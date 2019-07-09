Экономика
Поставки Boeing 737 упали после запрета на полеты модели MAXРБК вчера в 14:42
Приостановлены полеты Boeing 737 MAX в том числе в России и США. Как отмечает Reuters, по итогам первого полугодия корпорация Boeing Co продала значительно меньше самолетов, чем ее главный конкурент — европейская компания Airbus, которая отчиталась о поставках за первое полугодие 389 машин.
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Политика
Гройсман поручил найти деньги на отмененный Зеленским парад
Премьер-министр Украины Гройсман на заседании Кабмина в среду, 10 июля, поручил Минфину и Минобороны найти дополнительные средства для проведения военного парада на День независимости.
Обновлено в 05:23
Происшествия
Муж сбежавшей с миллионами кассирши рассказал о мотивах супруги
Супруг кассирши Луизы Хайруллиной, подозреваемой в хищении 24,5 миллиона рублей из банка, дал эксклюзивное интервью программе «Пусть говорят».
Обновлено в 06:16
Происшествия
Суд арестовал около €122 млн на счетах экс-министра Абызова
Басманный суд Москвы наложил арест на €121,7 млн (8,7 млрд рублей), находящихся на банковских счетах экс-министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова.
Обновлено вчера в 21:03
Экономика
Кудрин усомнился в прогнозах Минфина о росте реальных доходов россиян
В Счетной палате считают "слишком оптимистичным" прогноз главы Минфина Антона Силуанова о том, что в 2019 году реальные доходы россиян вырастут на 1%, заявил глава контрольного ведомства Алекей Кудрин.
Обновлено в 05:12
Общество
Россиян предупредили о погодных аномалиях в августе
На азиатской территории прогнозируются небольшие отрицательные аномалии в Иркутской области, Туве, на юге Красноярского края.
Обновлено в 03:07
Единоборства
Порье назвал себя настоящим чемпионом на русском языке
Обновлено в 06:21
Энергетика
Госдума до 16 июля отложила законопроект о сдерживании цен на бензин
Депутаты Госдумы в ходе пленарного заседания 10 июля отказались голосовать за правительственные поправки, направленные на сдерживание цен на бензин, и предложили перенести обсуждение законопроекта во втором чтении на 16 июля, передает корреспондент ИА REGNUM.
Обновлено в 06:27
Шоу-бизнес
Анастасия Костенко празднует день рождения дочери
Ростовская фотомодель Анастасия Костенко, а по совместительству супруга футболиста Дмитрия Тарасова, 10 июля отмечает день рождения своей дочери Миланы, которой исполнился год.
Обновлено в 05:38
Политика
Меркель в третий раз задрожала на встрече на высшем уровне
Похожий случай произошел с канцлером 18 июня во время встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским в Берлине.
Обновлено в 07:09
Шоу-бизнес
Олег Газманов продемонстрировал идеальный торс накануне 68-летия
Напомним, народный артист России Олег Газманов, которому 22 июля исполнится 68 лет, является мастером спорта по спортивной гимнастике.
Обновлено в 05:05
Музыка
Украина не пустит на «Евровидение» выступавших в России детей
Организаторы Евровидения откликнулись на скандал с Maruv на Украине Отмечается, что в отборе на песенный конкурс не смогут принимать участие дети, выступавшие в России после 1 января 2014 года, передает RT.
Обновлено в 02:59
Футбол
В интернете опубликованы фотографии красной формы «Зенита»
Обновлено в 06:23
Политика
Жители Грузии приветствовали решение Путина по санкциям
Пользователи соцсетей из Грузии бурно отреагировали на заявление президента России Владимира Путина о том, что он против введения санкций в отношении Тбилиси, информирует РИА "Новости".
Обновлено вчера в 20:56
Экономика
Матвиенко попросила Счетную палату проверить расходы Дом.РФ
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко попросила Счетную палату проверить работу Дом.РФ.
Обновлено в 06:44
Происшествия
В Калуге сел самолет из Черногории из-за потерявшего сознание пилота
Самолет авиакомпании Montenegro Airlines, летевший из черногорского города Тиват в "Домодедово", совершил экстренную посадку в аэропорту Калуги из-за сердечного приступа у пилота, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
Обновлено в 07:19
Армия и оружие
Российский корабль зашел в зону учений Украины и НАТО
Обновлено в 07:14
Авто
Появились первые фото обновленного Lada Largus
Первые экземпляры обновленного Lada Largus уже начали сходить с конвейера B0 еще в конце февраля 2019 года, а вот Cross-модификацию начyут производить в течении недели.
Обновлено 08 июля в 04:03
Происшествия
Число жертв наводнения в Иркутской области увеличилось до 25
Число погибших в результате наводнения в Иркутской области достигло 25. Восемь человек до сих пор числятся пропавшими без вести.
Обновлено в 06:05
Транспорт
В России могут появиться квадратные светофоры и турбоперекрестки
В России могут появиться скоростные турбоперекрестки и светофоры с квадратными секциями вместо круглых.
Обновлено вчера в 19:16
Шоу-бизнес
Разведенного Виторгана уличили в романе с Нинидзе
СМИ сообщили о романе двух актеров, в 2019 году переживших развод: 46-летнего Максима Виторгана и 27-летней Нино Нинидзе получили подтверждение.
Обновлено в 03:11
Общество
В Магадане начали штрафовать за кормление голубей
Голуби создают в нашем городе не меньше проблем, чем чайки и собаки, и я призываю магаданцев воздержаться от их кормления, - заявил Гришан во время осмотра.
Обновлено вчера в 04:10
Политика
Венедиктов передал президенту Украины письмо мамы Вышинского
Главный редактор радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов приехал в столицу Украины, чтобы передать президенту страны Владимиру Зеленскому письмо от матери арестованного главного редактора "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского.
Обновлено в 05:06
Политика
Зеленский назначил нового губернатора Киевской области
Президент Украины назначил новым главой Киевской областной государственной администрации Михаила Бно-Айрияна.
Обновлено в 05:32
Политика
Зеленский выгнал с совещания секретаря горсовета Борисполя
Президент Украины Владимир Зеленский заставил покинуть официальную встречу секретаря Борисполького горсовета Ярослава Годунка, сообщило 10 июля издание «Украинская правда».
Обновлено в 06:13
Армия и оружие
Главком ВМФ России рассказал о планах строительства атомного авианосца
Ранее во вторник руководитель Крыловского государственного научного центра Павел Филиппов сообщил, что центр разработал новую концепцию неатомного многоцелевого авианосца для ВМФ РФ водоизмещением 40 тыс. т. Его стоимость составит 200 млрд рублей, время строительства — пять лет.
Обновлено в 06:19
Происшествия
В соцсети объявили сбор денег для башкирской кассирши
Обновлено в 04:45
Политика
Познер прокомментировал оскорбления Габунии в адрес Путина
Телеведущий Владимир Познер прокомментировал грубое высказывание грузинского журналиста Георгия Габунии в адрес российского лидера Владимира Путина.
Обновлено вчера в 16:44
Общество
Доренко оштрафовали через неделю после смерти за неправильную парковку
Главного редактора радиостанции «Говорит Москва» Сергея Доренко оштрафовали за неправильную парковку через неделю после смерти, сообщает телеканал «Звезда».
Обновлено в 05:42