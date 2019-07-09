Экономика
Поставки Boeing 737 упали после запрета на полеты модели MAXРБК 14:42
Приостановлены полеты Boeing 737 MAX в том числе в России и США. Как отмечает Reuters, по итогам первого полугодия корпорация Boeing Co продала значительно меньше самолетов, чем ее главный конкурент — европейская компания Airbus, которая отчиталась о поставках за первое полугодие 389 машин.
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Автоматически обработано 7313 источников, обновлено в 20:29, Вашингтон
Армия и оружие
В Конгрессе отметили, что у США нет защиты против российского «Авангарда» или МБР
Обновлено в 19:02
Политика
Украинским морякам предъявили окончательные обвинения
Украинским морякам, задержанным в районе Керченского пролива в ноябре 2018 года, предъявлены обвинения в окончательной редакции.
Обновлено в 13:22
Футбол
Эрнани сменит «Зенит» на «Парму»
Обновлено в 11:55
Происшествия
Саакашвили устроил драку с оппонентами и сломал руку пожилой женщине
Саакашвили устроил драку с оппонентами и охраной мэра. Во время потасовки он толкнул пожилую женщину, она упала и сломала руку.
Обновлено в 20:01
Происшествия
В Приморье на крупной стройке произошел обвал
В районе игорной зоны в Артеме произошло ЧП на стройке, сообщает РИА VladNews.По словам очевидцев, 9 июля около 16:00 обвалилась часть конструкции строящегося здания.
Обновлено в 03:17
Путешествия
Уйти в леса
Как отмечают эксперты, регион занимает 84 тысячи квадратных километров, из которых больше половины - леса.
Обновлено в 11:32
Политика
Путин выступил против санкций в отношении Грузии
Российский лидер Владимир Путин, комментируя возможность введения санкций в отношении Грузии, заявил, что не считает это необходимым из уважения к грузинскому народу.
Обновлено в 08:38
Футбол
Кшиштоф Пентек продолжит выступать за «Милан» под 9 номером
Мой новый игровой номер — 9, — написал игрок в Instagram Отметим, в «Милане» под 9 номером выступали такие футболисты, как Марко ван Бастен, Филиппо Индзаги, Роберто Баджо, Патрик Клюйверт, Фернандо Торрес.
Обновлено в 18:27
Политика
Зеленский отменил парад в День независимости Украины из-за дороговизны
Президент Украины Владимир Зеленский отменил военный парад, который обычно проходит в День независимости Украины, из-за дороговизны мероприятия.
Обновлено в 12:47
Авто
Появились первые изображения рестайлингового Lada Largus
В сети появились первые изображения обновлённого Lada Largus от российского АвтоВАЗа. Об этом сообщает «Российская газета».
Обновлено вчера в 04:57
Футбол
«Вест Хэм» предложил Чичарито «Фиорентине»
«Вест Хэм» предложил услуги нападающего Хавьера Эрнандеса «Фиорентине», сообщает журналист Sportitalia Альфредо Педулья.
Обновлено в 04:14
Авто
Начались продажи Renault Dokker Stepway в России
Renault объявила о старте продаж вседорожной версии фургона Dokker – Stepway. Модель уже доступна у дилеров по цене от 1,05 млн руб.
Обновлено в 08:47
Политика
Жители Грузии оценили решение Путина по санкциям
Пользователи грузинского сегмента соцсетей бурно отреагировали на заявление президента России Владимира Путина о том, что он не поддерживает идею ввести санкции в отношении Тбилиси.
Обновлено в 12:42
Шоу-бизнес
Супермодель Адриана Лима встречается с турецким олигархом
Адриана Лима, известная супермодель, начала встречаться с олигархом, который оказался ниже нее на целую голову.
Обновлено в 08:02
Политика
Грузинские депутаты «Альянса патриотов» посетят Москву
Депутаты оппозиционной фракции парламента Грузии «Альянс патриотов» намерены посетить Москву в ближайшие дни, заявила лидер партии Ирма Инашвили.
Обновлено в 17:57
Происшествия
В Перу произошел разлив нефти из-за атаки на трубопровод
Обновлено в 19:40
Происшествия
Судьбу похищенных кассиршей более 20 млн рублей выяснили СМИ
Обновлено вчера в 16:25
Происшествия
В Норвегии обнаружили утечку радиации в затонувшей АПЛ «Комсомолец»
Ученые из России и Норвегии обнаружили превышение уровня радиации в районе затонувшей советской атомной подлодки "Комсомолец" в сто тысяч раз.
Обновлено в 10:26
Наука
Палеонтологам удалось восстановить древний морской путь
В результате был восстановлен доисторический Транссахарский морской путь, который существовал около 50-100 млн лет назад, передает Bulletin of the American Museum of Natural History.
Обновлено в 16:54
Политика
Симоньян прокомментировала отказ Лондона аккредитовать Sputnik и RT
Главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян прокомментировала заявление британского МИД о причинах отказа в аккредитации RT и агентства Sputnik на конференцию по свободе СМИ.
Обновлено в 05:54
Футбол
«Марсель» Виллаш-Боаша может арендовать Дзюбу
Les amis l'OM va peut-être se pencher sur Dzyuba (ex AVB) demande de prêt possible dans les heures à venir — cordo.bastien (@cordobastien) July 9, 2019 Ранее стало известно, что бывший главный тренер петербургского «Зенита» Андре Виллаш-Боаш официально возглавил французский «Марсель».
Обновлено в 08:33
Происшествия
Чиновника Ростехнадзора задержали в Москве при получении взятки
Чиновника Ростехнадзора задержали в Москве при получении взятки.
Обновлено в 14:03
Общество
Гидрометцентр дал прогноз на вторую половину июля
Жителей европейской части России ждет потепление во второй половине месяца, заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд во вторник, 9 июля.
Обновлено в 07:43
Космос
Международный экипаж отправился в кругосветный полет через два полюса
С мыса Канаверал сегодня вылетел самолет Gulfstream G650ER, экипаж которого намерен совершить кругосветный полет и установить новый мировой рекорд по скорости облета Земли с пересечением Северного и Южного полюсов.
Обновлено в 14:54
Общество
В США суд дал защите Осиповой 10 дней на оплату пошлины за подачу апелляции
Суд в США уведомил защиту россиянки Богданы Осиповой, что у них есть десять дней для внесения положенной по закону платы за дальнейшее рассмотрение апелляции, говорится в документах суда, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
Обновлено в 18:45
Происшествия
В Канаде почти 50 человек госпитализированы из-за утечки газа в отеле
Около 50 человек госпитализированы в канадском Виннипеге после утечки угарного газа в отеле, сообщает издание Global Times.
Обновлено в 16:42
Происшествия
Суд арестовал почти €122 млн на банковских счетах Абызова
Басманный суд Москвы наложил арест на €121,7 млн, находящихся на банковских счетах бывшего министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова.
Обновлено в 20:08
Политика
Примаков предложил «поставить на паузу» санкции в отношении Грузии
Член комитета Госдумы по международным делам, известный советский и российский политический и государственный деятель Евгений Примаков прокомментировал кризис в отношениях между Россией и Грузией после инцидента на грузинском телеканале "Рустави 2".
Обновлено в 18:50
Общество
Госдума приняла в первом чтении законопроект о работе фитнес-центров
Госдума во вторник приняла в первом чтении законопроект, направленный на совершенствование деятельности фитнес-центров.
Обновлено в 09:42