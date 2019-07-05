Энергетика
Поставки нефти по «Дружбе» вновь остановилиГазета.Ru 09:46
В апреле 2019 года выяснилось, что нефть, поступающая по трубопроводу "Дружба" из России в Белоруссию загрязнена хлоридами. По этой причине Белоруссия, а также Польша и Украина остановили прием нефти. Однако в течение мая Россия смогла возобновить прокачку "чистой" нефти.
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Поставки российской нефти по нефтепроводу "Дружба" были вновь остановлены, так как специалисты опять обнаружили в сырье примеси, сообщает Die Deutsche Welle.Газета.Ru09:46
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