Армия и оружие

Поставки российских С-400 в Турцию встревожили НАТОИзвестия 06:59

НАТО выразило озабоченность в связи с приобретением Турцией российских зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-400. Об этом в пятницу, 12 июля, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на агентство AFP.
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В НАТО отреагировали на доставку С-400 в Турцию

Взгляд.ру06:45

В НАТО выразили обеспокоенность из-за начала поставок С-400 Турции

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В НАТО выразили озабоченность в связи с сообщениями о доставке в Турцию комплексов С-400

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В НАТО обеспокоены по поводу поставки С-400 в Турцию

RT на русском07:16

Поставки российских С-400 в Турцию встревожили НАТО

Известия06:59

Начало поставок компонентов российских С‐400 в Турцию обеспокоило НАТО

Телеканал 360°08:07
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О первом разговоре президентов Украины и России рассказал пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
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