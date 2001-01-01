Политика
Поставкам угля на Украину разрешили упастьКоммерсантъ 18:34
Экспорт российского угля на Украину в июне сократился в сравнении с тем же месяцем 2018 года на 85,3%, или на 750 тыс. тонн, — до 129,3 тыс. тонн, следует из данных ЦДУ ТЭКа, с которыми ознакомился "Ъ".
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событииПоказать все источники
Автоматически обработано 7275 источников, обновлено в 21:04, Ашберн
Космос
Робот «Федор» научился шутить и философствовать
Как отмечается, 22 августа "Федор" отправится на Международную космическую станцию (МКС). Ранее сообщалось, что робот Федор заговорил.
Обновлено в 20:38
Футбол
Авен: «Тренерской мысли у Карреры не видел»
Бизнесмен и болельщик "Спартака" Пётр Авен считает, что у бывшего тренера красно-белых Массимо Карреры не было тренерской мысли.
Обновлено в 18:13
Происшествия
Виновники смертельной аварии на Малышева угнали автомобиль
Виновники аварии с двумя погибшими, которая произошла в центре Екатеринбурга, угнали автомобиль, пишет «РИА Новости» со ссылкой на отделение пропаганды городского ГИБДД.
Обновлено в 05:47
Наука
Красивая девушка и акула-людоед: вместе в океане
На втором видео девушка объясняет, что это было и зачем.
Обновлено в 08:18
Общество
В Госдуме предупредили, что 15 млн россиян рискуют остаться без работы
15 миллионов россиян могут в будущем потерять работу из-за того, что их профессии окажутся невостребованными на рынке.
Обновлено в 12:44
Политика
Захарова ответила на слова Помпео о возврате Крыма Украине
Обновлено в 12:15
Авто
В Сети показали гибридный УАЗ-2970
В реальных условиях УАЗ-2970 показал себя не эффективно, но при замене гибридной начинки на классический ДВС, вполне мог поступить на службу в армию.
Обновлено в 02:50
Футбол
У Анастасии Березиной из «Чертаново» остановилось сердце
Девушка, которой в сентябре исполнилось бы 22 года, умерла в ночь на 4 августа. У Анастасии остановилось сердце.
Обновлено в 19:57
Футбол
Суперкубок Англии достался «Манчестер Сити»
В Лондоне на стадионе "Уэмбли" состоялся матч за Суперкубок Англии, именуемый еще Комьюнити Шилд.
Обновлено в 12:20
Происшествия
«Сапсан» загорелся из-за забравшегося на крышу мужчины
«В поезде «Сапсан» сообщением Санкт-Петербург–Москва произошло искрение в токоприемнике из-за забравшегося на крышу поезда зацепера», — сообщили в ведомстве.
Обновлено в 17:40
Происшествия
Подросток сбросил незнакомого ребенка со смотровой площадки в Лондоне
Подросток перебросил шестилетнего ребенка через полутораметровое ограждение смотровой площадки под крышей 10 этажа галереи Тейт в Лондоне.
Обновлено в 20:07
Происшествия
Лайнер экстренно сел в Минводах из-за разгерметизации
Самолет российской авиакомпании "Азимут", следовавший рейсом Элиста — Сочи, совершил экстренную посадку в Минеральных Водах, пострадавших нет, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
Обновлено в 13:17
Политика
Россия обратится к США и ФРГ из-за вмешательства во внутренние дела
МИД доведет до руководств США и Германии данные о том, как их дипломатические сотрудники и СМИ вмешиваются во внутренние дела России при информировании о несогласованных митингах в Москве, заявила официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова.
Обновлено в 13:24
Теннис
Медведев проиграл в финале теннисного турнира в Вашингтоне
Даниил Медведев проиграл австралийцу Нику Кирьосу в финале турнира в Вашингтоне. Об этом сообщается на сайте ATP.
Обновлено в 19:51
Спорт
Российские волейболистки завоевали путевку на Олимпиаду-2020
Волейболистки сборной России добились волевой победы над командой Кореи в третьем матче олимпийского отборочного турнира в Калининграде и завоевали путевку на Игры-2020 в Токио.
Обновлено в 15:35
Политика
Лидер партии Зеленского назвал способ вернуть Донбасс
Лидер партии «Слуга народа» и основной претендент на пост спикера Верховной рады Дмитрий Разумков заявил, что вернуть мир в Донбассе законными способами не получится.
Обновлено в 20:57
Экономика
Больше 75 тысяч рублей в месяц получает около 12% россиян
«Лишь 12% работников могли похвастаться зарплатой (за вычетом НДФЛ) более 75 тыс. руб. на руки в месяц, в большинстве случаев такой заработок говорит о среднем достатке семьи такого работника, а часто даже об относительно высоком уровне материального положения»,— говорится в исследовании.
Обновлено в 17:55
Армия и оружие
Турция объявила о начале новой военной операции в Сирии
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о готовности провести новую военную операцию в Сирии.
Обновлено в 18:59
Музыка
Сын Вилли Токарева сообщил о его смерти
Обновлено в 09:01
Политика
Кличко покинул Украину вслед за Порошенко
Обновлено в 08:06
Происшествия
В США в третий раз за сутки открыли стрельбу по людям
В результате стрельбы в парке в Чикаго пострадали семь человек, сообщают NBC Chicago и WGN TV со ссылкой на полицию.
Обновлено в 11:54
Экономика
В Минфине США разъяснили новые санкции против России
Новые американские санкции против России О решении США ввести второй пакет антироссийских санкций из-за дела Скрипалей стало известно ранее на этой неделе.
Обновлено вчера в 20:54
Политика
Полицейским могут повысить пенсионный возраст
Сотрудникам полиции в России могут увеличить пенсионный возраст.
Обновлено в 18:20
Происшествия
В Ленинградской области нашли тело мужчины, скованного наручниками
Следователи возбудили уголовное дело после обнаружения в Ленинградской области тела мужчины, руки и ноги которого были скованы наручниками, сообщается на сайте СУ СК России по региону.
Обновлено в 08:20
Политика
Ассоциация журналистов призвала Белый дом не отзывать пропуск корреспондента Playboy
Ассоциация корреспондентов Белого дома (White House Correspondents' Association, WHCA) в воскресенье выступила в поддержку корреспондента журнала Playboy и политического аналитика в телекомпании CNN Брайана Карема, выразив надежду, что его постоянный пропуск, необходимый для посещения открытых для прессы мероприятий в резиденции президента США, не будет отозван.
Обновлено в 19:37
Армия и оружие
В США интенсифицировали работы по созданию аналога российского БЛ «Пересвет»
Речь идёт фактически о попытках создать аналог российского боевого лазера (БЛ) «Пересвет», который в нашей стране уже поставлен на опытно-боевое дежурство.
Обновлено в 11:28