Экономика

Поставки Huawei в первом полугодии выросли на 24% вопреки санкциям СШАРБК 06:27

На презентации во вторник Лян Хуа заявил, что действия США привели к «снижению потребительского доверия», но компания все равно показала рост в первом полугодии. Общая выручка Huawei за этот период составила 401,3 млрд юаней ($58,3 млрд), что на 23,2% больше, чем за аналогичный период 2018 года.
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