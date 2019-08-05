Экономика

Поставки российского угля на Украину в июне упали на 85%Коммерсантъ 05:58

Экспорт российского угля на Украину в июне сократился на 85,3%, до 129,3 тыс. тонн, по сравнению с тем же месяцем 2018 года, следует из данных ЦДУ ТЭКа, с которыми ознакомился "Ъ".
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с чего всё началось

Поставкам угля на Украину разрешили упасть

Экспорт российского угля на Украину в июне сократился в сравнении с тем же месяцем 2018 года на 85,3%, или на 750 тыс. тонн, — до 129,3 тыс. тонн, следует из данных ЦДУ ТЭКа, с которыми ознакомился "Ъ".
Коммерсантъвчера в 18:34

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Поставки российского угля на Украину в июне упали на 85%

Коммерсантъ05:58

«Коммерсантъ»: поставки российского угля на Украину упали на 85%

RT на русском04:54

Россия резко снизила поставки угля на Украину

Российская газета04:10

«Ъ»: экспорт российского угля на Украину в июне сократился на 85,3%

ТАСС04:26

Поставки российского угля на Украину упали на 85%, пишут СМИ

Газета.Ru03:18

Поставки российского угля на Украину сократились на 85 процентов, пишут СМИ

РИА Новости02:39

СМИ: поставки угля из России на Украину упали на 85%

Московский Комсомолец02:25
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Автоматически обработано 7275 источников, обновлено в 07:11, Ашберн
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В МЧС назвали основную причину пожаров в Сибири

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Япония запросила встречу с Путиным после визита Медведева на Курилы

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Происшествия

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Техническая рецессия в российской экономике может быть зафиксирована уже в этом году, а не в 2021-м, как допускало Минэкономразвития.
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Общество

На всей территории Хабаровского края ввели режим ЧС из-за паводка

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Политика

Борис Акунин высказал свое мнение о присоединении Крыма к России

России надо восстановить отношения с Украиной посредством пересмотра статуса Крыма — Акунин Писатель Борис Акунин назвал "странным" проведенный в Крыму пять лет назад референдум, по результатам которого полуостров воссоединился с РФ, передают "РИА Новости (Крым )", ссылаясь на Youtube-канал "Редакция".
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Политика

В Сербии вспоминают жертв хорватского геноцида

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Происшествия

В Генпрокуратуре заявили об искажении статистики по лесным пожарам

Представитель профильного главка Генпрокуратуры Роман Федосов заявил, что власти Иркутской области и других регионов, которые страдают от лесных пожаров, искажали статистику о времени их ликвидации.
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Общество

Женщину-пилота не выпустили в загранрейс из-за штрафов и долгов

Пилот из Санкт-Петербурга не смогла вылететь в заграничный рейс из-за неоплаченных штрафов ГИБДД.
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Обновлено вчера в 23:13
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В ходе концерта в Москве Дженнифер Лопес порвала костюм

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В МВД отказались возбуждать уголовное дело против Глушакова

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В Петербурге задержали подозреваемого в нападении на сотрудника ОМОНа на матче «Зенит» — «Краснодар» на стадионе «Газпром-Арена».
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Суд в Москве заочно арестовал молдавского политика Плахотнюка

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Глава Мосгоризбиркома назвал цель оппозиционных кандидатов в гордуму

По мнению главы Мосгоризбиркома, выборы в городскую думу нужны оппозиционным кандидатам «лишь как способ обкатки технологий к выборам в Государственную думу, которые состоятся в 2021 году».
Обновлено в 04:46
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В Краснодаре 5 полицейских идут под суд за вымогательства и избиения

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Над горным парком «Рускеала» скоро вновь зазвучит музыка разных жанров

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По информации ведомства, бывшая судья Татьяна Рыжих в апреле 2015 года при обгоне грузовика на третьей продольной магистрали в Волгограде выехала на встречную полосу и сбила двух молодых людей, которых отбросило под колеса другого автомобиля.
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Вдвое больше россиян стали считать дачу местом отдыха

Результаты опроса показали, что восприятие дачи как места для отдыха и развлечений с 2005 года усилилось почти вдвое: 14 лет назад подобным образом к даче относились 32% респондентов.
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Банк «Открытие» опроверг информацию об утечке данных клиентов

Банк "Открытие" назвал не соответствующей действительности информацию об утечке данных клиентов Бинбанка, присоединенного к "Открытию" в начале этого года.
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Происшествия

В Саратовской области следовавший из Германии автобус вылетел в кювет

В Саратовской области автобус, следовавший из Германии в Камышин, попал в ДТП. В результате аварии пострадали шесть человек.
Обновлено в 03:36
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Турции подобрали три альтернативы F-35

Турция вместо американского истребителя пятого поколения F-35 Lightning II может приобрести российский Су-57, китайский J-31 или создаваемый европейский NGF (Next Generation Fighter), пишет «Звезда».
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"Московская биржа" создает Сектор устойчивого развития при поддержке Минэкономразвития России. Об этом сообщила торговая площадка.
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«Барселона» обыграла «Арсенал» в товарищеском матче

В предыдущем матче в рамках подготовки к новому сезону «Барселона» встречалась с японским клубом «Виссел Кобе» и одержала победу со счётом 2:0. «Арсенал» в ходе предсезонной подготовки встречался с французским «Лионом» и потерпел поражение.
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В Гонконге из-за протестов и забастовки были отменены более 200 рейсов

В международном аэропорту Гонконга из-за протестов и общегородской забастовки были отменены более 200 авиарейсов.
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