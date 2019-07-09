Экономика
Поставки Boeing 737 упали после запрета на полеты модели MAXРБК 14:42
Приостановлены полеты Boeing 737 MAX в том числе в России и США. Как отмечает Reuters, по итогам первого полугодия корпорация Boeing Co продала значительно меньше самолетов, чем ее главный конкурент — европейская компания Airbus, которая отчиталась о поставках за первое полугодие 389 машин.
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Автоматически обработано 7313 источников, обновлено в 15:57, Вашингтон
Кино
Писатель Джордж Мартин рассказал о приквеле «Игры престолов»
Обновлено в 14:41
Футбол
Глушаков подал заявление на бывшую супругу
Футболист добивается разрешения видеть своих детей. Денис Глушаков обратился в следственный комитет с заявлением на бывшую жену Дарью.
Обновлено в 07:43
Экономика
Чешский акционер продаст акции золотодобывающей Polymetal на $267 млн
Оценка в $267 млн рассчитана исходя из цены акции на момент закрытия торгов, однако букбилдинг обычно предполагает дисконт к рынку.
Обновлено в 14:27
Общество
Гидрометцентр дал прогноз на вторую половину июля
Жителей европейской части России ждет потепление во второй половине месяца, заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд во вторник, 9 июля.
Обновлено в 07:43
Политика
Путин раскрыл детали инцидента в Керченском проливе
Украинский экс-президент Петр Порошенко нарочно устроил провокацию в Керченском проливе, заявил президент России Владимир Путин в интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну для фильма "В борьбе за Украину", передает НСН.
Обновлено в 07:30
Шоу-бизнес
Марина Александрова показала редкое фото своих детей
Дети Марины Александровой (карусель, листайте вправо) Сегодня Александрова вновь порадовала подписчиков яркими фото с детьми.
Обновлено в 05:25
Армия и оружие
Британский самолет-разведчик пролетел над берегами Крыма
Самолет разведки Военно-воздушных сил Великобритании пролетел над черноморским побережьем.
Обновлено в 05:08
Политика
Габуния спит с главой «Рустави 2», а речь ему писал Саакашвили
Оскорбивший Путина грузинский телеведущий Георгий Габуния - гомосексуал и состоит в отношениях с гендиректором "Рустави 2" Никой Гварамией.
Обновлено в 07:27
Политика
Суд запретил Трампу блокировать пользователей в Twitter
Апелляционный суд второго округа в Нью-Йорке постановил во вторник, что президент США Дональд Трамп не имеет права блокировать пользователей в своем аккаунте в Twitter из-за критических высказываний в его адрес, сообщает издание Fortune.
Обновлено в 12:02
Кино
Названа дата выхода фильма «Большой Лебовски» в прокат
Премьера спин-оффа фильма "Большой Лебовски" - The Jesus Rolls запланирована на 2020 год, пишет Variety.
Обновлено в 15:07
Политика
Телеведущий Андрей Малахов обратился к Владимиру Зеленскому
Обновлено в 00:48
Общество
Бывший сенатор похвалил порноактрису-транссексуала и был осмеян
Бывший член Совета Федерации Александр Торшин поблагодарил американскую транссексуальную порноактрису Бэйли Джей Грейнджер (Bailey Jay Granger).
Обновлено в 12:17
Политика
СМИ узнали детали дела подозреваемого в госизмене помощника полпреда
Арестованный помощник полпреда президента РФ в Уральском федеральном округе (УрФО) Александр Воробьев мог передавать за границу данные с заседаний Совета безопасности — при обыске у него нашли документы Совбеза.
Обновлено в 14:09
Происшествия
Женщина выжила после падения под поезд метро в Москве
Движение на центральном участке Замоскворецкой линии столичного метро восстановлено после падения женщины под прибывающий поезд, сообщил "Интерфаксу" во вторник источник, знакомый с ситуацией.
Обновлено в 15:11
Политика
Зеленский предложил Путину провести переговоры по Донбассу
Президент Украины Владимир Зеленский обратился к российскому коллеге Владимиру Путину с предложением провести переговоры в Минске при посредничестве Дональда Трампа, Ангелы Меркель, Терезы Мэй и Эммануэля Макрона.
Обновлено вчера в 05:35
Шоу-бизнес
Николай Басков забросил соцсети после смерти своего отца
Николай Басков забросил соцсети после смерти своего отца Виктора Баскова, который скончался 1 июля на 69-м году жизни.
Обновлено в 04:08
Авто
Появились первые изображения рестайлингового Lada Largus
В сети появились первые изображения обновлённого Lada Largus от российского АвтоВАЗа. Об этом сообщает «Российская газета».
Обновлено вчера в 04:57
Хоккей
Назван новый главный тренер сборной России по хоккею
Бывший наставник "Локомотива", приводивший ярославский клуб к бронзе Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), Алексей Кудашов станет новым главным тренером сборной России по хоккею.
Обновлено в 15:44
Политика
Глава МИД Британии ответил Трампу на оскорбление посла
Тереза Мэй поддержала действия Дэррока.
Обновлено в 15:32
Экономика
Moody’s отозвало рейтинги у банка «Русский стандарт»
В пресс-службе «Русского стандарта» РБК сообщили, что банк еще в декабре 2015 года решил прекратить действие рейтингового контракта с Moody’s, так как ушел с долговых рынков.
Обновлено в 12:26
Космос
Ульяновцев приглашают на Неделю космоса
Неделя космоса стартовала сегодня, 9 июля, с книжно-иллюстративной выставки «Космос – будущее человечества».
Обновлено в 07:30
Происшествия
Саакашвили ударил одесситку и сломал ей руку
Экс-президент Грузии, украинский политик Михаил Саакашвили ударил в Одессе пожилую женщину и сломал ей руку.
Обновлено в 13:02
Происшествия
В Ростове-на-Дону из-за задымления в ТЦ эвакуировали около 500 человек
Задымление из-за короткого замыкания произошло в торговом центре Ростова-на-Дону, из здания эвакуировано 500 человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМЧС.
Обновлено в 14:52
Происшествия
В Новом Девяткино забил грязевой «фонтан»
Обновлено в 15:41
Происшествия
Супруг кассира из Башкирии проиграл украденные 20 миллионов
Обновлено вчера в 15:24
Гаджеты
Honor представил бюджетный смартфон Honor Play 8
Honor представил новый бюджетный смартфон Play 8. Как сообщает iXBT, стоимость новинки составляет 120 долларов.
Обновлено в 09:19
Политика
МИД Эстонии назвал провокацией салют в годовщину освобождения Таллина
Глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу в своем Facebook заявил, что проведение в России салюта в память 75-летия освобождения Таллина от немецких войск является «провокационным шагом».
Обновлено в 14:01
Футбол
Гилерме: «Локомотив» не прилагает усилий по заключению контракта
Вратарь сборной России про футболу и московского "Локомотива" Гилерме заявил, что клуб не прилагает усилий для заключения с ним нового контракта.
Обновлено в 15:04