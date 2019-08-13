Экономика
Поставки самолетов Boeing сократились на 38%ТК Звезда вчера в 16:57
В 2019 году американская компания Boeing поставила заказчикам на 38% меньше пассажирских самолетов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В результате авиакомпания уступила корпорации Airbus по данному показателю.
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с чего всё началось
Как стало известно газете The Wall Street Journal, в этом году Boeing за полгода поставил заказчикам 258 самолетов, в прошлом за этот же период — 417.Телеканал 360°вчера в 17:55
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Политика
Глава партии Зеленского призвал отказаться от русского языка в Раде
Глава партии президента Украины Владимира Зеленского "Слуга народа" Дмитрий Разумков высказался о произошедшем между депутатами Верховной рады нового созыва перепалке о русском языке.
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Общество
В Госдуме одобрили идею перехода на четырехдневную рабочую неделю
Переход на сокращённую рабочую неделю даст людям больше свободного времени, которое можно потратить на семью, самообразование или заботу о здоровье, например, пройти диспансеризацию, сообщил глава комитета по труду Андрей Исаев.
Обновлено вчера в 11:19
Шоу-бизнес
Армен Джигарханян госпитализирован
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Политика
Кремль связал назначение Беглова губернатором с его опытом
Президент России Владимир Путин при назначении Александра Беглова на пост врио губернатора Санкт-Петербурга ориентировался на опыт и профессиональные качества кандидата, а не на его партийную принадлежность.
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Армия и оружие
В НАТО объяснили сближение истребителя с самолетом Шойгу
Обновлено вчера в 13:16
Политика
«Левада-центр»: рейтинг «Единой России» опустился до 28%
Рейтинг «Единой России» снизился после пенсионной реформы, однако рейтинги других партий не повышаются, свидетельствуют результаты опроса «Левада-центра».
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Футбол
Победа «Краснодара» лишила «Порту» 44 миллионов евро
"Краснодар" совершил один из самых зрелищных подвигов российских клубов в еврокубках за последние годы, сумев победить "Порту" после домашнего поражения.
Обновлено в 04:09
Авто
В Госдуме предложили запретить эксплуатацию старых автомобилей
В Госдуме предложили запретить эксплуатацию старых машин. Минпромторг и Минтранс рассматривают инициативу депутатов.
Обновлено в 04:44
Культура
Гоблин переведет и озвучит фильмы для «Ростелекома»
Обновлено вчера в 05:57
Политика
Минобрнауки ужесточило правила взаимодействия ученых с иностранцами
Минобрнауки ужесточило правила взаимодействия российских ученых с иностранными коллегами и организациями, сообщила научная газета «Троицкий вариант» со ссылкой на соответствующий приказ.
Обновлено в 07:51
Наука
В Гренландии обнаружили акулу, которой более 500 лет
В водах Северной Атлантики найдена 500-летняя акула. Старейшая акула - представитель вида гренландской акулы.
Обновлено вчера в 08:31
Армия и оружие
Производитель «Тигров» готовится к выпуску гусеничных бронемашин
«Военно-промышленная компания» (ВПК), выпускающая внедорожники и бронеавтобили «Тигр», займется созданием бронетехники на гусеничном ходу.
Обновлено в 04:22
Единоборства
Фьюри: «Никто не любит Джошуа, его нокаутировал толстяк»
Обновлено в 04:59
Игры
Студия 4A Games начала работу над новой частью Metro
Во время презентации для инвесторов издательство THQ Nordic сообщило, что 4A Games работает над новой частью Metro.
Обновлено в 05:34
Политика
Хантсман назвал причины публикации маршрута акций протеста в Москве
Размещение маршрута несогласованных акций в Москве 3 августа на сайте американской дипмиссии было сделано для безопасности американских граждан, ни о каком вмешательстве во внутренние дела России здесь не может быть и речи, заявил посол США в России Джон Хантсман.
Обновлено в 08:49
Армия и оружие
Россия перебросила бомбардировщики Ту-160 ближе к границам США
Инцидент с сопровождением российских стратегических бомбардировщиков у границ США повторился в августе.
Обновлено в 08:38
Финансы
Путин рассчитывает на снижение ставок по ипотеке
Президент России Владимир Путин рассчитывает, что ставки по ипотеке снизятся до конца 2019 года.
Обновлено в 08:43
Политика
Украина передала Нидерландам материалы дела по крушению MH17
Власти Украины передали нидерландской стороне материалы дела против трех россиян и одного украинца.
Обновлено в 07:38
Наука
В созвездии Паруса обнаружен глюк в нейтронной звезде
Обновлено в 04:18
Киберспорт
Virtus.pro собрала состав по Apex Legends
В состав вошли участники скандинавского трио FlavorOfTheMonth, которое ранее заняло второе место на APEX.PRO Europe League Season 4. Генеральный менеджер организации Роман Дворянкин сообщил, что Virtus.pro обсудила будущее Apex Legends с Electronic Arts.
Обновлено в 07:31
Футбол
Балотелли определился со своим следующим клубом
Обновлено в 08:49
Футбол
Жена Мамаева посетила мужа в колонии
Супруга российского полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева Алана приехала к мужу, который отбывает срок в исправительной колонии (ИК-4) в Белгородской области.
Обновлено в 04:55
Энергетика
Слушания по аресту активов «Газпрома» в Нидерландах начнутся в декабре
Слушания по аресту украинским «Нафтогазом» активов российского «Газпрома» в Нидерландах запланированы на декабрь.
Обновлено в 07:34
Происшествия
В офис НКО «Правовая инициатива» пришли с обыском
Пресс-секретарь некоммерческой организации (НКО) «Правовая инициатива» Ксения Бабич сообщила об обыске в московском офисе.
Обновлено в 05:53
Политика
Украинская автокефальная православная церковь перестала существовать
В январе Константинопольский патриархат предоставил томос об автокефалии так называемой Православной церкви Украины, созданной на основе двух неканонических церквей — Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) и Украинской автокефальной православной церкви (УАПЦ), при активном содействии бывшего президента Украины Петра Порошенко.
Обновлено в 07:45
Экономика
В России зафиксировали снижение продаж мяса
Снижение продаж зафиксировано во всех категориях мясных продуктов, от птицы и свинины до колбасы и сосисок.
Обновлено в 04:00
Культура
В музее имени Пушкина откроют выставку Якоба Йорданса
1 сентября в Государственном музее имени Пушкина в Москве откроется выставка работ фламандского художника Якоба Йорданса, из коллекций российских музеев.
Обновлено в 07:36
Политика
Правительство Украины отказалось увольнять Кличко
Кабинет министров Украины решил не рассматривать вопрос об увольнении мэра Киева Виталия Кличко с позиции главы Киевской городской государственной администрации (КГГА).
Обновлено в 03:37