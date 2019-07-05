Энергетика

Поставки нефти по «Дружбе» вновь остановилиГазета.Ru вчера в 09:46

В апреле 2019 года выяснилось, что нефть, поступающая по трубопроводу "Дружба" из России в Белоруссию загрязнена хлоридами. По этой причине Белоруссия, а также Польша и Украина остановили прием нефти. Однако в течение мая Россия смогла возобновить прокачку "чистой" нефти.
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Поставки российской нефти по нефтепроводу "Дружба" были вновь остановлены, так как специалисты опять обнаружили в сырье примеси, сообщает Die Deutsche Welle
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Газета.Ruвчера в 09:46

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Поставки нефти по «Дружбе» вновь остановили

Газета.Ruвчера в 09:46

Германия приостановила прием нефти по трубопроводу «Дружба»

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Органические хлориды вновь нашли в нефтепроводе «Дружба»

News.ru05 июля в 10:59

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СМИ: Немецкий НПЗ приостановил прием нефти по трубопроводу «Дружба»

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Shell сообщила о новой приостановке немецким НПЗ приема нефти по «Дружбе»

РБК05 июля в 21:30

НПЗ в Германии приостановил прием нефти из РФ из-за роста концентрации хлорорганики

ПРАЙМ05 июля в 10:37
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