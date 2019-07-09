Экономика

Поставки Boeing 737 упали после запрета на полеты модели MAXРБК 14:42

Приостановлены полеты Boeing 737 MAX в том числе в России и США. Как отмечает Reuters, по итогам первого полугодия корпорация Boeing Co продала значительно меньше самолетов, чем ее главный конкурент — европейская компания Airbus, которая отчиталась о поставках за первое полугодие 389 машин.
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Названа величина падения объёма поставок Boeing 737

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Поставки Boeing 737 упали после запрета на полеты модели MAX

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Поставки Boeing 737 упали после запрета на эксплуатацию модели MAX

News.ru15:22

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ПРАЙМ12:10
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Автоматически обработано 7313 источников, обновлено в 23:34, Вашингтон
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