Энергетика
Поставки нефти по «Дружбе» снова остановилиLenta.ru вчера в 18:15
Поставки российского сырья по нефтепроводу «Дружба» снова приостановлены. Об этом сообщает издание Deutsche Welle со ссылкой на представителя концерна Shell. Отмечается, что в нефти снова обнаружены примеси органических хлоридов.
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Политика
Зеленский пообещал решить вопрос «Северного потока – 2» через Трампа
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что американский лидер Дональд Трамп сможет решить вопрос строительства газопровода «Северный поток – 2» в пользу Киева.
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Президент UFC: бой Хабиба против Сен-Пьера не имеет смысла
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Обновлено в 08:12
Спорт
В Иркутске стартовало международное ралли «Шелковый путь-2019»
В Иркутске 6 июля состоялся торжественный старт международного ралли-марафона «Шелковый путь-2019».
Обновлено в 08:23
Происшествия
Установлены личности погибших при крушении катамарана в Черном море
Обновлено вчера в 16:28
Армия и оружие
«Панцирь-С1» сбил истребитель в Ливии
Обновлено вчера в 10:00
Происшествия
В воинской части в Азербайджане произошёл взрыв
Взрыв произошёл в воинской части в Азербайджане, двое военнослужащих погибли, один получил тяжёлое ранение, сообщает РИА Новости со ссылкой на Министерство обороны республики.
Обновлено в 04:10
Происшествия
Тетю избитой в Ингушетии девочки проверят на наркотики
Тетю избитой девочки в Ингушетии проверят на содержание наркотиков в организме.
Обновлено в 03:32
Гаджеты
Приложение для обновления Samsung ворует данные кредиток
Попытка обновить смартфон на Android через стороннее приложение из Google Play поставила под угрозу безопасность финансовой информации миллионов пользователей.
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Гаджеты
В камере Google Pixel появится режим «перемотки времени»
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Происшествия
В Калифорнии произошло сильнейшее за 25 лет землетрясение
Как отмечает Los Angeles Times, прошедшее землетрясение является сильнейшим в Южной Калифорнии с 1994 года.
Обновлено 04 июля в 16:04
Происшествия
Помощник полпреда президента задержан по подозрению в госизмене
Задержанный по подозрению в госизмене гражданин РФ оказался помощником полпреда президента в Уральском федеральном округе, Александром Воробьёвым, сообщает «Интерфакс».
Обновлено вчера в 08:39
Футбол
«Спартак» объявил об уходе Сальваторе Боккетти
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Футбол
«Атлетико» договорился о трансфере футболиста «Челси» Мораты
Мадридский футбольный клуб «Атлетико» договорился с лондонским «Челси» о приобретении испанского форварда Альваро Мораты.
Обновлено в 08:23
Игры
В Dota 2 вышла вторая сокровищница Immortal Treasure
Обновлено в 02:50
Шоу-бизнес
Чехова прокомментировала слухи о своем желании сделать пластику
Наблюдая за путешествием Анфисы по Северной Корее, недоброжелатели решили, что телеведущая собирается сделать пластическую операцию.
Обновлено в 06:32
Общество
Федор Конюхов на экспериментальном самолете достиг Крыма
Российский путешественник Федор Конюхов на экспериментальном самолете, оборудованном солнечными батареями, достиг Крыма, сообщили РИА Новости в штабе организации полета.
Обновлено в 04:21
Происшествия
Украденные миллионы кассирши Хайруллиной пропали
Напомним, 27 мая Луиза Хайруллина вынесла из банка в городе Салават, где работала кассиром, по разным данным, от 20 до 25 миллионов рублей и скрылась вместе с мужем и двумя несовершеннолетними детьми.
Обновлено вчера в 05:43
Политика
Американский журналист восхитился Крымом
Американский журналист Джефф Опдайк, написавший статью в газете Los Angeles Times с призывом ездить отдыхать в Крым, объясняет, что хотел поделиться впечатлениями от полуострова, и с сожалением отмечает, что материал неожиданно обрел политическое звучание.
Обновлено в 03:34
Общество
На Аляске зафиксировали рекордную жару
Обновлено вчера в 15:04
Происшествия
Арестованный офицер ФСБ оказался внуком генерала госбезопасности
Знакомый с ходом расследования источник проинформировал о том, что среди задержанных сотрудников ФСБ России есть внук генерала госбезопасности и преподавателя Академии ФСБ.
Обновлено вчера в 18:06
Шоу-бизнес
Алибасов и Федосеева-Шукшина спешно уезжают из России
Обновлено в 02:36
Гаджеты
Фитнес-браслет Huawei Honor Band 5 сможет определять усталость
Фитнес-браслет Honor Band 5, разработанный Huawei, сможет определять усталость пользователя.
Обновлено в 08:22
Происшествия
ВСУ обстреляли православный храм в Донбассе
В ночь с 5 на 6 июля зажигательный снаряд, выпущенный ВСУ, пробил крышу Свято-Спиридоновского храма в селе Коминтерново в Донбассе.
Обновлено в 07:31
Происшествия
В Иркутской области задержали подозреваемых в мародерстве
В Иркутской области задержали 5 человек, подозреваемых в кражах имущества, в том числе из подтопленных домов.
Обновлено вчера в 15:27
Общество
Супруга вице-президента Дубая сбежала от него в Европу
В ОАЭ разразился большой скандал: шестая жена вице-президента и премьер-министра ОАЭ, правителя Дубая шейха ибн аль-Мактума, сбежала от него, сообщает портал Wday.
Обновлено 04 июля в 05:56
Авто
«Заряженный» Volkswagen T-Roc R представлен в Гудвуде
Обновлено в 08:58
Происшествия
Полиция задержала истязавшего жену и дочь петербуржца
Полиция задержала мужчину, который подозревается в регулярном избиении супруги и дочери, сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.
Обновлено в 08:15
Футбол
«Зенит» и «Локомотив» сразятся за Суперкубок России
Обновлено вчера в 17:34
Политика
Французский эксперт призвал Еврокомиссию поддержать «Северный поток-2»
Улучшить ситуацию может и трубопровод «Северный поток-2», уверен Кошар.
Обновлено в 02:39