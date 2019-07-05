Энергетика

Поставки нефти по «Дружбе» снова остановилиLenta.ru вчера в 18:15

Поставки российского сырья по нефтепроводу «Дружба» снова приостановлены. Об этом сообщает издание Deutsche Welle со ссылкой на представителя концерна Shell. Отмечается, что в нефти снова обнаружены примеси органических хлоридов.
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Поставки российской нефти по нефтепроводу "Дружба" были вновь остановлены, так как специалисты опять обнаружили в сырье примеси, сообщает Die Deutsche Welle
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Газета.Ru09:46

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Поставки нефти по «Дружбе» вновь остановили

Газета.Ru09:46

Органические хлориды вновь нашли в нефтепроводе «Дружба»

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Shell сообщила о новой приостановке немецким НПЗ приема нефти по «Дружбе»

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НПЗ в Германии приостановил прием нефти из РФ из-за роста концентрации хлорорганики

ПРАЙМвчера в 10:37
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Автоматически обработано 7308 источников, обновлено в 11:45, Вашингтон
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Как пишет The Insider, в третий раз в Швейцарии Сергеев встречался с сотрудниками ГРУ Александром Петровым и Русланом Бошировым, которых Лондон обвиняет в отравлении Скрипалей.
Обновлено в 10:41
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«Заряженный» Volkswagen T-Roc R представлен в Гудвуде

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Порядка 42 тысяч российских врачей получили от фармацевтических компаний более 3,3 миллиарда рублей в минувшем году.
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