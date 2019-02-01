Поставки газа с проекта «Сахалин-1» возобновленыКоммерсантъ вчера в 14:40

Подача газа с месторождения Чайво в магистральный газопровод была прекращена днем 1 февраля в результате аварийной остановки на компрессорной станции берегового комплекса подготовки газа (БКП).

с чего всё началось

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