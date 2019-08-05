Экономика
Поставки российского угля на Украину в июне упали на 85%Коммерсантъ 05:58
Экспорт российского угля на Украину в июне сократился на 85,3%, до 129,3 тыс. тонн, по сравнению с тем же месяцем 2018 года, следует из данных ЦДУ ТЭКа, с которыми ознакомился "Ъ".
Читать в источнике
Оценить92
с чего всё началось
Экспорт российского угля на Украину в июне сократился в сравнении с тем же месяцем 2018 года на 85,3%, или на 750 тыс. тонн, — до 129,3 тыс. тонн, следует из данных ЦДУ ТЭКа, с которыми ознакомился "Ъ".Коммерсантъвчера в 18:34
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7275 источников, обновлено в 07:11, Ашберн
Происшествия
В МЧС назвали основную причину пожаров в Сибири
Обновлено в 06:15
Экономика
«Известия»: в России появятся офисные медпункты
По данным издания, Минздрав до 20 августа предоставит в кабмин предложения по организации офисных медпунктов с учетом позиций Минтруда, Роспотребнадзора, Фонда социального страхования (ФСС), Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР), Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) и Федерального фонда ОМС (ФФОМС).
Обновлено в 01:56
Происшествия
Во французском ресторане девочка отравилась моющим средством
В ресторане отеля La Fontaine aux Bretons во французской коммуне Порник (департамент Атлантическая Луара) маленькая девочка отравилась моющим средством.
Обновлено в 06:57
Политика
Япония запросила встречу с Путиным после визита Медведева на Курилы
Япония хочет организовать визит премьер-министра страны Синдзо Абэ в Россию. Об этом Reuters сообщил его официальный представитель.
Обновлено в 01:48
Происшествия
В Севастополе опознали тела спортсменок сборной РФ по кикбоксингу
Ранее сообщалось о том, что 4 августа на территории яхт-клуба погибли чемпионка мира по кикбоксингу Фатима Джакубова и вице-чемпионка мира Элина Гисмеева.
Обновлено в 05:48
Общество
В Минюсте назвали самые популярные месяцы для свадеб
В Минюсте России рассказали RT, в какие месяцы чаще всего регистрировались акты о заключении брака в 2018 году.
Обновлено вчера в 23:31
Экономика
Эксперты Титова предсказали рецессию в 2019 году
Техническая рецессия в российской экономике может быть зафиксирована уже в этом году, а не в 2021-м, как допускало Минэкономразвития.
Обновлено в 00:00
Общество
На всей территории Хабаровского края ввели режим ЧС из-за паводка
На всей территории Хабаровского края объявлен режим чрезвычайной ситуации в связи с паводками, сообщили РИА Новости в региональном правительстве.
Обновлено в 02:58
Политика
Борис Акунин высказал свое мнение о присоединении Крыма к России
России надо восстановить отношения с Украиной посредством пересмотра статуса Крыма — Акунин Писатель Борис Акунин назвал "странным" проведенный в Крыму пять лет назад референдум, по результатам которого полуостров воссоединился с РФ, передают "РИА Новости (Крым )", ссылаясь на Youtube-канал "Редакция".
Обновлено в 03:34
Политика
В Сербии вспоминают жертв хорватского геноцида
Обновлено в 07:03
Происшествия
В Генпрокуратуре заявили об искажении статистики по лесным пожарам
Представитель профильного главка Генпрокуратуры Роман Федосов заявил, что власти Иркутской области и других регионов, которые страдают от лесных пожаров, искажали статистику о времени их ликвидации.
Обновлено в 07:05
Общество
Женщину-пилота не выпустили в загранрейс из-за штрафов и долгов
Пилот из Санкт-Петербурга не смогла вылететь в заграничный рейс из-за неоплаченных штрафов ГИБДД.
Обновлено в 06:55
Происшествия
Бразильский наркобарон притворился дочкой в попытке сбежать из тюрьмы
Обновлено вчера в 23:13
Шоу-бизнес
В ходе концерта в Москве Дженнифер Лопес порвала костюм
4 августа певица выступала на стадионе «Динамо» в Москве.
Обновлено в 01:18
Футбол
В МВД отказались возбуждать уголовное дело против Глушакова
Обновлено в 06:39
Происшествия
В Петербурге задержан подозреваемый в нападении на омоновца на футболе
В Петербурге задержали подозреваемого в нападении на сотрудника ОМОНа на матче «Зенит» — «Краснодар» на стадионе «Газпром-Арена».
Обновлено в 06:26
Политика
Суд в Москве заочно арестовал молдавского политика Плахотнюка
Тверской суд Москвы постановил заочно арестовать бывшего лидера Демократической партии Молдавии Владимира Плахотнюка по обвинению в организации преступного сообщества.
Обновлено в 06:02
Политика
Глава Мосгоризбиркома назвал цель оппозиционных кандидатов в гордуму
По мнению главы Мосгоризбиркома, выборы в городскую думу нужны оппозиционным кандидатам «лишь как способ обкатки технологий к выборам в Государственную думу, которые состоятся в 2021 году».
Обновлено в 04:46
Музыка
Над горным парком «Рускеала» скоро вновь зазвучит музыка разных жанров
С 9 по 11 августа в горном парке «Рускеала» в третий раз откроется фестиваль Ruskeala Symphony.
Обновлено вчера в 11:23
Футбол
«Краснодар» узнал возможных соперников в плей-офф Лиги чемпионов
Российский клуб «Краснодар» узнал возможных соперников в раунде плей-офф отборочного турнира Лиги чемпионов.
Обновлено в 06:51
Происшествия
В Волгограде осудили экс-судью, сбившую насмерть двух человек
По информации ведомства, бывшая судья Татьяна Рыжих в апреле 2015 года при обгоне грузовика на третьей продольной магистрали в Волгограде выехала на встречную полосу и сбила двух молодых людей, которых отбросило под колеса другого автомобиля.
Обновлено в 07:02
Общество
Вдвое больше россиян стали считать дачу местом отдыха
Результаты опроса показали, что восприятие дачи как места для отдыха и развлечений с 2005 года усилилось почти вдвое: 14 лет назад подобным образом к даче относились 32% респондентов.
Обновлено в 03:58
Экономика
Банк «Открытие» опроверг информацию об утечке данных клиентов
Банк "Открытие" назвал не соответствующей действительности информацию об утечке данных клиентов Бинбанка, присоединенного к "Открытию" в начале этого года.
Обновлено в 06:47
Происшествия
В Саратовской области следовавший из Германии автобус вылетел в кювет
В Саратовской области автобус, следовавший из Германии в Камышин, попал в ДТП. В результате аварии пострадали шесть человек.
Обновлено в 03:36
Армия и оружие
Турции подобрали три альтернативы F-35
Турция вместо американского истребителя пятого поколения F-35 Lightning II может приобрести российский Су-57, китайский J-31 или создаваемый европейский NGF (Next Generation Fighter), пишет «Звезда».
Обновлено в 06:50
Экономика
«Мосбиржа» создает Сектор устойчивого развития и меняет правила листинга
"Московская биржа" создает Сектор устойчивого развития при поддержке Минэкономразвития России. Об этом сообщила торговая площадка.
Обновлено в 04:32
Футбол
«Барселона» обыграла «Арсенал» в товарищеском матче
В предыдущем матче в рамках подготовки к новому сезону «Барселона» встречалась с японским клубом «Виссел Кобе» и одержала победу со счётом 2:0. «Арсенал» в ходе предсезонной подготовки встречался с французским «Лионом» и потерпел поражение.
Обновлено вчера в 16:59
Транспорт
В Гонконге из-за протестов и забастовки были отменены более 200 рейсов
В международном аэропорту Гонконга из-за протестов и общегородской забастовки были отменены более 200 авиарейсов.
Обновлено в 00:15