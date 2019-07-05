с чего всё началось

В апреле 2019 года выяснилось, что нефть, поступающая по трубопроводу "Дружба" из России в Белоруссию загрязнена хлоридами. По этой причине Белоруссия, а также Польша и Украина остановили прием нефти. Однако в течение мая Россия смогла возобновить прокачку "чистой" нефти.

Политика ПА ОБСЕ приняла резолюцию против «Северного потока-2» Комитет ПА ОБСЕ принял резолюцию против "Северного потока-2" и "Турецкого потока". Об этом сообщает РИА "Новости".

Гаджеты ОС HongMeng от Huawei назвали более быстрой, чем Android и macOS Основатель Huawei Рен Чжэнфэй отметил, что ОС HongMeng является более быстрой, чем Android или macOS.

Происшествия В Одессе идет спецоперация «Гром» Полиция ввела план "Гром", здание оцеплено. К месту преступления направляется переговорщик, пишет одесское издание "Думская".

Экономика Росстат назвал самые подорожавшие по итогам 2018 года продукты По итогам прошлого года наиболее подорожавшими продуктами стали пшено и капуста. Об этом пишет РБК со ссылкой на данные Росстата.

Происшествия Муж подозреваемой в избиении девочки из Ингушетии оказался полицейским Муж 35-летней жительницы Ингушетии, которую арестовали по подозрению в избиении семилетней племянницы, работает в правоохранительных органах.

Футбол Жозе Моуринью отказался от грандиозного контракта в Китае Ежегодная зарплата Моуринью в Китае могла составить гарантированные 31 млн евро плюс бонусы за успехи клуба на внутренней и международной аренах, информирует Sky Sports.

Армия и оружие ПВО «Панцирь» назван лучшим в мире В Крыму состоялись учения комплекса ПВО "Панцирь", разработанного Тульским Конструкторским бюро приборостроения.

Происшествия Неизвестные сообщили о минировании самолетов и аэропорта Домодедово Экстренные службы проверяют сообщения о трех взрывных устройствах в московском аэропорту Домодедово, передает в воскресенье, 7 июля, агентство «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.

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Общество На митинге против губернатора в Екатеринбурге задержали пять человек Сегодня, 7 июля, на площади 1905 года задержали 5 человек, который митинговали за отставку губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева и мэра уральской столицы Александра Высокинского.

Происшествия Четыре человека погибли в ДТП с бензовозом в Свердловской области Четыре человека погибли, еще девять пострадали в результате крупного ДТП с участием бензовоза в Свердловской области.

Футбол Роман Бабаев: «Смотрим футболиста в линию атаки» Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев рассказал, будут ли армейцы проводить матчи Лиги Европы на стадионе "Лужники".

Происшествия Мутко потребовал отстранить мэра одного из районов Иркутской области Вице-премьер Виталий Мутко потребовал отстранения мэра Нижнеудинского района Иркутской области Сергея Худоногова, использовавшего коммунальные службы для восстановления своего дома, сообщили в воскресенье в пресс-службе вице-премьера.

Политика Украинский эксперт оценил заявление Зеленского о «Северном потоке — 2» Украинский политолог и экономист Александр Дудчак в интервью RT прокомментировал заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что Дональд Трамп сможет остановить "Северный поток — 2" и "решить вопрос в сторону Украины".

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Политика Зеленский заявил, что работает днем и ночью для возвращения моряков Украинский лидер добавил, что работает днем и ночью, чтобы слова о возвращении моряков смогли наконец превратиться "в крепкие объятия с ребятами".

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Армия и оружие Украина обнаружила активность российских подлодок в Черном море Украина передала Турции информацию об активности российских подводных лодок в Босфорском проливе.

Футбол «Кристал Пэлас» готов выкупить контракт Айю у «Суонси» Сообщается, что сумма сделки составит 2,5 миллиона фунтов стерлингов. В прошлом сезоне Айю провел за «Кристал Пэлас» 24 матча, забив 2 гола.

Кино СМИ сообщили о смерти 20-летнего актера Кэмерона Бойса Американский актер Кэмерон Бойс скончался на 21-м году жизни. Об этом сообщил таблоид Sun в воскресенье, 7 июля.