Экономика
Поставки Boeing 737 упали после запрета на полеты модели MAXРБК 14:42
Приостановлены полеты Boeing 737 MAX в том числе в России и США. Как отмечает Reuters, по итогам первого полугодия корпорация Boeing Co продала значительно меньше самолетов, чем ее главный конкурент — европейская компания Airbus, которая отчиталась о поставках за первое полугодие 389 машин.
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Автоматически обработано 7313 источников, обновлено в 23:34, Вашингтон
Политика
В Генпрокуратуре России рассказали о сотрудничестве с Украиной
Генпрокуратура России на постоянной основе взаимодействует с главным надзорным ведомством Украины по вопросам выдачи и оказания правовой помощи по уголовным делам.
Обновлено в 20:26
Шоу-бизнес
Марина Александрова показала редкое фото своих детей
Дети Марины Александровой (карусель, листайте вправо) Сегодня Александрова вновь порадовала подписчиков яркими фото с детьми.
Обновлено в 05:25
Происшествия
Супруг кассира из Башкирии проиграл украденные 20 миллионов
Обновлено вчера в 15:24
Происшествия
Лагерь в Приморье, где госпитализировали детей, временно закрыли
Летний лагерь в Лазовском районе Приморья, где детей госпитализировали с кишечной инфекцией, временно закрыли, там выявлены нарушения, сообщает региональное управление Роспотребнадзора.
Обновлено в 21:39
Общество
В Великобритании туристка отсудила у турфирмы почти 24 тысячи евро
Туристка из Великобритании отсудила у турфирмы, отправившей ее на отдых, около 24 тысяч евро из-за отравления, сообщает АТОР.
Обновлено в 22:14
Армия и оружие
В Германии потребовали сноса памятника погибшим в бою под Прохоровкой
Обновлено в 22:21
Авто
Ford отзывает почти 60 тысяч автомобилей Ford Focus
Обновлено в 23:11
Общество
Милонов предложил спецзнак для машин с беременными за рулём
Обновлено в 21:24
Политика
Антонов призвал США поддержать Россию в борьбе с героизацией нацизма
Посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что Вашингтон должен пересмотреть свою позицию по вопросу резолюции ООН о борьбе с героизацией нацизма.
Обновлено в 23:30
Происшествия
В результате подрыва мины в Сирии погибли семь детей
В результате срабатывания заложенной террористами мины в провинции Дейр эз-Зор на юго-востоке Сирии погибли семь детей.
Обновлено в 19:17
Общество
На севере Хабаровского края введён режим ЧС из-за паводка
На севере Хабаровского края, в Охотском районе, введён режим ЧС в связи с подтоплением дороги, ведущей в аэропорт Охотска, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
Обновлено в 23:24
Происшествия
В Улан-Удэ столкнулись два автобуса с пассажирами
Обновлено в 22:37
Политика
«Коммерсантъ» узнал о возможном возобновлении авиасообщения с Грузией
Москву удовлетворила реакция официального Тбилиси на инцидент с грузинским журналистом, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источник в МИДе.
Обновлено в 19:45
Политика
Путин напомнил о невыполненных Обамой договоренностях по Украине
Во всяком случае, могу так сказать, что наши договоренности, которые были достигнуты в этом телефонном разговоре, с американской стороны не были исполнены.
Обновлено в 15:57
Происшествия
В Норвегии обнаружили утечку радиации в затонувшей АПЛ «Комсомолец»
Ученые из России и Норвегии обнаружили превышение уровня радиации в районе затонувшей советской атомной подлодки "Комсомолец" в сто тысяч раз.
Обновлено в 10:26
Политика
Грузинские депутаты решили приехать в Москву
Депутаты оппозиционной фракции парламента Грузии «Альянс патриотов» решили в ближайшее время прибыть с визитом в Москву.
Обновлено в 18:36
Общество
Жительница Бурятии получила отказ, постояв 55 лет в очереди на жилье
Было установлено, что с декабря 1964 года женщина состояла в очереди на улучшение жилищных условий, но квартиру ей отказывались выдавать, так как у нее нет статуса "малоимущая".
Обновлено в 22:43
Здоровье
Врачи назвали самый полезный летний фрукт
Обновлено в 04:48
Здоровье
Минздрав улучшил процедуру записи к врачу в Новосибирской области
Как сообщает региональное управление Министерства здравоохранения, теперь жители области смогут записываться к врачу только при помощи медицинской информационной системы.
Обновлено в 12:23
Происшествия
Сотрудники ФСБ проводят обыски у первого вице-премьера Якутии
Сотрудники ФСБ проводят обыски в кабинете первого вице-премьера Якутии Алексея Колодезникова.
Обновлено в 22:30
Армия и оружие
Адмирал США заявил, что в Венесуэле находятся сотни российских военных
Глава Южного командования вооруженных сил США адмирал Крейг Фоллер считает, что в Венесуэле находятся сотни российских военнослужащих и военных подрядчиков.
Обновлено в 18:20
Шоу-бизнес
Мечты сбываются: Рита Дакота начала ремонт в новой квартире
Дакота активно ведет свой микроблог в соцсети: рассказывает о гастролях, публикует фото дочери, делится новыми песнями.
Обновлено в 11:00
Политика
Комитет защиты журналистов осудил ситуацию с RT и Sputnik в Британии
Международная неправительственная организация "Комитет защиты журналистов" (КЗЖ) направила письмо министру иностранных дел Великобритании Джереми Ханту, в котором указана обеспокоенность из-за отказа в аккредитации на конференцию в Лондоне телеканалу RT и агентству Sputnik.
Обновлено в 19:16
Политика
Парад на День независимости США стоил Пентагону $1,2 млн
Министерство обороны США потратило на празднование Дня независимости Соединенных Штатов $1,2 млн, передает телеканал CBS со ссылкой на источник в Пентагоне.
Обновлено в 21:40
Футбол
Футболиста «Реала» высмеяли за отретушированный живот
Обновлено в 23:17
ЖКХ
В Петербурге последствия подтоплений после ливня устраняют 68 бригад
Порядка 68 бригад ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" устраняют последствия подтоплений на ряде улиц после ливня, в настоящее время ситуация стабилизировалась, сообщили РИА Новости в пресс-службе предприятия.
Обновлено в 10:04
Экономика
Медведев исключил из перечня госпрограмм «Развитие пенсионной системы»
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение об исключении госпрограммы "Развитие пенсионной системы" из перечня госпрограмм, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Обновлено в 11:36
Политика
«Рустави 2» отказался увольнять обругавшего Путина журналиста
Руководство грузинского телеканала «Рустави 2» не будет увольнять журналиста Георгия Габунию, который оскорбил президента России Владимира Путина в прямом эфире.
Обновлено вчера в 16:57