Экономика
Поставки российского угля на Украину упали на 85%, пишут СМИГазета.Ru 03:18
Экспорт российского угля на Украину сократился на 85%. Об этом пишет "Коммерсантъ" По информации ведомства, поставки угля на Украину в июне 2019 года сократились на 85,3%, или на 750 тыс. тонн по сравнению с показателями прошло года. Это связано с введением ограничений по вывозу топлива из России.
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с чего всё началось
Экспорт российского угля на Украину в июне сократился в сравнении с тем же месяцем 2018 года на 85,3%, или на 750 тыс. тонн, — до 129,3 тыс. тонн, следует из данных ЦДУ ТЭКа, с которыми ознакомился "Ъ".Коммерсантъвчера в 18:34
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