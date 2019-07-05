Энергетика

Поставки нефти по «Дружбе» снова остановилиLenta.ru вчера в 18:15

Поставки российского сырья по нефтепроводу «Дружба» снова приостановлены. Об этом сообщает издание Deutsche Welle со ссылкой на представителя концерна Shell. Отмечается, что в нефти снова обнаружены примеси органических хлоридов.
Читать в источнике
с чего всё началось
Поставки российской нефти по нефтепроводу "Дружба" были вновь остановлены, так как специалисты опять обнаружили в сырье примеси, сообщает Die Deutsche Welle
.
Газета.Ru09:46

Подробнее о событии

Поставки нефти по «Дружбе» вновь остановили

Газета.Ru09:46

Германия приостановила прием нефти по трубопроводу «Дружба»

Эхо Москвы05:32

Органические хлориды вновь нашли в нефтепроводе «Дружба»

News.ruвчера в 10:59

Поставки нефти по «Дружбе» снова остановили

Lenta.ruвчера в 18:15

СМИ: Немецкий НПЗ приостановил прием нефти по трубопроводу «Дружба»

Фонтанка.Рувчера в 11:05

Shell сообщила о новой приостановке немецким НПЗ приема нефти по «Дружбе»

РБКвчера в 21:30

НПЗ в Германии приостановил прием нефти из РФ из-за роста концентрации хлорорганики

ПРАЙМвчера в 10:37
Показать все источники
Автоматически обработано 7308 источников, обновлено в 14:51, Вашингтон
Происшествия

Пропавшую с миллионами кассиршу Луизу Хайруллину из Башкирии задержали

Обновлено 04 июля в 23:09
Общество

Иван Купала наступает сегодня ночью

Обновлено в 06:51
Политика

Украина получила первую партию нефти из США

На Украину поступила первая в истории страны партия нефти из США.
Обновлено в 13:47
Происшествия

Телеведущие в Калифорнии спрятались от землетрясения под стол

В Калифорнии произошло новое мощное землетрясение, второе за последние двое суток.
Обновлено в 13:23
Происшествия

В аэропорту мексиканского Канкуна задержали группу россиян

Семь граждан России были задержаны в аэропорту города Канкун (Мексика) из-за несоответствия цели поездки заявленной.
Обновлено в 12:44
Авто

В Сети показали цифровую приборную панель для LADA Vesta

Цифровая приборная панель, которая всегда была прерогативой дорогих иномарок, скоро появится и на отечественной LADA Vesta.
Обновлено в 05:59
Футбол

Зенит — Локомотив 2:3

Обновлено в 14:01
Происшествия

Полиция Турции обнаружила в машине элемент ядерного оружия

Как передает ТАСС, элемент калифорний применяется в изготовлении боеголовок ядерного оружия и в АЭС.
Обновлено в 12:50
Политика

Онищенко считает, что Грузия должна поставить ему памятник

Депутат Госдумы и бывший глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко заявил, что в Грузии должны поставить ему памятник за то, что он спас культуру виноделия.
Обновлено в 14:02
Происшествия

Детский омбудсмен в Ингушетии рассказала о состоянии избитой девочки

Обновлено в 08:43
Армия и оружие

«В воздухе, на земле и на воде»: Латвия празднует столетие армии

Обновлено в 04:22
Политика

В ОБСЕ поддержали антироссийскую резолюцию по Крыму

Комитет по политическим вопросам и безопасности Парламентской ассамблеи ОБСЕ одобрил резолюцию, осуждающую действия России в Крыму.
Обновлено в 10:20
Шоу-бизнес

Вдова Марьянова Ксения Бик рассказала о борьбе за наследство актера

Ксения Бик пыталась помочь близким людям восстановить отношения, но сейчас уже сожалеет о таком поступке.
Обновлено в 08:55
Происшествия

Не менее 20 человек пострадали при взрыве газа в ТЦ во Флориде

По меньшей мере 20 человек ранены в результате взрыва в пустующей пиццерии в торговом центре города Плантейшн в американском штате Флорида, сообщает Associated Press.
Обновлено в 13:52
Кино

Фильм Акопова «Бык» стал призером кинофестиваля в Карловых Варах

Художественный фильм "Бык" российского режиссера и сценариста Бориса Акопова получил Большую премию [главный приз] в конкурсной секции "К Востоку от Запада" международного кинофестиваля, который завершился в субботу в городе Карловы Вары на западе Чехии.
Обновлено в 13:17
Здоровье

Названы продукты, от которых лучше отказаться при простуде

Специалисты издания «Московский Комсомолец» дали рекомендации по питанию во время простуды.
Обновлено в 04:42
Шоу-бизнес

Садальский восхитился шпагатом Волочковой

Обновлено в 08:50
Шоу-бизнес

Алибасов в спешке покинул Россию с женой

Продюсер Бари Алибасов рассказал, что он вместе с супругой Лидией Федосеевой-Шукшиной уезжает в Черногорию.
Обновлено в 05:59
Происшествия

Сотрудники «Альфы», «Вымпела» и ФСБ задержаны в Москве

Шестеро сотрудников ФСБ России, среди которых сотрудники спецподразделения "Альфа", группы спецназназа "Вымпел" и два офицера управления "К" ФСБ России, задержаны в Москве, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на источник, близкий к ФСБ.
Обновлено вчера в 07:23
Музыка

«Алкоголичка» Артура Пирожкова набрала более 3 млн просмотров за сутки

В подписи к видео отмечается, что в детстве любимыми сказками Пирожкова были «Дюймовочка», «Русалочка» и «Снегурочка».
Обновлено в 06:57
Культура

В новой серии «Простоквашино» Матроскин стал «мартовским котом»

Новый эпизод "Простоквашино" под названием "Матроскин Блюз" можно увидеть на YouTube-канале "Союзмультфильма".
Обновлено в 04:49
Футбол

Тульский «Арсенал» упустил победу над чемпионом Австрии

Обновлено в 12:03
Авто

АвтоВАЗ не видит возможности для роста авторынка в 2019 году

Президент АвтоВАЗа Ив Каракатзанис сообщил, что компания «не видит возможности увеличения рынка» до конца 2019 года.
Обновлено в 09:01
Политика

Военнослужащим и полицейским повысят оклады

С 1 октября текущего года заработная плата военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов России повысится на 4,3 процента.
Обновлено вчера в 07:00
Гаджеты

Microsoft объяснила повторный анонс Windows образца 1985 года

Примечательно, что действие третьего сезона сериала как раз происходит в 1985 году, когда и был представлен Windows 1.0.
Обновлено в 11:52
Происшествия

В Петербурге похоронили погибших в Баренцевом море подводников

Моряки-подводники, погибшие при пожаре на глубоководном аппарате в Баренцевом море, 6 июля были похоронены на Серафимовском кладбище в Санкт-Петербурге, передает «Интерфакс».
Обновлено в 05:57
Политика

Москва отреагировала на «менторские поучения» Вашингтона

МИД РФ напомнил временной поверенной в делах США в Грузии Элизабет Руд о санкционной политике Вашингтона, когда та назвала запрет на авиасообщение между Россией и Грузией несправедливой и ненужной мерой.
Обновлено в 12:45
Общество

Петербуржцы смогут проходить медобследования на дачах

Обновлено в 10:04
Политика

В Грузии отказались прекращать торговлю с Россией

Министр экономики и устойчивого развития Грузии Натия Турнава заявила, что страна не собирается отказываться от торговли с Россией.
Обновлено в 12:12
Транспорт

В России изменились правила перевозки детей в авто

В России ввели новые правила перевозки детей в автомобилях. Об этом сообщает Car.ru.Градация детей в зависимости от их возраста изменилась.
Обновлено вчера в 09:26
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное