Политика
Поставка С-400 Турции стала триумфом Путина, пишет FocusГазета.Ru 04:58
Покупка Анкарой российских зенитных ракетных комплексов большой и средней дальности С-400 "Триумф" стала действительно триумфом президента России Владимира Путина не только в военной сфере, но и в политической, пишет немецкое издание Focus.
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Стало известно, зачем Вашингтону Анкара даже с российскими ЗРК С-400
Национальная служба новостей04:02
Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 05:24, Вашингтон
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