Энергетика

Поставки нефти по «Дружбе» снова остановилиLenta.ru вчера в 18:15

Поставки российского сырья по нефтепроводу «Дружба» снова приостановлены. Об этом сообщает издание Deutsche Welle со ссылкой на представителя концерна Shell. Отмечается, что в нефти снова обнаружены примеси органических хлоридов.
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DW: по «Дружбе» снова идет грязная нефть

Газета.Ruвчера в 18:33

Shell сообщила о новой приостановке немецким НПЗ приема нефти по «Дружбе»

РБКвчера в 21:30

Поставки нефти по «Дружбе» снова остановили

Lenta.ruвчера в 18:15

Германия приостановила прием нефти по трубопроводу «Дружба»

Эхо Москвы05:32

СМИ: Немецкий НПЗ приостановил прием нефти по трубопроводу «Дружба»

Фонтанка.Рувчера в 11:05

Органические хлориды вновь нашли в нефтепроводе «Дружба»

News.ruвчера в 10:59

НПЗ в Германии приостановил прием нефти из РФ из-за роста концентрации хлорорганики

ПРАЙМвчера в 10:37
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Происшествия

Сотрудники «Альфы», «Вымпела» и ФСБ задержаны в Москве

Шестеро сотрудников ФСБ России, среди которых сотрудники спецподразделения "Альфа", группы спецназназа "Вымпел" и два офицера управления "К" ФСБ России, задержаны в Москве, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на источник, близкий к ФСБ.
Обновлено вчера в 07:23
Шоу-бизнес

Анастасия Волочкова присоединилась к челленджу с бутылочными крышками

Российская балерина Анастасия Волочкова решила поучаствовать в челлендже Bottle Cap Challenge.
Обновлено в 05:39
Футбол

Два клуба-наследника не поделили трофеи футбольного «Стяуа»

В Румынии продолжается громкий судебный процесс между владельцами двух футбольных команд, каждая из которых считает себя наследницей знаменитого клуба "Стяуа", выигравшего 45 национальных трофеев, а на уровне континента – Кубок чемпионов и Суперкубок УЕФА.
Обновлено в 08:25
Происшествия

Избитую опекунами девочку доставят из Ингушетии в Москву

Самолет, на борту которого находится семилетняя девочка, избитая опекунами в Ингушетии, вылетел из Магаса в Москву в 18:40 мск.
Обновлено вчера в 13:30
Происшествия

Микроавтобус опрокинулся в кювет под Воронежем

Обновлено в 07:54
Армия и оружие

Рогозин рассказал, как ракету «Воевода» можно применять на «гражданке»

Обновлено в 05:40
Политика

Спецаппаратуру нашли у задержанного за госизмену помощника полпреда

Польский паспорт нашли у задержанного за госизмену помощника полпреда в Уральском федеральном округе Александра Воробьёва.
Обновлено вчера в 09:31
Происшествия

В Москве из НИИ украли три миллиона рублей

Из научно-исследовательского института в центре Москвы украли три миллиона рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка полиции.
Обновлено в 07:28
Политика

Оклады военнослужащих и правоохранителей с 1 октября повысят на 4,3%

Ранее Президент России Владимир Путин заявил, что в стране и дальше будут совершенствовать систему социальных гарантий для тех, кто несёт военную и правоохранительную службу.
Обновлено вчера в 01:56
Музыка

Клип Реввы за сутки набрал больше 3,6 млн просмотров

5 июля артист опубликовал на Youtube новый клип на песню «Алкоголичка». За сутки видео посмотрело уже более 3 млн человек.
Обновлено в 06:17
Общество

Росстат назвал регионы с самым большим количеством разводов

Наибольшее число разводов за январь - апрель 2019 года зарегистрировано в Сахалинской области, Карелии, и Ненецком автономном округе (НАО), свидетельствуют данные Росстата.
Обновлено в 05:09
Политика

Американский журналист восхитился Крымом

Американский журналист Джефф Опдайк, написавший статью в газете Los Angeles Times с призывом ездить отдыхать в Крым, объясняет, что хотел поделиться впечатлениями от полуострова, и с сожалением отмечает, что материал неожиданно обрел политическое звучание.
Обновлено в 03:34
Происшествия

В воинской части в Азербайджане произошёл взрыв

Взрыв произошёл в воинской части в Азербайджане, двое военнослужащих погибли, один получил тяжёлое ранение, сообщает РИА Новости со ссылкой на Министерство обороны республики.
Обновлено в 04:10
Культура

Скабеева возмущена сериалом Netflix из-за «плохих русских»

Российская телеведущая Ольга Скабеева выступила с критикой нового сезона сериала "Очень странные дела".
Обновлено в 05:31
Футбол

РПЛ обсудила взаимодействие с лигами Армении, Белоруссии и Казахстана

Руководство Российской премьер-лиги (РПЛ) провело встречу с представителями профессиональных футбольных лиг Армении, Белоруссии, Казахстана и Киргизии.
Обновлено в 07:42
Политика

Зеленский назвал единственное решение проблемы «Северного потока-2»

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что существует единственное решение проблемы трубопровода «Северный поток-2» в пользу Киева.
Обновлено в 07:28
Авто

Составлен рейтинг самых крутых автомобилей в гараже Джереми Кларксона

Джереми Кларксон – самый известный автожурналист мира и бессменный ведущий популярных автомобильных телешоу Top Gear и The Grand Tour.
Обновлено в 01:43
Музыка

Туктамышева отказалась от номера со стриптизом

Во время номера фигуристка исполняла стриптиз. Позднее она призналась, что ей нравится быть секс-символом российского фигурного катания.
Обновлено вчера в 15:09
Происшествия

В Якутии обнаружили несколько фрагментов ракеты-носителя «Союз-2»

Обновлено в 06:27
Общество

В Госдуме предложили увеличить число бюджетных мест в вузах на 25%

Член комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов направил министру науки и высшего образования Михаилу Котюкову предложение об увеличении на 25% количества бюджетных мест в российских высших учебных заведениях.
Обновлено вчера в 23:31
Происшествия

Спасение пассажиров затонувшего в Черном море катера сняли на видео

Очевидцы ЧП у поселка Джубга в Черном море сняли на видео спасение пассажиров перевернувшегося катера "Атолл".
Обновлено в 08:15
Общество

Богатейший человек мира развелся с женой

Обновлено вчера в 21:32
Происшествия

ВСУ обстреляли православный храм в Донбассе

В ночь с 5 на 6 июля зажигательный снаряд, выпущенный ВСУ, пробил крышу Свято-Спиридоновского храма в селе Коминтерново в Донбассе.
Обновлено в 07:31
Общество

МЧС предупредило о грозе в Подмосковье

Обновлено в 08:20
Общество

Никаких пенсий: ПФР оставил без пенсии десятки тысяч россиян

Как сообщают СМИ, только за минувший год Пенсионный фонд России отказался засчитать часть пенсии 170 500 гражданам России.
Обновлено вчера в 06:19
Общество

Умер режиссер Владимир Двинский

Обновлено в 06:32
Футбол

«Спартак» объявил об уходе Сальваторе Боккетти

Обновлено в 07:43
Здоровье

Опасное заболевание пошло на спад: не заболел ни один ребенок

Врачи отмечают еще одно положительное явление: впервые с начала 2019 года за неделю не заболел ни один ребенок.
Обновлено в 07:51
Происшествия

В ЕС нашли еще одну проблему Boeing 737 MAX

Европейский авиарегулятор EASA потребовал, чтобы Boeing исполнить пять требований, прежде чем самолет 737 MAX сможет возобновить полеты.
Обновлено в 06:29
Политика

Зеленский заявил, что готов выполнять минские соглашения

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов полностью выполнять все положения, обозначенные в минских договорённостях.
Обновлено вчера в 18:56
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Город в Германии, в земле Бранденбург. Входит в состав района Уккермарк. Население составляет 34 035 человек. Занимает площадь 200,11 км². Официальный код - 12 0 73 532.
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