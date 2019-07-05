Энергетика

Поставки нефти по «Дружбе» снова остановилиLenta.ru вчера в 18:15

Поставки российского сырья по нефтепроводу «Дружба» снова приостановлены. Об этом сообщает издание Deutsche Welle со ссылкой на представителя концерна Shell. Отмечается, что в нефти снова обнаружены примеси органических хлоридов.
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Германия приостановила прием нефти по трубопроводу «Дружба»

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Shell сообщила о новой приостановке немецким НПЗ приема нефти по «Дружбе»

РБКвчера в 21:30

НПЗ в Германии приостановил прием нефти из РФ из-за роста концентрации хлорорганики

ПРАЙМвчера в 10:37

DW: по «Дружбе» снова идет грязная нефть

Газета.Ruвчера в 18:33

СМИ: Немецкий НПЗ приостановил прием нефти по трубопроводу «Дружба»

Фонтанка.Рувчера в 11:05

Органические хлориды вновь нашли в нефтепроводе «Дружба»

News.ruвчера в 10:59

Поставки нефти по «Дружбе» снова остановили

Lenta.ruвчера в 18:15
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Политика

Зеленский пообещал решить вопрос «Северного потока – 2» через Трампа

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что американский лидер Дональд Трамп сможет решить вопрос строительства газопровода «Северный поток – 2» в пользу Киева.
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Президент UFC: бой Хабиба против Сен-Пьера не имеет смысла

Хабиб – чемпион, который еще никому не проиграл. У него и без Сен-Пьера хватает дел в своём дивизионе.
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Спорт

В Иркутске стартовало международное ралли «Шелковый путь-2019»

В Иркутске 6 июля состоялся торжественный старт международного ралли-марафона «Шелковый путь-2019».
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Установлены личности погибших при крушении катамарана в Черном море

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«Панцирь-С1» сбил истребитель в Ливии

Обновлено вчера в 10:00
Происшествия

В воинской части в Азербайджане произошёл взрыв

Взрыв произошёл в воинской части в Азербайджане, двое военнослужащих погибли, один получил тяжёлое ранение, сообщает РИА Новости со ссылкой на Министерство обороны республики.
Обновлено в 04:10
Происшествия

В Москве проходят одиночные пикеты в поддержку сестер Хачатурян

Обновлено в 07:30
Происшествия

Тетю избитой в Ингушетии девочки проверят на наркотики

Тетю избитой девочки в Ингушетии проверят на содержание наркотиков в организме.
Обновлено в 03:32
Гаджеты

Приложение для обновления Samsung ворует данные кредиток

Попытка обновить смартфон на Android через стороннее приложение из Google Play поставила под угрозу безопасность финансовой информации миллионов пользователей.
Обновлено в 03:51
Гаджеты

В камере Google Pixel появится режим «перемотки времени»

Обновлено вчера в 09:55
Происшествия

В Калифорнии произошло сильнейшее за 25 лет землетрясение

Как отмечает Los Angeles Times, прошедшее землетрясение является сильнейшим в Южной Калифорнии с 1994 года.
Обновлено 04 июля в 16:04
Происшествия

Помощник полпреда президента задержан по подозрению в госизмене

Задержанный по подозрению в госизмене гражданин РФ оказался помощником полпреда президента в Уральском федеральном округе, Александром Воробьёвым, сообщает «Интерфакс».
Обновлено вчера в 08:39
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«Спартак» объявил об уходе Сальваторе Боккетти

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Футбол

«Атлетико» договорился о трансфере футболиста «Челси» Мораты

Мадридский футбольный клуб «Атлетико» договорился с лондонским «Челси» о приобретении испанского форварда Альваро Мораты.
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Чехова прокомментировала слухи о своем желании сделать пластику

Наблюдая за путешествием Анфисы по Северной Корее, недоброжелатели решили, что телеведущая собирается сделать пластическую операцию.
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Общество

Федор Конюхов на экспериментальном самолете достиг Крыма

Российский путешественник Федор Конюхов на экспериментальном самолете, оборудованном солнечными батареями, достиг Крыма, сообщили РИА Новости в штабе организации полета.
Обновлено в 04:21
Происшествия

Украденные миллионы кассирши Хайруллиной пропали

Напомним, 27 мая Луиза Хайруллина вынесла из банка в городе Салават, где работала кассиром, по разным данным, от 20 до 25 миллионов рублей и скрылась вместе с мужем и двумя несовершеннолетними детьми.
Обновлено вчера в 05:43
Политика

Американский журналист восхитился Крымом

Американский журналист Джефф Опдайк, написавший статью в газете Los Angeles Times с призывом ездить отдыхать в Крым, объясняет, что хотел поделиться впечатлениями от полуострова, и с сожалением отмечает, что материал неожиданно обрел политическое звучание.
Обновлено в 03:34
Общество

На Аляске зафиксировали рекордную жару

Обновлено вчера в 15:04
Происшествия

Арестованный офицер ФСБ оказался внуком генерала госбезопасности

Знакомый с ходом расследования источник проинформировал о том, что среди задержанных сотрудников ФСБ России есть внук генерала госбезопасности и преподавателя Академии ФСБ.
Обновлено вчера в 18:06
Шоу-бизнес

Алибасов и Федосеева-Шукшина спешно уезжают из России

Обновлено в 02:36
Гаджеты

Фитнес-браслет Huawei Honor Band 5 сможет определять усталость

Фитнес-браслет Honor Band 5, разработанный Huawei, сможет определять усталость пользователя.
Обновлено в 08:22
Происшествия

ВСУ обстреляли православный храм в Донбассе

В ночь с 5 на 6 июля зажигательный снаряд, выпущенный ВСУ, пробил крышу Свято-Спиридоновского храма в селе Коминтерново в Донбассе.
Обновлено в 07:31
Происшествия

В Иркутской области задержали подозреваемых в мародерстве

В Иркутской области задержали 5 человек, подозреваемых в кражах имущества, в том числе из подтопленных домов.
Обновлено вчера в 15:27
Общество

Супруга вице-президента Дубая сбежала от него в Европу

В ОАЭ разразился большой скандал: шестая жена вице-президента и премьер-министра ОАЭ, правителя Дубая шейха ибн аль-Мактума, сбежала от него, сообщает портал Wday.
Обновлено 04 июля в 05:56
Авто

«Заряженный» Volkswagen T-Roc R представлен в Гудвуде

Обновлено в 08:58
Происшествия

Полиция задержала истязавшего жену и дочь петербуржца

Полиция задержала мужчину, который подозревается в регулярном избиении супруги и дочери, сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.
Обновлено в 08:15
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«Зенит» и «Локомотив» сразятся за Суперкубок России

Обновлено вчера в 17:34
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Французский эксперт призвал Еврокомиссию поддержать «Северный поток-2»

Улучшить ситуацию может и трубопровод «Северный поток-2», уверен Кошар.
Обновлено в 02:39
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