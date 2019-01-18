Энергетика
Поставки газа по «Северному потоку» выросли на 15% в 2018 годуiReactor вчера в 20:28
В прошлом году Россия увеличила поставки газа по «Северному потоку» и перекачала в Европу 58,8 миллиардов кубометров топлива. Представители Nord Stream AG сообщили, что данный показатель является самым высоким в истории загрузки газопровода с момента его эксплуатации.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Экспорт газа по «Северному потоку» в 2018 году составил рекордные 58,8 млрд кубометров
Rambler News Serviceвчера в 10:25
Автоматически обработано 7195 источников, обновлено в 13:51, Ашберн
Происшествия
Настя Рыбка в суде попросила прощения у Дерипаски
Обновлено в 10:44
Происшествия
Полиция применила водомет против протестующих в Париже
Обновлено в 11:49
Общество
Поставившее мировой рекорд по лайкам яйцо треснуло
Обновлено в 08:24
Общество
Школьник, мечту которого исполнил Путин, выложил видео про борт №1
Школьник из башкирского Сибая Арслан Каипкулов, мечту которого — побывать внутри президентского самолета Ил-96 — исполнил Владимир Путин перед Новым годом, рассказал РИА Новости о впечатлениях от разговора с главой государства, как стал знаменит на всю страну и как снимал на камеру борт №1.
Обновлено в 12:12
Общество
Умер «самый симпатичный пес в мире» по кличке Бу
Обновлено в 12:14
Происшествия
«Жёлтые жилеты» ворвались в тюрьму во французском Дижоне
Масштабные протесты «жёлтых жилетов» начались во Франции 17 ноября с требования не повышать налог на топливо и цены на бензин.
Обновлено в 13:44
Происшествия
Елизавету II уличили в нарушении правил дорожного движения
Королева Елизавета II была замечена за рулем автомобиля с непристегнутым ремнем безопасности, что в Великобритании считается серьезным нарушением.
Обновлено в 11:46
Происшествия
Убитого мэра Гданьска похоронили в главном храме города
Обновлено в 09:08
Происшествия
На акции памяти Маркелова и Бабуровой в Москве прошли задержания
В Москве, на акции памяти адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой на Гоголевском бульваре, задержали несколько человек.
Обновлено в 09:04
Происшествия
В результате взрыва трубопровода в Мексике погибли не менее 20 человек
Как сообщил губернатор штата Омара Фаяда, погибли минимум 20 человек, пострадали — более 70.
Обновлено вчера в 21:54
Политика
Филарет снова объявил себя патриархом всея Руси
После месячной паузы лидер бывшего Киевского патриархата Филарет (Денисенко) снова стал именовать себя патриархом Киевским и всея Руси-Украины.
Обновлено в 05:54
Музыка
Архив омской панк-группы «Гражданская оборона» выставляют на торги
Уникальный лот с рукописями и неизданным материалом группы уйдет с молотка в Аукционном доме «Литфонд» 24 января.
Обновлено в 06:29
Происшествия
Прокуратура выявила необоснованные долги за газ в Дагестане
«В рамках проводимой работы по декриминализации сферы топливно-энергетического комплекса прокуратурой республики и органами правоохраны выявлены многочисленные факты необоснованного начисления гражданам долгов за потребление газа и несанкционированного его потребления»,— уточнили в прокуратуре.
Обновлено в 11:04
Политика
Захарова ответила на слова Чубайса о бедности населения России
Официальный представитель МИД России Мария Захарова обратилась к главе «Роснано» Анатолию Чубайсу с просьбой объяснить, почему, по его же словам, значительная часть россиян живет бедно.
Обновлено в 13:15
Экономика
Facebook могут оштрафовать за передачу личных данных пользователей
В марте Facebook оказался в центре скандала, когда стало известно об утечке данных 87 млн пользователей Facebook через компанию Cambridge Analytica.
Обновлено в 04:25
Авто
Названы самые популярные автомобили Москвы в 2018 году
Эксперты агентства «АвтоСТАТ» назвали ТОП-10 самых популярных автомобилей Москвы.
Обновлено в 01:39
Космос
«Роскосмос» сообщил о готовности создать новую сверхтяжелую ракету
В начале января Рогозин объявил, что новая российская сверхтяжелая ракета для полета на Луну будет называться "Енисей".
Обновлено в 13:00
Авто
Jaguar C-X75 Джеймса Бонда выставили на продажу
Суперкар Jaguar C-X75, который был создан специально для съемок одного из фильмов о приключениях агента Джеймса Бонда, был выставлен на продажу.
Обновлено в 07:55
Происшествия
Энергоблок Ровненской АЭС вновь подключили к сети
Третий энергоблок Ровненской АЭС вновь подключен к сети после устранения неполадок, продолжается набор мощности, сообщила пресс-служба генерирующей компании "Энергоатом".
Обновлено в 10:22
Авто
Копия Hyundai Santa Fe за 900 тысяч рублей готовится к продажам
На сайте министерства промышленности Китая появились официальные снимки серийного паркетника Haima SG00, который представляет собой копию нового Hyundai Santa Fe Концептуальная версия модели была показана еще прошлой весной.
Обновлено в 04:22
Происшествия
Напавшего на женщину россиянина арестовали в Норвегии
Инцидент случился в тот же день – в супермаркете в Осло он напал с ножом на женщину. Как сообщалось накануне, пострадавшая в больнице.
Обновлено в 10:15
Общество
Николая Валуева раскритиковали за купание в проруби «с подогревом»
Пользователи соцсети Instagram раскритиковали российского политика и бывшего боксера-тяжеловеса за видео, в котором депутат Госдумы окунается в прорубь в Крещение.
Обновлено в 07:51
Происшествия
Самолет экстренно сел в Волгограде из-за самочувствия пассажиров
Обновлено в 08:17
Происшествия
Жители Васильевского острова пожаловались на сильный запах газа
Обновлено в 12:23
Армия и оружие
В Черное море направили эсминец ВМС США с ракетами «Томагавк»
Эсминец Военно-морских сил США USS Donald Cook направляется в акваторию Черного моря, сообщается на странице командования шестого флота ВМС США в Facebook.
Обновлено в 13:37
Происшествия
Погибшие летчики Су-34 запутались в парашютах
Тела двух летчиков, которые погибли после инцидента с двумя истребителями-бомбардировщиками Су-34 в небе над Японским морем, были опутаны частями парашютной системы.
Обновлено в 12:21
Общество
В Госдуме предложили списать невозвратные долги по ЖКХ по всей России
Член комитета Госдумы по охране здоровья и первый секретарь ульяновского обкома КПРФ Алексей Куринный призвал по примеру Чечни списать со всех россиян невозвратные долги за коммунальные услуги.
Обновлено в 06:32
Футбол
Кавани и Мбаппе повторили достижение по хет-трикам 40-летней давности
Футболисты французского "Пари Сен-Жермен" Эдинсон Кавани и Килиан Мбаппе повторили достижение по хет-трикам, которое держалось в высшей лиге Франции сорок лет.
Обновлено в 13:25
Армия и оружие
СNBC: Россия успешно испытала систему ПРО «Нудоль»
Американский телеканал отмечает, что, по данным разведки США, российская система "Нудоль" будет выполнять именно противоспутниковые миссии, причем в 2018 году она была испытана дважды, а всего систему тестировали семь раз.
Обновлено в 02:37
Спорт
Чемпион США по фигурному катанию найден мертвым
Американский фигурист Джон Кафлин, выступавший в парном катании, скончался на 34-м году жизни.
Обновлено в 11:39