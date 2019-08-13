с чего всё началось

В 2019 году американская компания Boeing поставила заказчикам на 38% меньше пассажирских самолетов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В результате авиакомпания уступила корпорации Airbus по данному показателю.

Политика Глава партии Зеленского призвал отказаться от русского языка в Раде Глава партии президента Украины Владимира Зеленского "Слуга народа" Дмитрий Разумков высказался о произошедшем между депутатами Верховной рады нового созыва перепалке о русском языке.

Общество В Госдуме одобрили идею перехода на четырехдневную рабочую неделю Переход на сокращённую рабочую неделю даст людям больше свободного времени, которое можно потратить на семью, самообразование или заботу о здоровье, например, пройти диспансеризацию, сообщил глава комитета по труду Андрей Исаев.

Политика Кремль связал назначение Беглова губернатором с его опытом Президент России Владимир Путин при назначении Александра Беглова на пост врио губернатора Санкт-Петербурга ориентировался на опыт и профессиональные качества кандидата, а не на его партийную принадлежность.

Политика «Левада-центр»: рейтинг «Единой России» опустился до 28% Рейтинг «Единой России» снизился после пенсионной реформы, однако рейтинги других партий не повышаются, свидетельствуют результаты опроса «Левада-центра».

Футбол Победа «Краснодара» лишила «Порту» 44 миллионов евро "Краснодар" совершил один из самых зрелищных подвигов российских клубов в еврокубках за последние годы, сумев победить "Порту" после домашнего поражения.

Авто В Госдуме предложили запретить эксплуатацию старых автомобилей В Госдуме предложили запретить эксплуатацию старых машин. Минпромторг и Минтранс рассматривают инициативу депутатов.

Политика Минобрнауки ужесточило правила взаимодействия ученых с иностранцами Минобрнауки ужесточило правила взаимодействия российских ученых с иностранными коллегами и организациями, сообщила научная газета «Троицкий вариант» со ссылкой на соответствующий приказ.

Наука В Гренландии обнаружили акулу, которой более 500 лет В водах Северной Атлантики найдена 500-летняя акула. Старейшая акула - представитель вида гренландской акулы.

Игры Студия 4A Games начала работу над новой частью Metro Во время презентации для инвесторов издательство THQ Nordic сообщило, что 4A Games работает над новой частью Metro.

Политика Хантсман назвал причины публикации маршрута акций протеста в Москве Размещение маршрута несогласованных акций в Москве 3 августа на сайте американской дипмиссии было сделано для безопасности американских граждан, ни о каком вмешательстве во внутренние дела России здесь не может быть и речи, заявил посол США в России Джон Хантсман.

Армия и оружие Россия перебросила бомбардировщики Ту-160 ближе к границам США Инцидент с сопровождением российских стратегических бомбардировщиков у границ США повторился в августе.

Финансы Путин рассчитывает на снижение ставок по ипотеке Президент России Владимир Путин рассчитывает, что ставки по ипотеке снизятся до конца 2019 года.

Политика Украина передала Нидерландам материалы дела по крушению MH17 Власти Украины передали нидерландской стороне материалы дела против трех россиян и одного украинца.

Киберспорт Virtus.pro собрала состав по Apex Legends В состав вошли участники скандинавского трио FlavorOfTheMonth, которое ранее заняло второе место на APEX.PRO Europe League Season 4. Генеральный менеджер организации Роман Дворянкин сообщил, что Virtus.pro обсудила будущее Apex Legends с Electronic Arts.

Футбол Жена Мамаева посетила мужа в колонии Супруга российского полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева Алана приехала к мужу, который отбывает срок в исправительной колонии (ИК-4) в Белгородской области.

Политика Украинская автокефальная православная церковь перестала существовать В январе Константинопольский патриархат предоставил томос об автокефалии так называемой Православной церкви Украины, созданной на основе двух неканонических церквей — Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) и Украинской автокефальной православной церкви (УАПЦ), при активном содействии бывшего президента Украины Петра Порошенко.

Экономика В России зафиксировали снижение продаж мяса Снижение продаж зафиксировано во всех категориях мясных продуктов, от птицы и свинины до колбасы и сосисок.

Культура В музее имени Пушкина откроют выставку Якоба Йорданса 1 сентября в Государственном музее имени Пушкина в Москве откроется выставка работ фламандского художника Якоба Йорданса, из коллекций российских музеев.