Приостановлены полеты Boeing 737 MAX в том числе в России и США. Как отмечает Reuters, по итогам первого полугодия корпорация Boeing Co продала значительно меньше самолетов, чем ее главный конкурент — европейская компания Airbus, которая отчиталась о поставках за первое полугодие 389 машин.

Поставки Boeing 737 упали после запрета на полеты модели MAX

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