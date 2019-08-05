Экономика
Поставки российского угля на Украину резко сократилисьВечерний курьер вчера в 04:12
По данным «Коммерсанта», большая часть российских предприятий вообще прекратила отгрузку, другие же перенаправили свои поставки через Беларусь.
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с чего всё началось
Экспорт российского угля на Украину в июне сократился в сравнении с тем же месяцем 2018 года на 85,3%, или на 750 тыс. тонн, — до 129,3 тыс. тонн, следует из данных ЦДУ ТЭКа, с которыми ознакомился "Ъ".Коммерсантъ04 августа в 18:34
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