Армия и оружие
Поставки российских С-400 в Турцию встревожили НАТОИзвестия 06:59
НАТО выразило озабоченность в связи с приобретением Турцией российских зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-400. Об этом в пятницу, 12 июля, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на агентство AFP.
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Слухи о романе экстравагантной Леди Гаги и Брэдли Купера появились после выхода на большой экран фильма «Звезда родилась», в котором певица и актер сыграли главные роли.
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ЕСПЧ обязал власти выплатить пострадавшему от пыток россиянину €15 тыс
Житель города Первоуральска Свердловской области Александр Васильев отсудил у российских властей через Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) €15 тыс. за инцидент, произошедший с ним после ареста в 2014 году.
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Замминистра обороны РФ рассказал о целях строительства храма Победы
Замминистра обороны РФ, начальник Главного военно-политического управления ВС РФ Андрей Картаполов в интервью РИА ФАН объяснил, для чего Армии России нужен храм Победы и можно ли будет называть его храмом-музеем.
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Зеленский поспорил с мэром Днепра из-за недостроенного моста
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Денис Черышев подписал контракт с «Валенсией»
Полузащитник сборной России Денис Черышев подписал контракт с испанской "Валенсией".
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Москвичка на прогулке упала в парке в водосток и исчезла
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В Петербурге заложили противоминный тральщик «Анатолий Шлемов»
В Петербурге на Средне-Невском судостроительном заводе заложен новый корабль противоминной обороны серии "Александрит", получивший название "Анатолий Шлемов".
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Происшествия
Десять человек погибли в перевернувшемся в реке УАЗе
В Тыве при пересечении вброд реки Шуй перевернулся микроавтобус УАЗ. В нем было десять человек, в том числе шестеро несовершеннолетних.
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Происшествия
Появились подробности нападения сотрудников ФСБ на московский банк
Владельцем 136,5 миллиона рублей, похищенных сотрудниками ФСБ под видом оперативно-разыскных мероприятий в здании столичного банка «Металлург», признан безработный житель Москвы.
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Фото Тарасова в инвалидной коляске возмутило фанатов
Экс-игрок московского "Локомотива" Дмитрий Тарасов оказался в инвалидной коляске.
Обновлено в 08:53
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В Госдуме оценили риск ухода Visa и Mastercard из России
Поправки об обеспечении беспрерывности платежей в РФ не спровоцируют международные платежные системы Visa и Mastercard прекратить работу в России, полагает председатель комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков.
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Путин поздравил президента Литвы со вступлением в должность
Президент Российской Федерации Владимир Путин поздравил президента Литвы Гитанаса Науседу с официальным началом исполнения обязанностей главы государства.
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Некачественное производство солнцезащитных линз может спровоцировать проблемы со зрением.
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Песков рассказал о первом разговоре Путина и Зеленского
О первом разговоре президентов Украины и России рассказал пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
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Общество
Срок льготной оплаты штрафов за нарушения ПДД предложили продлить
Срок оплаты штрафов за нарушение правил дорожного движения с 50-процентной скидкой может быть продлен.
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Минздрав назвал самые распространенные в России виды рака
Самыми распространенными видами рака в 2018 году оказались рак молочной железы, кожи (кроме меланомы), тела матки, предстательной железы и ободочной кишки.
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Названы сроки создания первого образца ЗРК «Тор-МФ»
Как пишет издание, во время выступления на Международном военно-морском салоне в Санкт-Петербурге Вячеслав Карташов рассказал, что комплекс «Тор-МФ» в настоящее время создан в чертежах, однако его реализация в «железе» может произойти уже в 2020 году.
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«Зенит» оказался самым популярным российским клубом на YouTube
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Россияне стали реже оплачивать штрафы ГИБДД
За пять месяцев текущего года количество постановлений о неоплаченных штрафах ГИБДД увеличилось на 3,5 млн.
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Малахов раскритиковал скандальную передачу Малышевой «Жить здорово»
Бывший телеведущий и писатель Геннадий Малахов раскритиковал скандальную передачу Елены Малышевой "Жить здорово".
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В Саратовской области 850 человек заболели геморрагической лихорадкой
Почти 850 человек заразились геморрагической лихорадкой с почечным синдромом в Саратовской области с начала весенне-летнего периода, из них 162 человека остаются на лечении в больницах, сообщила в пятницу пресс-секретарь областного минздрава Ирина Шварцкопф.
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