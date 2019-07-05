с чего всё началось

В апреле 2019 года выяснилось, что нефть, поступающая по трубопроводу "Дружба" из России в Белоруссию загрязнена хлоридами. По этой причине Белоруссия, а также Польша и Украина остановили прием нефти. Однако в течение мая Россия смогла возобновить прокачку "чистой" нефти.

Политика Зеленский и Туск встретятся в Станице Луганской Пресс-служба президента Украины Владимира Зеленского сообщила, что председатель Евросовета Дональд Туск и украинский лидер посетят Станицу Луганскую.

Происшествия У берегов Индонезии произошло землетрясение магнитудой 6,9 В Молуккском море у побережья Индонезии произошло землетрясение магнитудой 6,9. Об этом сообщает Геологическая служба США (USGS).

Происшествия Boeing лишился контракта на поставку 30 самолетов 737 Max Boeing 737 Max лишился контракта на поставку 30 самолетов 737 Max.

Происшествия Избиение семилетней девочки: участкового врача проверят В Ингушетии проверят работу участкового врача после госпитализации с тяжелыми травмами семилетней девочки, воспитывавшейся в семье тети.

Экономика Минтранс оценил потери авиакомпаний от закрытия сообщения с Грузией Минтранс предварительно оценил потери авиакомпаний от прекращения авиасообщения с Грузией в 3 млрд рублей.

Политика Глава ПАСЕ прокомментировала восстановление прав российской делегации Парламентская ассамблея Совета Европы рассчитывает на полное и всестороннее сотрудничество с Россией по всем направлениям требований, заявила председатель ПАСЕ Лилиан Мори-Паскье на пленарном заседании.

Происшествия Трое участников акций против храма в Екатеринбурге пожаловались в ЕСПЧ После акций протеста власти Екатеринбурга отказались от планов строить храм в сквере около Театра драмы.

Шоу-бизнес СМИ назвали 10 фактов об отношениях Фриске и Шепелева СМИ раскрыли детали отношений певицы Жанны Фриске, которая умерла летом 2015 года от рака, и телеведущего Дмитрия Шепелева.

Происшествия Подводников похоронили в Петербурге Под залпы почетного караула в городе Санкт-Петербург на Серафимовском кладбище были похоронены подводники, погибшие во время пожара на глубоководном военном судне в устье Баренцево моря.

Политика Медведчук рассказал, как стал кумом Путина Глава украинской партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук в интервью программе "Действующие лица с Наилей Аскер-заде" на телеканале "Россия 1" рассказал, как познакомился с Владимиром Путиным.

Политика МИД Германии отреагировал на заявление Ирана по обогащению урана Как передавало ИА REGNUM, ранее сегодня Иран объявил о планах начать обогащение урана до уровня, превышающего лимит в 3,67%, который установлен ядерной сделкой.

Происшествия Группа китайских туристов отравилась в петербургском ресторане Как сообщает в воскресенье, 7 июля, пресс-служба Роспотребнадзора, туристы пожаловались на недомогание после посещения ресторана в отеле «Шанхай» на Васильевском острове.

Происшествия Названа новая версия исчезновения малайзийского Boeing MH370 Как передавало ИА REGNUM, самолет Boeing 777, выполнявший рейс MH370 «Куала-Лумпур — Пекин», исчез с радаров 8 марта 2014 года.

Футбол Агент прокомментировал интерес португальского клуба к капитану «Зенита-2» Джамал Акаев, представитель капитана «Зенита-2» Артема Вяткина, прокомментировал интерес к его клиенту со стороны клуба высшей лиги чемпионата Португалии «Витории Сетубал».

Футбол «Уфа» забила девять голов австрийскому «Ваккеру» в контрольном матче «Уфа» в контрольном матче разгромила австрийский «Ваккер» со счётом 9:1. Встреча состоялась в Австрии, где российский клуб проводит предсезонный сбор.

Единоборства Масвидаль одержал самую быструю победу нокаутом в истории UFC Боец смешанных единоборств (ММА) Хорхе Масвидаль одержал самую быструю победу в истории Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC).

Музыка Лайма Вайкуле намерена провести свой фестиваль в Одессе Организаторы отмечают, что идея провести мероприятие в Одессе появилось у Вайкуле после прошлогоднего концерта в этом городе.

Футбол Гризманн сам выкупит свой контракт у «Атлетико» Напомним, в пятницу стало известно о том, что Барселона, где Гризманн должен продолжить карьеру, попросила у Атлетико отсрочки в выплате неустойки в размере 120 миллионов евро, но получила отказ.

Гаджеты Microsoft объяснила повторный анонс Windows 1985 года Несколько дней назад компания Microsoft спровоцировала множество обсуждений в интернете, разместив в микроблоге Twitter анонс Windows 1.0, выпущенной в 1985 году.