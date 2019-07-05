Энергетика

Поставки нефти по «Дружбе» снова остановилиLenta.ru вчера в 18:15

Поставки российского сырья по нефтепроводу «Дружба» снова приостановлены. Об этом сообщает издание Deutsche Welle со ссылкой на представителя концерна Shell. Отмечается, что в нефти снова обнаружены примеси органических хлоридов.
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Поставки российской нефти по нефтепроводу "Дружба" были вновь остановлены, так как специалисты опять обнаружили в сырье примеси, сообщает Die Deutsche Welle
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Газета.Ru09:46

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Поставки нефти по «Дружбе» вновь остановили

Газета.Ru09:46

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