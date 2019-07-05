Энергетика

Поставки нефти по «Дружбе» вновь остановилиГазета.Ru 09:46

В апреле 2019 года выяснилось, что нефть, поступающая по трубопроводу "Дружба" из России в Белоруссию загрязнена хлоридами. По этой причине Белоруссия, а также Польша и Украина остановили прием нефти. Однако в течение мая Россия смогла возобновить прокачку "чистой" нефти.
Читать в источнике
с чего всё началось
Поставки российской нефти по нефтепроводу "Дружба" были вновь остановлены, так как специалисты опять обнаружили в сырье примеси, сообщает Die Deutsche Welle
.
Газета.Ru09:46

Подробнее о событии

Поставки нефти по «Дружбе» вновь остановили

Газета.Ru09:46

Германия приостановила прием нефти по трубопроводу «Дружба»

Эхо Москвы05:32

Органические хлориды вновь нашли в нефтепроводе «Дружба»

News.ruвчера в 10:59

Поставки нефти по «Дружбе» снова остановили

Lenta.ruвчера в 18:15

СМИ: Немецкий НПЗ приостановил прием нефти по трубопроводу «Дружба»

Фонтанка.Рувчера в 11:05

Shell сообщила о новой приостановке немецким НПЗ приема нефти по «Дружбе»

РБКвчера в 21:30

НПЗ в Германии приостановил прием нефти из РФ из-за роста концентрации хлорорганики

ПРАЙМвчера в 10:37
Показать все источники
Автоматически обработано 7308 источников, обновлено в 19:24, Вашингтон
Политика

В Эстонии захотели восстановить памятник легионерам СС

Памятник легионерам 20-й эстонской дивизии СС был установлен в Лихула 20 августа 2004 года.
Обновлено в 17:19
Гаджеты

Sony разрабатывает смартфон со сворачивающимся дисплеем

Обновлено в 18:35
Политика

Российских журналистов не пустили на конференцию по свободе СМИ

Информационному агентству Sputnik отказали в аккредитации на Глобальную конференцию по свободе СМИ в Великобритании.
Обновлено в 15:48
Происшествия

В Москве столкнулись четыре автомобиля

Четыре легковых автомобиля столкнулись на Большой Тульской улице в Москве, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного управления ГИБДД.
Обновлено в 17:38
Музыка

Амстердам отказался проводить Евровидение-2020

Мэр Амстердама Фемке Халсема сообщила, что столица Нидерландов не будет принимать Евровидение в 2020 году.
Обновлено вчера в 06:37
Происшествия

Пропавшую с миллионами кассиршу Луизу Хайруллину из Башкирии задержали

Напомним, что 35-летняя сотрудница банка из башкирского города Салавата Луиза Хайруллина вынесла оттуда огромную сумму – в общей сложности около 23 миллионов рублей.
Обновлено 04 июля в 23:09
Культура

Умер режиссер Владимир Двинский

Российский режиссер-документалист Владимир Двинский умер вечером 5 июля.
Обновлено в 06:32
Политика

Зеленский пообещал решить вопрос «Северного потока-2» через Трампа

Киев рассчитывает на помощь президента США Дональда Трампа, который "решит вопрос в пользу Украины" по "Северному потоку-2", заявил украинский президент Владимир Зеленский.
Обновлено в 09:25
Транспорт

В России изменились правила перевозки детей в авто

В России ввели новые правила перевозки детей в автомобилях. Об этом сообщает Car.ru.Градация детей в зависимости от их возраста изменилась.
Обновлено вчера в 09:26
Политика

Экс-глава MI6 заявил о «политическом нервном срыве» у Британии

Британия переживает политический нервный срыв и подвергается огромному риску, готовясь покинуть Европейский Союз.
Обновлено в 16:54
Армия и оружие

На похоронах моряков с «Лошарика» сообщили, что они предотвратили «катастрофу планетарного масштаба»

На похоронах моряков, погибших на подводной лодке «Лошарик» в Баренцевом море, высокопоставленный военный заявил, что они предотвратили катастрофу.
Обновлено в 11:03
Футбол

Футболисты Аргентины завоевали бронзовые медали Кубка Америки

Обновлено в 16:59
Политика

Отказ Европы от антироссийских санкций предрёк постпред Украины

Киев может больше не ждать принятия Европой новых антироссийских санкций.
Обновлено в 18:52
Происшествия

На борту перевернувшегося в Черном море катамарана было 55 человек

Обновлено в 02:05
Шоу-бизнес

Принц Гарри и Меган Маркл крестили сына

Вероятной крестной матерью ребенка стала бывшая няня принцев Гарри и Уильяма Тигги Петтифер, которую также заметили на церемонии.
Обновлено в 14:08
Музыка

«Алкоголичка» Артура Пирожкова набрала более 3 млн просмотров за сутки

В подписи к видео отмечается, что в детстве любимыми сказками Пирожкова были «Дюймовочка», «Русалочка» и «Снегурочка».
Обновлено в 06:57
Шоу-бизнес

Пугачева звонила в РЖД после выходки на вокзале, заявил Разин

Продюсер группы "Ласковый май" Андрей Разин заявил в инстаграме, что певица Алла Пугачева лично позвонила и.о. директора железнодорожных вокзалов РЖД Костантину Кравцову.
Обновлено в 05:54
Космос

В Тибете пойман мощнейший сигнал из Крабовидной туманности

Установлено, что мощнейшие гамма-лучи исходят из Крабовидной туманности.
Обновлено вчера в 10:10
Происшествия

В Калифорнии произошло сильнейшее за 25 лет землетрясение

Как отмечает Los Angeles Times, прошедшее землетрясение является сильнейшим в Южной Калифорнии с 1994 года.
Обновлено 04 июля в 16:04
Шоу-бизнес

Влад Соколовский признался, почему изменял Рите Дакоте

Певец откровенно рассказал о том периоде, когда начал изменять своей супруге и том, какие отношения от ищет сейчас.
Обновлено в 12:30
Общество

Росстат составил рейтинг регионов по числу разводов

Лидером по количеству разводов стала Сахалинская область: 5,1 расторженных брака на 1 тыс. человек.
Обновлено в 04:56
Футбол

ФК «Локомотив» выиграл Суперкубок России

Обновлено в 14:35
Происшествия

В США минимум 20 человек пострадали от взрыва газа в торговом центре

Как сообщает NBC News в субботу, 6 июля, в результате инцидента пострадало множество человек, однако точное количество не называется.
Обновлено в 13:55
Спорт

Российские баскетболистки потеряли шансы на участие в Олимпиаде-2020

Женская сборная России по баскетболу уступила команде Швеции со счетом 52:57 в матче за 5-6-е места чемпионата Европы, которые дают право на участие в квалификации Олимпийских игр 2020 года в Токио.
Обновлено в 11:02
Происшествия

Баллон с фреоном взорвался в центре Ростова

Обновлено в 18:32
Энергетика

Михаил Гуцериев расширяет угольные активы

«Русский уголь», который входит в группу «Сафмар» Михаила Гуцериева, приобрел разрез Кирбинский на территории одного из крупнейших угольных месторождений России.
Обновлено вчера в 13:07
Происшествия

В Люберцах упавшее с 12 этажа окно едва не травмировало женщину с детьми

На кадрах видно, как оконная рама с грохотом падает около подъезда, где стояла женщина с двумя детьми.
Обновлено в 15:38
Политика

Борис Джонсон заявил о готовности Британии покинуть ЕС 31 октября

Великобритания ранее добилась, чтобы сроки Brexit были перенесены на 31 октября 2019 года.
Обновлено в 18:41
Космос

Солнечное затмение: китайцы показали, как оно выглядело с Луны

2 июля 2019 года Луна закрыла Солнце, ее тень понеслась по Земле.
Обновлено вчера в 09:10
Игры

Новую пасхалку нашли в игре Half-Life Decay

Обновлено в 09:37
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное