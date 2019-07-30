Экономика
Поставки Huawei в первом полугодии выросли на 24% вопреки санкциям СШАРБК 06:27
На презентации во вторник Лян Хуа заявил, что действия США привели к «снижению потребительского доверия», но компания все равно показала рост в первом полугодии. Общая выручка Huawei за этот период составила 401,3 млрд юаней ($58,3 млрд), что на 23,2% больше, чем за аналогичный период 2018 года.
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Автоматически обработаны 7262 источника, обновлено в 07:51, Вашингтон
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Генпрокурор России Юрий Чайка заявил, что несанкционированные акции в Москве не должны повториться.
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Генконсул рассказал о десятках умерших в Анталье российских туристов
Количество россиян, умерших во время отдыха в турецкой Анталье в 2019 году, исчисляется десятками, заявил генконсул России Олег Рогоза.
Обновлено в 07:26
Политика
Мужа Жасмин объявили в международный розыск
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Подписано распоряжение об открытии аэропорта в Саратове
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Еще один обвиняемый по делу о разбое офицер ФСБ признал вину
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Обновлено в 06:25
Общество
Власти утвердили перечень потенциально опасных пород собак
Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление, утверждающее список из 12 собачьих пород, признанных потенциально опасными.
Обновлено в 00:50
Политика
Аваков обвинил Порошенко в «бессовестной лжи»
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Мэрия Москвы предложила проспект Сахарова для митинга 3 августа
Обновлено вчера в 12:42
Общество
Часть территории бывшего завода «ЗИЛ» выставили на торги
Обновлено в 05:23
Армия и оружие
Индия купит у России ракеты на 218 миллионов долларов
Обновлено вчера в 16:42
Политика
В США предложили предусмотреть в бюджете новые санкции против России
Сенаторы в США предложили предусмотреть в военном бюджете возможность расширения санкций в отношении энергетического, банковского и оборонного сектора России в случае нового «вмешательства» Москвы в американские выборы.
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Политика
Команда Зеленского придумала способ возвращения Крыма
По словам Корниевича, Украина может стать инициатором создания международной площадки для переговоров по Крыму.
Обновлено вчера в 20:34
Происшествия
Два человека погибли при падении пассажирского автобуса в реку в Китае
По меньшей мере два человека погибли, девять пострадали в результате падения пассажирского автобуса с моста в реку в китайском городе Хайкоу.
Обновлено в 04:16
Технологии
Mail.ru Group повысила требования к качеству рекламного трафика
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Политика
Генпрокуратура проведет массовые проверки пенсионных фондов
Генпрокуратура России в августе по поручению главы государства начинает массовые проверки работы пенсионных фондов, заявил во вторник первый замгенпрокурора Александр Буксман.
Обновлено в 04:54
Происшествия
Появилось видео ДТП с участием бывшего вице-губернатора
Экс-вице-губернатор Челябинской области, гендиректор агрохолдинга «Равис», Андрей Косилов за рулем Lexus совершил столкновение с «Лада Веста».
Обновлено вчера в 09:52
Кино
Петров ушел от Старшенбаум к начинающей актрисе
По информации издания, новой девушкой Петрова стала молодая актриса Стася Милославская. Девушка моложе Александра на шесть лет.
Обновлено вчера в 13:32
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Конопля оказалась в 30 раз эффективнее аспирина
Обновлено в 06:05
Общество
Красноярский губернатор заявил, что тушить лесные пожары бессмысленно
Обновлено вчера в 10:05
Происшествия
Третий за день пассажир упал на пути в московском метро
Судьба упавшего человека не уточняется. Ранее на фиолетовой ветке Московского метрополитена человек упал на путь.
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Экономика
МЭР: Зарплата главы Фонда развития моногородов снижена вдвое
С момента избрания главы Минэкономразвития Максима Орешкина председателем наблюдательного совета Фонда развития моногородов зарплата гендиректора фонда Ирины Макиевой была снижена в два раза, указало министерство в ответ на критику Счетной палатой программы "Комплексное развитие моногородов".
Обновлено в 07:03
Игры
Sony отгрузила 100 миллионов консолей PlayStation 4
Ранее компания сообщала, что в наступившем финансовом году, который начался 1 апреля 2019-го и закончится 31 марта 2020-го, планирует продать 16 миллионов консолей.
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