по поводу того, что ее дочь назвала себя блокадницей.