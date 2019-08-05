Экономика
Поставки российского угля на Украину в июне упали на 85%Коммерсантъ 05:58
Экспорт российского угля на Украину в июне сократился на 85,3%, до 129,3 тыс. тонн, по сравнению с тем же месяцем 2018 года, следует из данных ЦДУ ТЭКа, с которыми ознакомился "Ъ".
Читать в источнике
Оценить126
с чего всё началось
Экспорт российского угля на Украину в июне сократился в сравнении с тем же месяцем 2018 года на 85,3%, или на 750 тыс. тонн, — до 129,3 тыс. тонн, следует из данных ЦДУ ТЭКа, с которыми ознакомился "Ъ".Коммерсантъвчера в 18:34
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7277 источников, обновлено в 23:11, Ашберн
Экономика
CNN: в США сотни газет окажутся под управлением одного холдинга
В результате слияния, отметила CNN, "сотни местных газет окажутся под управлением одной компании".
Обновлено в 19:29
Происшествия
Пострадавшим от взрывов в Ачинском районе окажут материальную помощь
Губернатор Красноярского края Александр Усс пообещал выделить материальную помощь людям, пострадавшим от взрывов на армейских складах.
Обновлено в 23:09
Футбол
Черчесов рассказал о перспективах Чалова в сборной России
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов высказался о перспективах в национальной команде нападающего ЦСКА Федора Чалова.
Обновлено в 23:00
Футбол
Малком поделился эмоциями после дебюта за «Зенит»
Бразильский нападающий Малком — новичок петербургского «Зенита» — поделился своими эмоциями после дебюта за команду в матче 4-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Краснодаром».
Обновлено в 13:56
Космос
Китай построит самый мощный атмосферный лазерный радар
Радар будет использовать лазерный луч высокой энергии, который сможет проникнуть сквозь облака, пройти дальше МКС и достичь окраин атмосферы за пределами орбитальной высоты большинства спутников наблюдения.
Обновлено в 08:40
Политика
Трамп обрушил стоимость акций компаний, выпускающих видеоигры
Стоимость акций крупнейших компаний, выпускающих видеоигры, упала после того, как президент США Дональд Трамп в своей речи в понедельник обвинил их в пропаганде насилия, свидетельствуют данные торгов Нью-Йоркской биржи.
Обновлено в 17:22
Экономика
Эксперты Титова предсказали рецессию в 2019 году
Техническая рецессия в российской экономике может быть зафиксирована уже в этом году, а не в 2021-м, как допускало Минэкономразвития.
Обновлено в 00:00
Общество
Медведев потребовал от министерств объяснить срывы сроков нацпроектов
Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил Минздраву, Минтруду и Минпросвещения объяснить причины срыва сроков национальных проектов и принять меры по ускорению их реализации, сообщается на сайте кабмина.
Обновлено в 15:03
Политика
Трамп подписал указ о блокировке собственности властей Венесуэлы в США
Американский президент Дональд Трамп подписал указ, предполагающий блокировку собственности властей Венесуэлы в юрисдикции США.
Обновлено в 21:26
Технологии
Структура ФСБ получила возможность инициировать блокировки сайтов
Разделегирование домена отличается от блокировки сайта через суд или Роскомнадзор и позволяет быстрее закрыть доступ к ресурсу, считает директор Регионального общественного центра интернет-технологий Сергей Гребенников.
Обновлено в 21:16
Хоккей
СКА упустил преимущество в три гола и проиграл рижскому «Динамо»
Петербургский СКА потерпел поражение в матче с рижским «Динамо» на предсезонном турнире Sochi Hockey Open, игра завершилась со счётом 6:5 в пользу подопечных Гиртса Анкипанса.
Обновлено в 15:00
Политика
Зеленский сменил командующего операцией в Донбассе
Обновлено в 10:50
Политика
В Германии ответили на заявление МИД России о вмешательстве
В МИД Германии ответили на обвинения России во вмешательстве во внутренние дела страны. Об этом 5 августа сообщает «РИА Новости».
Обновлено в 15:53
Происшествия
Семейную пару с маленьким ребенком убили на Кубани
Правоохранители в понедельник обнаружили в частном доме в Новопокровском районе Краснодарского края тела хозяина дома, его супруги и их пятилетнего ребенка, возбуждено дело об убийстве, сообщило управление СК по региону.
Обновлено в 11:31
Происшествия
В Севастополе опознали тела спортсменок сборной РФ по кикбоксингу
Родители утонувших в Черном море в Севастополе спортсменок вылетели на место происшествия.
Обновлено в 05:48
Здоровье
Доктор Мясников назвал предвестники внезапной остановки сердца
О факторах риска и признаках, предупреждающих о внезапной остановке сердца, рассказал доктор Александр Мясников.
Обновлено в 16:01
Политика
Китай временно прекратил закупки сельхозпродукции из США
Власти Китая установили временное эмбарго на закупки сельскохозяйственной продукции из США.
Обновлено в 15:03
Политика
Украинские туристы устроили скандал в Испании из-за российского флага
Украинские туристы устроили скандал из-за российского флага, который был вывешен в ресторане при отеле Best San Francisco в испанском городе Салоу.
Обновлено в 12:54
Армия и оружие
Столтенберг назвал причины расширения НАТО
Генсек НАТО Йенс Столтенберг объяснил, зачем альянс начал расширяться после окончания холодной войны и распада СССР.
Обновлено в 18:21
Политика
Япония почтила память жертв атомной бомбардировки Хиросимы
Минутой молчания почтили в Хиросиме память погибших в результате атомной бомбардировки в 1945 г. Церемония прошла 6 августа в Парке Мира.
Обновлено в 21:25
Транспорт
В двух округах Магаданской области объявили режим ЧС из-за дождей
В Магаданской области власти Тенькинского и Сусуманского округов объявили режим ЧС в связи с сильными дождями, размытием дорог и высоким уровнем воды в реках.
Обновлено в 19:48
Музыка
Скончался автор песни «Снег кружится» Сергей Березин
Обновлено в 16:19
Шоу-бизнес
Костюм Дженнифер Лопес расстегнулся во время концерта в Москве
Комбинезон исполнительницы Дженнифер Лопес расстегнулся во время концерта в Москве.
Обновлено в 09:53
Происшествия
22-летний велогонщик скончался во время соревнований
Обновлено в 14:38
Финансы
Рубль рухнул, госдолг продают: что будет после новых санкций США
Что вводят на этот раз О том, что США вводят второй пакет санкций против России из-за дела Скрипалей, сообщило издание Politico со ссылкой на источники в Белом доме.
Обновлено в 01:00
Путешествия
Туристы испортили окружающую среду в Лиссабоне
Обновлено в 12:49
Армия и оружие
Украинские силовики подорвались на мине у линии соприкосновения
Украинские силовики подорвались на мине у линии соприкосновения в Донбассе.
Обновлено в 13:47
Общество
Какие знаки Зодиака разбогатеют в августе: астропрогноз
Небесные светила подскажут, каким знакам Зодиака в этом месяце повезет в финансовом плане, какие денежные вложения окажутся продуктивными, а от каких идеи следует отказаться, чтобы имеющееся.
Обновлено вчера в 03:22