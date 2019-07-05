с чего всё началось

В апреле 2019 года выяснилось, что нефть, поступающая по трубопроводу "Дружба" из России в Белоруссию загрязнена хлоридами. По этой причине Белоруссия, а также Польша и Украина остановили прием нефти. Однако в течение мая Россия смогла возобновить прокачку "чистой" нефти.

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Политика Российских журналистов не пустили на конференцию по свободе СМИ Информационному агентству Sputnik отказали в аккредитации на Глобальную конференцию по свободе СМИ в Великобритании.

Происшествия В Москве столкнулись четыре автомобиля Четыре легковых автомобиля столкнулись на Большой Тульской улице в Москве, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного управления ГИБДД.

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Происшествия Пропавшую с миллионами кассиршу Луизу Хайруллину из Башкирии задержали Напомним, что 35-летняя сотрудница банка из башкирского города Салавата Луиза Хайруллина вынесла оттуда огромную сумму – в общей сложности около 23 миллионов рублей.

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Транспорт В России изменились правила перевозки детей в авто В России ввели новые правила перевозки детей в автомобилях. Об этом сообщает Car.ru.Градация детей в зависимости от их возраста изменилась.

Политика Отказ Европы от антироссийских санкций предрёк постпред Украины Киев может больше не ждать принятия Европой новых антироссийских санкций.

Шоу-бизнес Принц Гарри и Меган Маркл крестили сына Вероятной крестной матерью ребенка стала бывшая няня принцев Гарри и Уильяма Тигги Петтифер, которую также заметили на церемонии.

Музыка «Алкоголичка» Артура Пирожкова набрала более 3 млн просмотров за сутки В подписи к видео отмечается, что в детстве любимыми сказками Пирожкова были «Дюймовочка», «Русалочка» и «Снегурочка».

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