Политика

Поставки газа из Азербайджана в ЕС могут вырасти вдвоеNews.ru 05:20

Европейский Союз может рассмотреть проекты по наращиванию поставок азербайджанского газа вдвое. С таким заявлением выступил еврокомиссар по бюджету и кадровым ресурсам Гюнтер Эттингер.
Читать в источнике

Подробнее о событии

В ЕС заявили о планах увеличить поставки азербайджанского газа вдвое

Известия06:24

ЕС может рассмотреть проекты по наращиванию поставок азербайджанского газа в Европу

Телеканал 360°08:11

Эттингер: Туркмении предложили принять участие в «Южном газовом коридоре»

Вести.Финанс06:23

Газовый проект Азербайджана привлек новых стран-участниц из Евросоюза

Sputnik Азербайджан09:43

Поставки газа из Азербайджана в ЕС могут вырасти вдвое

News.ru05:20

Российский эксперт: Еврокомиссия убедила Рим продолжить газопровод из Азербайджана

Москва-Баку.ru05:53

Южный газовый коридор заработает в 2020 году

Большая Азия18 февраля в 06:56
Показать все источники
Автоматически обработано 7255 источников, обновлено в 21:36, Ашберн
Политика

Владимир Путин призвал пересчитать пенсии

Владимир Путин призвал индексировать пенсию и денежные выплаты сверх прожиточного минимума.
Обновлено в 04:59
Происшествия

Число погибших в результате пожара в столице Бангладеш возросло до 56

Число погибших в результате пожара в доме в городе Дакка увеличилось до 56.
Обновлено в 20:56
Политика

На компанию, перевозившую ракеты для С-400 в Китай, подали в суд

Два судебных иска поданы к морскому агентству «Балтик Транс-порт» (Санкт-Петербург) из-за повреждения ракет для зенитных ракетных комплексов С-400 «Триуфм», следовавших в Китай, пишет Фонтанка.ru.
Обновлено в 19:45
Политика

Глава МИД Украины заявил, что Крым стал более «украинским»

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин написал в своем фейсбуке, что с момента присоединения Крыма к России полуостров стал более "украинским".
Обновлено в 20:44
Политика

Курц после встречи с Трампом заявил о поддержке «Северного потока-2»

Канцлер Австрии Себастьян Курц после встречи с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне заявил, что его страна заинтересована в надежности энергоснабжения и продолжит продвигать проект «Северный поток-2».
Обновлено в 20:59
Кино

Скончалась народная артистка СССР Гюлли Мубарякова

Обновлено в 18:42
Экономика

Bloomberg представил очередной рейтинг доступности наркотиков

Bloomberg представил очередной рейтинг доступности наркотиков Доступнее всего наркотики в Люксембурге, Нидерландах и Уругвае — по подсчетам Bloomberg, там потребительская корзина из опиоидов, кокаина, марихуаны и амфетамина, составляет от 9% до 11% недельного дохода.
Обновлено в 10:59
Экономика

Зимбабве решило отвязаться от доллара и ввести новую валюту

Глава Центробанка Джон Мангудья заявил, что вся суррогатная валюта и электронные доллары будут переименованы в доллары RTGS (Real Time Gross Settlement, валовые расчеты в реальном времени) и будут торговаться на новом межбанковском валютном рынке по отношению к доллару США и другим иностранным валютам.
Обновлено в 19:38
Политика

Захарова высмеяла реакцию НАТО на послание Путина

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова высмеяла реакцию НАТО на послание российского президента Владимира Путина Федеральному собранию.
Обновлено в 16:07
Авто

Названы Топ-10 самых продаваемых японских автомобилей в РФ

Обновлено в 10:14
Политика

Лейтенант Береговой охраны США задержан за подготовку теракта

В Вашингтоне задержан лейтенант Береговой охраны США, готовивший покушение на политиков и журналистов.
Обновлено в 19:00
Политика

Пенсии в России предложили передавать по наследству

Инициатива предполагает то, что россиянин, который на протяжении жизни уплачивал страховые взносы, должен быть уверен, что они будут возвращены в виде страховой пенсии или в виде выплаты наследникам.
Обновлено в 21:09
Происшествия

Родители устроили самосуд над пятиклассником в Приморье

Обновлено в 03:40
Происшествия

В Москве эвакуирован Курский вокзал

"На Курском вокзале проведена эвакуация людей из-за угрозы взрыва", - сказал источник.
Обновлено в 17:53
Единоборства

Чемпион UFC Нурмагомедов предложил Сен-Пьеру провести бой в ноябре

Провести поединок в ноябре этого года предложил обладатель пояса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов канадцу Жоржу Сен-Пьеру.
Обновлено в 15:57
Политика

Болтон: военный атташе Венесуэлы при ООН поддержал Гуайдо

"Военный атташе Венесуэлы при ООН полковник Педро Чиринос объявил об официальном признании Хуана Гуайдо временным президентом Венесуэлы", - написал Болтон.
Обновлено в 19:30
Политика

СМИ узнали о наказе Венесуэлы компаниям страны открыть счета в России

Власти Венесуэлы поручили руководителям 50 компаний по производству потребительских товаров открыть банковские счета в России, Турции, Китае и Индии и начать выстраивать отношения с поставщиками в этих странах.
Обновлено в 16:21
Хоккей

ЦСКА обыграл «Локомотив» и стал победителем регулярного чемпионата КХЛ

Обновлено в 14:19
Экономика

Торговые сети предупредили о задержках в поставках молочной продукции

Причиной возможных задержек называют приказ Минсельхоза, обязывающий с 1 июля оформлять ветеринарные сопроводительные документы на пакетированные молочные продукты для внесения их в единую систему "Меркурий", пишут "Известия".
Обновлено в 17:33
Автоспорт

Квят показал лучшее время в третий день тестовых заездов «Формулы-1»

Российский пилот Toro Rosso Даниил Квят оказался самым быстрым по итогам третьего дня зимних тестов «Формулы-1» в Барселоне.
Обновлено в 12:46
Политика

Население Украины за год сократилось более чем на 233 тыс. человек

В 2018 году численность населения Украины сократилась на 233,2 тыс. человек.
Обновлено в 14:19
Политика

Гость послания Путина свалился на пол в зале

Обновлено в 07:20
Футбол

Роналду показал фанатам пять. «Атлетико» наказал его за выпендреж

Обновлено в 17:55
Политика

Президент Швейцарии опроверг информацию о переговорах с Гуайдо

Президент Швейцарии Ули Маурер опроверг информацию о переговорах с лидером венесуэльской оппозиции Хуаном Гуайдо.
Обновлено в 15:57
Происшествия

Мать Скрипаля попросила полицию признать ее сына пропавшим без вести

Мать бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля Елена обратилась в полицию с просьбой признать ее сына и его дочь Юлию пропавшими без вести.
Обновлено вчера в 14:49
Политика

Правительство Исландии продлило разрешение на китовую охоту

Правительство Исландии приняло решение продлить разрешение на охоту на китов на следующие пять лет, сообщает в среду Sveriges Radio.
Обновлено в 16:59
Политика

Путин заявил о теоретической угрозе отключения России от интернета

Президент России Владимир Путин заявил, что существует теоретическая угроза отключения страны от интернета, в связи с чем необходимо создавать независимую сеть.
Обновлено в 11:52
Общество

Дети нашли в школьном супе странное мясо «с щупальцами»

Обновлено вчера в 22:21
Происшествия

Раскрыта тайна семьи найденного с мешком на голове ребёнка

Бывший муж женщины, оставившей ночью своего шестилетнего сына с мешком на голове в парке «Лосиный остров», рассказал, что их семья распалась несколько лет назад из-за того, что ребёнок оказался не его.
Обновлено в 16:21
Происшествия

Во Внуково едва не столкнулись частный самолет и пассажирский Boeing

Частный самолет Bombardier Challenger 600 во время взлета в аэропорту Внуково 19 февраля не выполнил команду диспетчера и продолжил набор высоты, что грозило столкновением с заходившим на посадку пассажирским Boeing.
Обновлено в 10:24
ещё по теме
Гюнтер Эттингер
Немецкий политик
Германский политик из партии ХДС. В 2005-2010 являлся премьер-министром федеральной земли Баден-Вюртемберг. С 2010 по 2014 год занимал должность европейского комиссара по энергетике, а с 1 ноября 2014 года являлся европейским комиссаром по цифровой экономике и обществу, с 2017 года -- комиссаром по бюджету и человеческим ресурсам. Отвечает за составление бюджета ЕС на 2021-2027 годы.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное