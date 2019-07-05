с чего всё началось

Поставки российского сырья по нефтепроводу «Дружба» снова приостановлены. Об этом сообщает издание Deutsche Welle со ссылкой на представителя концерна Shell. Отмечается, что в нефти снова обнаружены примеси органических хлоридов.

Поставки нефти по «Дружбе» снова остановили

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