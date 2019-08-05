Экономика
Поставки российского угля на Украину в июне упали на 85%Коммерсантъ 05:58
Экспорт российского угля на Украину в июне сократился на 85,3%, до 129,3 тыс. тонн, по сравнению с тем же месяцем 2018 года, следует из данных ЦДУ ТЭКа, с которыми ознакомился "Ъ".
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с чего всё началось
Экспорт российского угля на Украину в июне сократился в сравнении с тем же месяцем 2018 года на 85,3%, или на 750 тыс. тонн, — до 129,3 тыс. тонн, следует из данных ЦДУ ТЭКа, с которыми ознакомился "Ъ".Коммерсантъвчера в 18:34
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Футбол
Нобоа продолжит карьеру в «Сочи»
Хавбек «Зенита» Кристиан Нобоа определился со своим будущим. 34-летний эквадорец продолжит карьеру в «Сочи».
Обновлено в 01:24
Шоу-бизнес
Костюм Дженнифер Лопес расстегнулся во время концерта в Москве
Комбинезон исполнительницы Дженнифер Лопес расстегнулся во время концерта в Москве.
Обновлено в 09:53
Происшествия
После взрыва на складе боеприпасов в Ачинском районе ввели режим ЧС
В Ачинском районе Красноярского края ввели режим чрезвычайной ситуации (ЧС) после взрыва на военном арсенале.
Обновлено в 14:11
Авто
Уникальный LADA Siluet с АКПП и полным приводом показали в Сети
Плюс ко всему, даже в статусе концепта «Силуэт» мог похвастаться высочайшим уровнем активной и пассивной безопасности.
Обновлено вчера в 15:36
Происшествия
Прикрывавшийся младенцем участник митинга в Москве объявлен в розыск
В СК рассказали, что именно Сергей Фомин 27 июля, покидая митинг, взял на руки чужого маленького ребенка, чтобы беспрепятственно пройти мимо оцепления.
Обновлено в 10:05
Политика
Лидер партии Зеленского объяснил, как можно вернуть Донбасс и Крым
Лидер украинской партии «Слуга народа», будущий спикер Верховной рады Дмитрий Разумков заявил, что конфликт в Донбассе нельзя урегулировать путем принятия законов, для этого нужен комплекс мер.
Обновлено в 01:40
Общество
Названы самые популярные достопримечательности Москвы в Instagram
Комитет по туризму города Москвы составил рейтинг самых популярных достопримечательностей столицы в Instagram.
Обновлено в 03:26
Финансы
Трамп назвал резкое ослабление юаня «валютной манипуляцией» Китая
Президент США Дональд Трамп назвал ослабление курса юаня почти до исторического минимума «валютной манипуляцией» со стороны китайских властей и серьезным нарушением.
Обновлено в 09:28
Футбол
«Манчестер Юнайтед» объявил о трансфере Магуайра
"Манчестер Юнайтед" объявил о трансфере из "Лестера" защитника Гарри Магуайра.
Обновлено в 08:10
Общество
Режим ЧС распространили на всю территорию Хабаровского края
Власти Хабаровского края приняли решение распространить режим ЧС на все районы региона из-за паводков.
Обновлено в 04:35
Политика
Дело о поездке Порошенко на Мальдивы завели на Украине
Госбюро расследований Украины зарегистрировало уголовное дело по возможной поездке экс-президента страны Петра Порошенко на Мальдивы, передает ТАСС.
Обновлено в 14:07
Происшествия
В МЧС назвали неосторожность людей основной причиной пожаров в Сибири
Ранее заместитель главы центра "Антистихия" МЧС России Сергей Абанин среди основных причин пожаров в Сибири называл длительную сухую погоду и отсутствие активных мер по тушению очагов.
Обновлено в 07:18
Футбол
Определились возможные соперники «Краснодара» по раунду плей-офф ЛЧ
Возможным соперником «Краснодара» в случае выхода в раунд плей-офф Лиги чемпионов станет победитель матча «Истанбул Башакшехир» (Турция) — «Олимпиакос» (Греция).
Обновлено в 06:34
Футбол
«Зенит» отмел обвинения в расизме в отношении Малкома
Петербургский "Зенит" опубликовал заявление касательно информации СМИ, что новичок сине-бело-голубых Малком подвергся расизму в матче четвертого тура чемпионата России против "Краснодара".
Обновлено в 09:27
Футбол
Дибала прошел медосмотр в «Ювентусе»
Нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала прошел медицинское обследование в расположении туринского клуба.
Обновлено в 14:19
Футбол
«Динамо» согласовало трансфер нападающего «Боруссии»
Обновлено в 12:58
Политика
Украинцы устроили скандал в Испании из-за российского флага
Российский флаг, вывешенный в ресторане одного из испанских отелей на побережье Коста-Дорада, стал причиной скандала с участием украинских туристов.
Обновлено в 11:46
Шоу-бизнес
Дана Борисова с дочерью попала в шторм во время круиза
Телеведущая вместе с дочерью Полиной и подругами отправилась в круиз по Крыму, Сочи и Новороссийску.
Обновлено в 14:05
Политика
МИД Пакистана вызвал посла Индии из-за решения о статусе Кашмира
МИД Пакистана вызвал главу дипмиссии Индии в стране и выразил решительный протест в связи с действиями и заявлениями Индии в отношении штата Джамму и Кашмир.
Обновлено в 15:53
Общество
Скончался автор песни «Снег кружится» Сергей Березин
Обновлено в 16:19
Экономика
Эксперты оценили потери России из-за смертности от рака в $8 млрд
В период с 2011-го по 2015 год Россия потеряла $8,1 млрд из-за преждевременной смертности граждан от рака.
Обновлено в 04:32
Политика
Трамп призвал ужесточить закон о продаже оружия в США
После трёх инцидентов со стрельбой в США, в результате которых погибли 29 человек, глава Белого дома Дональд Трамп предложил ужесточить проверки при покупке оружия.
Обновлено в 08:16
Политика
Зеленский сменил командующего операцией в Донбассе
Обновлено в 14:09
Здоровье
В Перми к 2020 году построят три детские поликлиники
Власти направили порядка 950 млн рублей на строительство трех детских поликлиник в Перми, это позволит к 2020 году возвести новые медучреждения для 40 тыс. детей и повысить качество оказываемых услуг.
Обновлено в 08:51
Армия и оружие
Минобороны и Росгвардия смогут продавать лом без торгов
Президент России Владимир Путин разрешил Росгвардии и министерству обороны продавать имеющийся у них лом черных и цветных металлов без проведения торгов.
Обновлено в 15:41
Общество
Выдачу кредитов предложили ограничить молодым россиянам
Народный избранник предлагает ограничить выдачу займов гражданам младше 25 лет, сообщает информационный портал Будённовска.
Обновлено в 13:33
Происшествия
Омбудсмен из Ингушетии стала законным представителем избитой девочки
Уполномоченный по правам ребёнка в Ингушетии Зарема Чахкиева стала временным законным представителем семилетней Аиши Ажиговой, доставленной из республики со множественными травмами в Москву.
Обновлено в 15:00
Политика
Число российских туристов в Грузии сократилось, но незначительно
По словам главы ведомства, количество гостей из РФ, прибывших на самолетах, обрушилось на 48,8 %, зато поездок на сухопутном транспорте стало больше на 7 %. Квривишвили, рассказала, что в начале года в Грузии рассчитывали, что в июле страну посетит рекордное количество россиян, но из-за введенного 8 июля запрета на прямое авиасообщение и продажу путевок масштабным планам не суждено было сбыться.
Обновлено в 07:52