Экономика
Поставки российского угля на Украину в июне упали на 85%Коммерсантъ 05:58
Экспорт российского угля на Украину в июне сократился на 85,3%, до 129,3 тыс. тонн, по сравнению с тем же месяцем 2018 года, следует из данных ЦДУ ТЭКа, с которыми ознакомился "Ъ".
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с чего всё началось
Экспорт российского угля на Украину в июне сократился в сравнении с тем же месяцем 2018 года на 85,3%, или на 750 тыс. тонн, — до 129,3 тыс. тонн, следует из данных ЦДУ ТЭКа, с которыми ознакомился "Ъ".Коммерсантъвчера в 18:34
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Шоу-бизнес
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Новость о пополнении в семействе Цекало просочилась в СМИ после того, как новобрачных увидели в элитной клинике «Лапино», в которой многие знаменитости планируют и ведут беременность.
Обновлено в 09:54
Политика
Борис Акунин высказал свое мнение о присоединении Крыма к России
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Обновлено в 03:34
Транспорт
В Магаданской области размыло ряд участков трассы
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Обновлено в 02:32
Шоу-бизнес
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Обновлено в 10:41
Транспорт
Россиян предупредили о последствиях забастовки в лондонском Хитроу
Граждане России 5 и 6 августа могут столкнуться с переносом, задержкой или отменой вылетов из лондонского аэропорта Хитроу в связи с планировавшейся забастовкой сотрудников воздушной гавани и авиакомпаний British Airways и EasyJet.
Обновлено в 10:58
Гаджеты
Apple может повысить цены на iPhone из-за торговой войны
Аналитик уверен, что производств за пределами Китая будет достаточно хотя бы для удовлетворения спроса жителей США.
Обновлено в 18:41
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Компания «Яндекс.Такси» совместно с VisionLabs собирается разработать систему мониторинга усталости водителей, оснащенную инфракрасной камерой.
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Беженец в Германии покусал полицейского и собаку при задержании
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В Лондоне подросток сбросил маленького мальчика с 10-го этажа галереи
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Политика
Лидер партии Зеленского рассказал о мерах по возвращению Донбасса
Лидер украинской пропрезидентской партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков заявил о желании, чтобы Донбасс и Крым вернулись в состав Украины, однако, по его словам, урегулировать этот вопрос невозможно только принятием законов, необходим комплекс мер.
Обновлено в 01:44
Политика
На Порошенко завели дело о подделке паспортов
Госбюро расследований Украины возбудило дело против бывшего президента Петра Порошенко из-за выезда на отдых на Мальдивы в 2018 году по якобы поддельным документам, сообщил экс-замглавы администрации времен Януковича юрист Андрей Портнов.
Обновлено в 14:13
Политика
Трамп дал указание ввести смертную казнь за массовые убийства
Президент США Дональд Трамп дал указание минюсту страны разработать меры по введению смертной казни за массовые убийства.
Обновлено в 10:36
Политика
Украинцы устроили скандал в Испании из-за российского флага
Российский флаг, вывешенный в ресторане одного из испанских отелей на побережье Коста-Дорада, стал причиной скандала с участием украинских туристов.
Обновлено в 11:46
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Костюм Дженнифер Лопес расстегнулся во время концерта в Москве
Комбинезон исполнительницы Дженнифер Лопес расстегнулся во время концерта в Москве.
Обновлено в 09:53
Происшествия
В Валенсии при посадке задымился пассажирский лайнер
Более десяти человек пострадали из-за задымления в кабине самолета авиакомпании British Airways, который следовал из Лондона в Валенсию (в аэропорт Манисес), сообщает El Confidential.
Обновлено в 16:08
Космос
Заправка в космос: в России создают проект подзарядки спутников на орбите
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На Васильевском острове прорвало трубу
Судя по фотографии, теплосеть прорвало во дворе дома. В горячей воде оказались припаркованные поблизости автомобили.
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