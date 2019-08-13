Экономика

Поставки самолетов Boeing сократились на 38%ТК Звезда вчера в 16:57

В 2019 году американская компания Boeing поставила заказчикам на 38% меньше пассажирских самолетов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В результате авиакомпания уступила корпорации Airbus по данному показателю.
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с чего всё началось
Как стало известно газете The Wall Street Journal
, в этом году Boeing за полгода поставил заказчикам 258 самолетов, в прошлом за этот же период — 417.
Телеканал 360°вчера в 17:55

Подробнее о событии

СМИ узнали о снижении поставок самолетов Boeing на 38%

Телеканал 360°вчера в 17:55

Boeing Co. в январе-июле сократила поставки самолетов на 38%

Вести.Финанс04:09

Поставки Boeing в 2019 году сократились на 38%

Коммерсантъвчера в 22:17

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REGNUMвчера в 20:48

Boeing сократил поставки на 38% и пятый месяц подряд остался без заказов на 737 MAX

Интерфакс03:17

WSJ сообщила о сокращении поставок самолетов Boeing на 38%

Газета.Ruвчера в 17:30

WSJ: поставки самолетов Boeing в 2019 году сократились на 38%

ТАССвчера в 14:33
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Политика

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Авто

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В Госдуме предложили запретить эксплуатацию старых машин. Минпромторг и Минтранс рассматривают инициативу депутатов.
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Обновлено в 07:51
Наука

В Гренландии обнаружили акулу, которой более 500 лет

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Армия и оружие

Производитель «Тигров» готовится к выпуску гусеничных бронемашин

«Военно-промышленная компания» (ВПК), выпускающая внедорожники и бронеавтобили «Тигр», займется созданием бронетехники на гусеничном ходу.
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Фьюри: «Никто не любит Джошуа, его нокаутировал толстяк»

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Игры

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Обновлено в 08:49
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Власти Украины передали нидерландской стороне материалы дела против трех россиян и одного украинца.
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В состав вошли участники скандинавского трио FlavorOfTheMonth, которое ранее заняло второе место на APEX.PRO Europe League Season 4. Генеральный менеджер организации Роман Дворянкин сообщил, что Virtus.pro обсудила будущее Apex Legends с Electronic Arts.
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Балотелли определился со своим следующим клубом

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Жена Мамаева посетила мужа в колонии

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Слушания по аресту активов «Газпрома» в Нидерландах начнутся в декабре

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Происшествия

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Пресс-секретарь некоммерческой организации (НКО) «Правовая инициатива» Ксения Бабич сообщила об обыске в московском офисе.
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В России зафиксировали снижение продаж мяса

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В музее имени Пушкина откроют выставку Якоба Йорданса

1 сентября в Государственном музее имени Пушкина в Москве откроется выставка работ фламандского художника Якоба Йорданса, из коллекций российских музеев.
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Правительство Украины отказалось увольнять Кличко

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