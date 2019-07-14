Политика
Поставка С-400 Турции стала триумфом Путина, пишет FocusГазета.Ru 04:58
Покупка Анкарой российских зенитных ракетных комплексов большой и средней дальности С-400 "Триумф" стала действительно триумфом президента России Владимира Путина не только в военной сфере, но и в политической, пишет немецкое издание Focus.
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с чего всё началось
Немецкий политолог Томас Егер 13 июля в своей статье в журнале Focus Online поделился мнением о покупке Турцией российских зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-400.Известиявчера в 20:06
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Стало известно, зачем Вашингтону Анкара даже с российскими ЗРК С-400
Национальная служба новостей04:02
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Армия и оружие
Минобороны подтвердило поставку С-400 в Турцию
«В рамках исполнения контрактных обязательств, самолетами военно-транспортной авиации Минобороны России осуществлена очередная поставка в Турцию имущества из состава зенитной ракетной системы (ЗРС) С-400», — говорится в сообщении.
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