с чего всё началось

Поставки российского сырья по нефтепроводу «Дружба» снова приостановлены. Об этом сообщает издание Deutsche Welle со ссылкой на представителя концерна Shell. Отмечается, что в нефти снова обнаружены примеси органических хлоридов.

Поставки нефти по «Дружбе» снова остановили

Происшествия На Куршской косе обнаружили тело девочки В пятницу, 5 июля, на Куршской косе обнаружили тело девочки.

Происшествия Украденные миллионы кассирши Хайруллиной пропали Напомним, 27 мая Луиза Хайруллина вынесла из банка в городе Салават, где работала кассиром, по разным данным, от 20 до 25 миллионов рублей и скрылась вместе с мужем и двумя несовершеннолетними детьми.

Происшествия Мощное землетрясение в Калифорнии застало врасплох телеведущих Мощное землетрясение в Калифорнии застало телеведущих американского канала KCAL9 врасплох. Видеозапись случившегося опубликовал РЕН ТВ.

Происшествия Генерал ФСБ назвал ведомство «инкубатором для блатных» По словам силовика, ситуация будет ухудшаться, пока в системе МВД и ФСБ не перестанут создавать «инкубатор для блатных».

Политика Зеленский намерен решить вопрос «Северного потока – 2» через Трампа Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что намерен во время визита в США обсудить с американским лидером Дональдом Трампом проект "Северный поток — 2".

Политика Новый спектакль СБУ: вскрылась «сенсация» по делу гибели «Боинга» над Донбассом После похищения украинскими силовиками экс-начальника противовоздушной обороны Славянской бригады ДНР Владимира Цемаха, Киев представил "доказательства" вины России в гибели малайзийского пассажирского лайнера МН-17 в небе над Донбассом летом 2014 года.

Происшествия У капитана перевернувшегося в Черном море катера не было лицензии Капитан затонувшего в Черном море катера не имел лицензии на перевозку пассажиров морским транспортом.

Политика На Порошенко завели дело о снятии им со счетов $34 млн наличными Бывший первый заместитель главы Администрации украинского лидера Андрей Портнов заявил, что Государственное бюро расследований (ГБУ) расследует в отношении экс-президента страны Петра Порошенко дело об отмывании денег.

Происшествия В Москве прошла акция в поддержку сестер Хачатурян В Москве задержали участницу одиночного пикета в поддержку сестер Хачатурян, а также трех участников движения «Мужское государство», которые пришли со своими плакатами против обвиненных в убийстве отца девушек.

Энергетика Властям предложили распечатать Росрезерв для снижения цен на бензин Что случилось с топливом на Дальнем Востоке Как рассказывал РБК глава Приморского топливного союза Владимир Чирсков, после окончания действия соглашений нефтяников с правительством 30 июня в регионе наблюдается превышение крупнооптовых цен НПЗ и биржи над мелкооптовыми и розничными ценами на дизельное топливо (на 7,3 тыс. руб. за тонну) и бензин (порядка 2,5 тыс. руб. за тонну).

Общество Умер режиссер Владимир Двинский Российский режиссер-документалист Владимир Двинский умер вечером 5 июля.

Общество Синоптики зафиксировали на Аляске рекордную за 50 лет жару Температура воздуха в трех городах Аляски стала самой высокой за всю историю метеорологических наблюдений, сообщает CBS со ссылкой на Национальную метеорологическую службу США.

Политика Зеленский назначил владельца сети кондитерских главой Закарпатья Украинский президент Владимир Зеленский назначил нового губернатора Закарпатской областной государственной администрации (ОГА), эту должность займет Игорь Бондаренко.

Музыка Россиян унизил Артур Пирожков и его новый клип «Алкоголичка» Новый клип певца Артура Пирожкова (Александра Реввы) "Алкоголичка", набравший за сутки почти 4 млн просмотров, возмутил россиян.

Политика Оклады военнослужащих и правоохранителей с 1 октября повысят на 4,3% Ранее Президент России Владимир Путин заявил, что в стране и дальше будут совершенствовать систему социальных гарантий для тех, кто несёт военную и правоохранительную службу.

Экономика Центробанк рассказал о новом способе мошенничества с банкоматами Банк России нашел новый способ атак с отменой транзакций с карты на карту с использованием банкоматов.

Авто В свет вышел последний Mahindra Thar 700 На индийский авторынок вышел внедорожник Mahindra Thar 700 Signature Edition.

Наука Следующие генно-модифицированные дети родятся в России Ребрикову уже удалось найти несколько обладающих ею супружеских пар, которые понимают стоящий перед ними выбор: или участие в эксперименте, или неизлечимая глухота любого рожденного ими ребенка.

Гаджеты Приложение для обновления Samsung ворует данные кредиток Попытка обновить смартфон на Android через стороннее приложение из Google Play поставила под угрозу безопасность финансовой информации миллионов пользователей.

Политика В Петербурге похоронили погибших в Баренцевом море подводников Моряки-подводники, погибшие при пожаре на глубоководном аппарате в Баренцевом море, 6 июля были похоронены на Серафимовском кладбище в Санкт-Петербурге, передает «Интерфакс».

Общество Медведев подписал распоряжение о всероссийской диспансеризации Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о проведении всероссийской диспансеризации в 2019 и 2020 годах.

Общество Сбежавшую с миллионами жену шейха обвинили в романе с охранником Жену эмира Дубая принцессу Хайю, сбежавшую от супруга с огромной суммой денег, подозревают в романе на стороне, сообщает The Times.